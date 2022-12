Thuật ngữ UI hoặc giao diện người dùng được sử dụng rất nhiều khi nói đến việc phát triển các ứng dụng. Điều đầu tiên mà khách hàng nhìn thấy khi họ mở một ứng dụng là ứng dụng đó được thiết kế như thế nào và điều này có ý nghĩa rằng đây là một khía cạnh của phát triển web rất quan trọng. Giao diện người dùng đơn giản và dễ sử dụng có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi của một ứng dụng web lên gần 200%. Giao diện người dùng là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển phần mềm.

Vì nó chủ yếu liên quan đến những gì khách hàng nhìn thấy, giao diện người dùng được phát triển bởi các kỹ sư front-end. Một số khung công tác front-end - như React.js, Flaming và hơn thế nữa, giúp việc phát triển các giao diện người dùng đẹp trở nên đơn giản và hiệu quả. Tuy nhiên, phát triển truyền thống có thể là một quá trình lâu dài, đặc biệt là khi nói đến các bản cập nhật. Các cửa hàng ứng dụng như Apple store và Google Play store thường yêu cầu các nhà phát triển phải trải qua một quá trình dài nếu họ muốn thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào về giao diện người dùng. Đây là nơi mà SDUI, hoặc phát triển ứng dụng giao diện người dùng theo hướng máy chủ, có thể tạo ra sự khác biệt.

Giao diện người dùng hướng máy chủ hoặc phát triển dựa trên phụ trợ có thể là một công cụ thay đổi trò chơi và cách nó hoạt động rất giống với cách trình duyệt xử lý các ngôn ngữ như HTML và CSS. Nhưng trước khi chúng ta tìm hiểu cách SDUI hoạt động và những ưu điểm của nó, chúng ta hãy xem xét giao diện người dùng phụ trợ hoặc giao diện người dùng hướng máy chủ thực sự là gì.

Giao diện người dùng hướng máy chủ là gì?



Giao diện người dùng của một ứng dụng hoặc dịch vụ đề cập đến giao diện của nó. Một nhà thiết kế giao diện người dùng phải quan tâm đến cách các khía cạnh riêng lẻ của ứng dụng được hiển thị, tính thẩm mỹ và khả năng phản hồi của trang web trên nhiều thiết bị. Điều này là do đây là vùng của màn hình chính mà người tiêu dùng tương tác với trang web.

Giao diện người dùng của một trang web được xác định bởi mã HTML của nó. Khách hàng có thể nhanh chóng nhận được mã này khi họ truy cập trang web sử dụng phát triển giao diện người dùng phía máy chủ. Khi người dùng sử dụng một ứng dụng như vậy, trang web, thiết kế, CSS, JavaScript và tài liệu trong trang web sẽ được tải trong yêu cầu ban đầu.

Trong quá trình phát triển truyền thống của ứng dụng dành cho thiết bị di động, một lập trình viên thiết kế và đóng gói thiết kế và hình thức của giao diện người dùng trong chu kỳ phát hành. Gói phần mềm được tải lên các cửa hàng ứng dụng như cửa hàng Google Play, nơi chúng được xem xét trước khi cung cấp cho khách hàng tải xuống. Giao diện người dùng của các ứng dụng như vậy được tạo ra tương tác bằng cách tách giao diện người dùng khỏi nội dung mà nó trình bày. Thông tin thường được tải xuống từ máy chủ hoặc chương trình phụ trợ và được tích hợp vào giao diện người dùng, mặc dù giao diện người dùng là một thành phần của mã ứng dụng. Đây là trường hợp thông thường đối với chu kỳ phát hành trong trường hợp có bản cập nhật.

Hãy xem xét trường hợp các nhà phát triển cần thêm một số sửa đổi giao diện người dùng chính cho ứng dụng. Như chúng tôi đã đề cập ở trên, các nhà phát triển phải trải qua toàn bộ chu kỳ phát hành để đưa ra những thay đổi này. Điều này là do logic quy định cách hiển thị thông tin được tích hợp vào màn hình chính của chương trình. Sau khi thực hiện các cải tiến cần thiết trong chu kỳ phát hành này, họ phải trải qua một vòng xem xét, thử nghiệm và phê duyệt cửa hàng chơi khác. Nếu ứng dụng của bạn phải được phát hành trên cả hai nền tảng iOS và Android, thì chu kỳ phát hành phải được hoàn thành hai lần. Đây có thể là một quá trình lâu dài và rất có thể bạn sẽ cần các nhà phát triển riêng biệt cho hai nền tảng vì chúng cần được mã hóa bằng các ngôn ngữ khác nhau. Vào thời điểm những thay đổi nhỏ về giao diện người dùng tiếp cận người dùng của bạn sau chu kỳ phát hành, có thể mất vài tháng.

Sự khác biệt so với kết xuất phía máy khách



Sự phát triển truyền thống sử dụng kết xuất phía máy khách. Tại đây, thiết kế trang, CSS và JavaScript được truy xuất sau khi khách hàng đưa ra yêu cầu. Đôi khi một số nội dung nhất định sẽ không được đưa vào, buộc JavaScript phải thực thi các yêu cầu bổ sung để có khả năng tạo ra HTML cần thiết.

Cách tiếp cận này có lợi thế của nó, nhưng nó phải đối mặt với vấn đề được đề cập ở trên khi cập nhật. Tuy nhiên, nó có thể hữu ích đôi khi. Ví dụ: nếu chỉ một phần nhỏ của trang web bị thay đổi khi sử dụng kết xuất phía máy khách, thì toàn bộ trang không cần phải được kết xuất lại. Kết xuất giao diện người dùng phía máy khách đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cần thiết đã được tải đầy đủ. Do đó, giao diện người dùng phía máy khách trở nên khá nhanh và nhạy. Kết xuất phía máy khách cũng giúp thu hút người dùng một cách tương tác.

Đối với kết xuất phía máy chủ, việc giữ cùng một tập lệnh trên cả phía máy khách và máy chủ của ứng dụng là cần thiết, điều này có thể dẫn đến chi phí hoạt động cao hơn và chậm phát triển. Các ứng dụng phía máy khách thân thiện với người dùng mang lại hiệu suất cao. Nhưng chỉ khi các tập lệnh JavaScript cần thiết đã hoàn tất quá trình tải. Do đó, có thể có một số vấn đề về hiệu suất khi sử dụng điện thoại di động và kết nối internet chậm chạp trong các ứng dụng như vậy. Sự đa dạng của các thiết bị di động có sẵn ngày nay cũng có thể gây khó khăn cho việc dự đoán kết xuất phía máy khách sẽ hoạt động như thế nào. Các nhà phát triển xây dựng giao diện người dùng phía máy khách với sự hỗ trợ của các thư viện như Ember.js, backbone.js, v.v.

Ưu điểm của giao diện người dùng hướng máy chủ



Sản phẩm cuối cùng của giao diện người dùng hướng máy chủ trông không khác gì so với giao diện người dùng phía máy khách. Vậy những ưu điểm mà SDUI mang lại là gì?

Cập nhật nhanh chóng



SDUI có nhiều lợi thế khi các nhà phát triển cần cập nhật ứng dụng. Chu kỳ phát hành của bản cập nhật mới có thể mất đến hàng tuần. Điều này có thể được tăng tốc với SDUI. Các kỹ sư chỉ cần sử dụng phần phụ trợ hoặc nâng cấp phía máy chủ. Họ không cần phải kiểm tra nó vì họ không tạo bất kỳ mã mới nào. Chu kỳ phát hành cũng sẽ không phải gửi phiên bản cập nhật của ứng dụng đến các cửa hàng ứng dụng như cửa hàng Google Play. Vì vậy, không cần sự chấp thuận của Apple hoặc Google. Những thay đổi trước đây mất vài tháng hoặc vài tuần, giờ đây có thể được thực hiện trong vài giờ hoặc vài ngày. Những sửa đổi này trong chu kỳ phát hành phản ánh trên cả ứng dụng iOS và ứng dụng Android khi các thay đổi được thực hiện trực tiếp trên máy chủ.

Dễ thực hiện hơn



Chiến lược phụ trợ hoặc hướng máy chủ thường đơn giản hơn nếu các nhà phát triển đang tạo một trang web tĩnh. Họ cũng không phải bận tâm về các mối quan tâm tiềm ẩn về SEO vì trang web tạo HTML tĩnh, cho phép các công cụ tìm kiếm xem tài liệu của họ. Bằng cách cung cấp cho trình duyệt ít công việc hơn, bạn cũng giảm nguy cơ xuất hiện các lỗi không lường trước được.

Lập chỉ mục phương tiện truyền thông xã hội dễ dàng hơn



Tương tự như trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm, bot trên mạng xã hội gặp sự cố khi phân tích cú pháp tài liệu JavaScript. Ví dụ: Thẻ Twitter không hỗ trợ hiển thị phía máy khách. Phương pháp kết xuất phía máy chủ có thể được ưu tiên hơn nếu chia sẻ mạng xã hội là một thành phần quan trọng trong kế hoạch tiếp thị của bạn. Kết xuất ứng dụng theo hướng máy chủ cũng ít phức tạp hơn và an toàn hơn. Hãy xem xét điều này một cách chi tiết.

Giảm độ phức tạp



Trong những điều kiện nhất định, việc sử dụng phụ trợ hoặc phát triển giao diện người dùng hướng máy chủ có thể ít phức tạp hơn nhiều so với các bộ phận giao diện người dùng và phụ trợ. Từ quan điểm của nhà phát triển, phát triển giao diện người dùng dựa trên máy chủ làm giảm căng thẳng về nhận thức. Không cần phải xem xét hai môi trường lập trình, nhà phát triển có thể tập trung nhiều hơn vào giá trị gia tăng của ứng dụng mà họ đang tạo. Việc loại bỏ trùng lặp cũng làm giảm đáng kể sự phức tạp của các ứng dụng này. Phần mềm API phụ trợ và phần mềm giao diện người dùng không cần được xác định vì logic xác minh được xử lý ở một vị trí.

Bảo vệ



Phát triển giao diện người dùng theo hướng máy chủ không bao giờ hiển thị các thông số kỹ thuật của nó đối với trình duyệt và chỉ cung cấp dữ liệu chính xác cần thiết để thay đổi giao diện người dùng. Khi so sánh với kịch bản mà các lập trình viên truyền tải dữ liệu thích hợp cho một liên hệ giao diện người dùng nhất định, thì đây thực chất là một chiến lược phát triển an toàn hơn. Do đó, các điểm cuối API sẽ không tiết lộ quá nhiều thông tin cho trình duyệt JavaScript. Điều này làm cho việc hack hoặc vi phạm dữ liệu trở nên khó khăn hơn. Điều này rất quan trọng để duy trì danh tiếng của một công ty và quan trọng đối với logic kinh doanh.

Các đội full-stack



Các nhóm phát triển thường được chia thành nhiều nhóm khác nhau. Điều này đòi hỏi một số lượng tích hợp nhất định của các phần phần mềm khác nhau sau khi các thành phần riêng lẻ được hoàn thành. Việc phân tách frontend-backend nghiêm ngặt có thể gây ra một số mất kết nối giữa các nhóm, vì các lĩnh vực khác nhau đòi hỏi kiến thức chuyên môn. Điều này khiến các nhà phát triển khó khăn hơn trong việc xem xét toàn bộ logic nghiệp vụ đầu cuối vì họ chỉ phụ trách một phần.

Nếu bạn là một kỹ sư full-stack, điều này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể dễ dàng hiểu được những hạn chế hoặc lợi ích tiềm ẩn của các thành phần giao diện người dùng. Các nhóm full-stack có thể triển khai phát triển giao diện người dùng hướng máy chủ và nhu cầu tích hợp có thể được giảm bớt ở một mức độ nào đó.

Nhược điểm của giao diện người dùng hướng máy chủ



Mặc dù sử dụng phụ trợ hoặc kết xuất hướng máy chủ có vẻ như là một khái niệm đơn giản, nhưng chiều sâu của ý tưởng sẽ tăng lên cùng với sự phức tạp của ứng dụng và logic nghiệp vụ, một số nhược điểm chính liên quan đến giao diện người dùng hướng máy chủ là:

Thời gian tải lâu hơn



Hạn chế cơ bản của kết xuất theo hướng máy chủ là máy chủ hoặc phần phụ trợ tạo ra một trang web mới cho mỗi kết nối với máy khách. Sau đó, khách hàng sẽ được cấp lại quyền truy cập vào trang này. Hoạt động như vậy có thể dẫn đến việc thiếu khả năng đáp ứng và tăng thời gian tải. Mặc dù phần phụ trợ hoặc kết xuất phía máy chủ rất tốt để tạo các trang HTML tĩnh, nhưng nó có thể làm chậm hiển thị trang web hoặc màn hình chính trong các ứng dụng phức tạp hơn do các cuộc gọi máy chủ thường xuyên.

Đắt hơn



Bạn phải có một máy chủ hoặc một chương trình phụ trợ không máy chủ để khởi chạy ứng dụng hướng máy chủ, điều này dẫn đến tăng chi phí hoạt động. Quá trình này có thể tốn kém và tốn nhiều tài nguyên vì kết xuất theo hướng máy chủ không phải là tiêu chuẩn cho các trang web JavaScript. Các doanh nghiệp nhỏ hơn có thể gặp khó khăn trong việc tiết kiệm tiền cho các máy chủ như vậy.

Không tương thích và kích thước HTML lớn hơn



Kết xuất phía máy chủ không tương thích với một số công cụ và chương trình của bên thứ ba. Các ứng dụng do máy chủ điều khiển cũng có kích thước HTML lớn hơn do điều kiện hydrat hóa tích hợp. Điều này cần được tính đến vì nó là rủi ro có thể xảy ra nếu nó được áp dụng không đúng cách.

Lịch sử của giao diện người dùng hướng máy chủ



Máy tính rất lớn, đắt tiền và chủ yếu được sử dụng bởi các doanh nghiệp lớn hơn trong suốt những năm 1960 và 1970. Bởi vì việc mỗi người dùng có một máy tính bằng chiều rộng của một căn phòng là không thể thực hiện được, công nghệ máy tính lớn đã được tạo ra, cho phép nhiều người sử dụng một hệ thống máy tính. Giao diện người dùng, được tạo bằng cách sử dụng kết quả đầu ra của tính toán lệnh đầu cuối, sau đó được đưa trở lại màn hình để trình bày. Các thiết bị đầu cuối này đã trở thành những khách hàng mỏng đầu tiên. Máy khách mỏng được gọi là do sức mạnh tính toán cực kỳ hạn chế của họ và sự phụ thuộc vào một máy bên ngoài để tạo ra giao diện người dùng.

Máy tính cá nhân được tạo ra là kết quả của sự phát triển của bộ vi xử lý vào cuối những năm 1970, giúp giảm đáng kể giá cả và kích thước của máy tính. Các ứng dụng được tải xuống và hoạt động trên trình duyệt của từng người dùng riêng biệt. PC là một máy tính độc lập được trang bị tất cả các thành phần cần thiết để hiển thị giao diện người dùng. Những máy trạm hoàn toàn tự trị này là những khách hàng dày dặn đầu tiên.

Các trang web hoặc một ứng dụng được xem bằng trình duyệt web có thể tận hưởng rất nhiều lợi ích của ứng dụng mỏng nhờ vào sự phổ biến rộng rãi của Internet trong những năm 1990. Tất cả những người có trình duyệt web, cũng như dịch vụ internet, đều có thể sử dụng các khả năng tính toán được đặt tập trung trên các máy tính chuyên dụng được gọi là máy chủ. Sử dụng HTML, một ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn, các máy chủ đã tạo ra ứng dụng giao diện người dùng và truyền nó tới trình duyệt web của người dùng. Các trình duyệt web phải được thiết lập trên mỗi trình duyệt từ xa, nhưng chúng có nhu cầu hiệu suất thấp hơn nhiều và thường có thể giải quyết các vấn đề hoạt động của tổ chức.

Điện thoại di động bắt đầu tiến bộ và có khả năng thực thi các ứng dụng vào những năm 2000 một cách độc lập. Khi sử dụng điện thoại di động như một ứng dụng khách mỏng để xem các trang web, máy chủ hoặc chương trình phụ trợ phải truyền toàn bộ ứng dụng giao diện người dùng đến điện thoại qua internet, giống như đối với máy tính cá nhân. Tuy nhiên, thời điểm này, mạng di động ế ẩm. Vì vậy, thật khó chịu khi duyệt các trang web.

Khi iPhone ra mắt vào năm 2007, nó đã tạo ra một cuộc cách mạng về những gì có thể làm được với một chiếc điện thoại thông minh. IPhone xuất hiện với một bộ chương trình được cài đặt hoàn chỉnh thay vì yêu cầu người dùng tải phần mềm thông qua các trang web hoặc một ứng dụng. Apple đã giới thiệu App Store và Android đã thông qua Google Play Store, cho phép các nhà phát triển bên ngoài tạo ứng dụng. Các ứng dụng này cung cấp trải nghiệm người dùng vượt trội hơn nhiều vì mọi thứ cần thiết để hiển thị giao diện người dùng đều được đưa vào ứng dụng và có thể được sử dụng mà không cần dịch vụ internet.

Việc phân phối phần mềm đã luân phiên giữa các khách hàng mỏng và dày trong bốn mươi năm qua, với các ứng dụng gốc, là các khách hàng dày, chiếm ưu thế trên thiết bị di động. Một số lợi thế của ứng dụng mỏng được SDUI mở rộng cho các ứng dụng gốc. Với chiến lược phát triển SDUI, các máy chủ có thể kiểm soát các phần của giao diện người dùng của ứng dụng gốc và gửi qua web đến điện thoại thông minh của người dùng. Giao diện người dùng bên trong ứng dụng gốc có thể được sửa đổi nhanh chóng mà không cần cài đặt phiên bản mới của phần mềm.

Các khung và công cụ để phát triển theo hướng máy chủ



Trong khi máy chủ thực hiện kết xuất ứng dụng theo hướng máy chủ, kết xuất phía máy khách được thực hiện bởi trình duyệt. Hiện có nhiều khung công tác khác nhau và một số khung được sử dụng nhiều nhất là:

Nó là một khung giao diện người dùng JavaScript mã nguồn mở miễn phí có thể được kết hợp với một số công cụ khác để tạo ra một môi trường phát triển toàn diện cho các ứng dụng trực tuyến.

Đây là một bộ công cụ JavaScript cho phép tạo ra các phần tử ứng dụng giao diện người dùng có thể sử dụng lại và thành phần đơn giản của chúng để xây dựng các chương trình khổng lồ, có khả năng mở rộng cao.

Angular



Angular Universal là một công cụ phát triển phụ trợ hoặc hướng máy chủ.

Giao diện người dùng hướng máy chủ và AppMaster



Ngày nay, bạn có thể xây dựng một ứng dụng và chương trình ngay cả khi có rất ít hoặc hầu như không có kinh nghiệm viết mã. Điều này có thể thực hiện được với sự trợ giúp của các công cụ và nền tảng không mã . Các nền tảng như vậy cho phép cả nhà phát triển và người không phải lập trình viên tạo một ứng dụng phần mềm bằng giao diện người dùng và cấu hình thay vì lập trình máy tính truyền thống. Không có mã đã làm cho việc phát triển phần mềm dễ dàng hơn và dễ tiếp cận hơn.

Điều này có thể thực hiện được với sự hỗ trợ của các nền tảng không mã như AppMaster. Với AppMaster, giờ đây bạn có thể thiết kế một ứng dụng ngay cả khi không có trải nghiệm viết mã. Bạn cũng không cần phải lo lắng về các quyền của mã nguồn mà bạn tạo ra - nó sẽ thuộc về bạn. Mã này cũng có thể được tạo nhanh chóng.

Chiến lược hướng vào máy chủ của AppMaster cho phép cập nhật ứng dụng trong thời gian thực. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào phần cứng của các thiết bị như iPhone và iPad bằng giao diện người dùng phụ trợ hoặc giao diện người dùng hướng máy chủ. Ứng dụng của bạn ra thị trường nhanh hơn gần 10 lần so với việc sử dụng các bản cập nhật giao diện người dùng và phát triển truyền thống. Bạn có thể tận dụng tiện ích của việc phát triển giao diện người dùng theo hướng phụ trợ với AppMaster.

Sự kết luận



Câu hỏi cuối cùng về việc liệu phát triển theo hướng máy chủ có phù hợp với ứng dụng của bạn hay không phụ thuộc vào chức năng của nó. Nếu ứng dụng của bạn động và có nhiều yếu tố, thì SDUI có thể là một ý tưởng hay cho bạn. Ngoài những lợi ích được đề cập ở trên, nó cũng giúp các trang web và ứng dụng có thứ hạng SEO. Điều quan trọng là phải hiểu những lợi thế và bất lợi của phát triển giao diện người dùng hướng máy chủ trước khi bạn triển khai nó. SDUI đôi khi cần nhiều tài nguyên hơn và bạn nên sẵn sàng cung cấp chúng nếu bạn đang sử dụng cùng một nguồn.

Nếu bạn chỉ muốn xây dựng một trang web tĩnh, mà bạn muốn tải nhanh, thì việc sử dụng phát triển phía máy khách đơn giản hơn có thể tốt hơn cho bạn. Cuối cùng, bạn nên đánh giá nhu cầu của ứng dụng và logic kinh doanh mà bạn đang triển khai và quyết định xem phát triển phụ trợ hoặc hướng máy chủ có phù hợp với bạn hay không.