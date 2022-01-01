Araştırma ve Geliştirme için Düşük Kod

Araştırma doğruluğunu artırmak ve kodsuz geliştirmeyi hızlandırmak için Ar-Ge'yi dönüştürün
AppMaster, kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilen kendi mobil uygulamanızı oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır!
Veri toplama ve sunma yöntemlerini dönüştürün. Herhangi bir cihazdan saha verilerini ve analizini gerçek zamanlı olarak girin. Ayrıntılı raporlar ve birleştirilmiş gösterge tabloları ile bilgileri sistematik olarak sunun. Belgeler, grafikler, e-postalar, çizelgeler, videolar ve sesler gibi farklı biçimlerde formları dolaştırın ve verileri görüntüleyin.
Otomatikleştirilmiş süreçler ve iş akışları üzerinden araştırma ve diğer ekipler arasındaki işbirliğini geliştirin. Darboğazları belirleyin ve sorunları gerçek zamanlı olarak yakalayın. Doğru kaynak yönetimi ile zamandan tasarruf edin.
Kodsuz platformumuzla alanı daha önce hiç olmadığı gibi kullanın. Sorunsuz bir şekilde prototipleri görselleştirin, çizin, belgeleyin ve oluşturun ve ekip üyeleri arasında paylaşın. Hareket halindeyken değişiklik yapın ve daha sonra kullanmak üzere taslakları veya kopyaları kolayca kaydedin.
Sistematik yol haritalarıyla ilerlemeyi ve işlem adımlarını izleyin. Otomatikleştirilmiş sistematik iş akışlarıyla farklı sürümleri veya nesilleri ve bunların zaman içindeki ilişkilerini görüntüleyin. İşletmenin ürün ve teknoloji stratejisini görselleştiren yol haritaları geliştirmek için kodsuz kullanın ve Ar-Ge süreci hakkında bilgi edinin.
Çevik proje yönetimi süreçleri aracılığıyla araştırma projelerinizi etkili ve verimli bir şekilde yönetin ve ayırın. Araştırma durumu, maliyet, kalite sorunları, ekip performansı ve çok daha fazlasıyla güncel kalmak için otomatik rapor oluşturma ve panoları etkinleştirin.
Kendiniz ve ekipleriniz için görevler oluşturun ve bunları tekrarlanabilir veya geçici olacak şekilde özelleştirin. Verimliliği artırmak için mevcut görevlerin açıklanması ve üst seviyelere yükseltilmesi yoluyla etkin görev yönetimini etkinleştirmek için yalnızca birkaç tıklamayla basit iş akışlarını etkinleştirin. Herhangi bir cihazdaki tüm görevlerin durumuna anında erişin.
Başarılı eğitimciler sürekli olarak her yerde öğrenmek ve büyümek için fırsatlar ararlar. Yaratıcılığı ve merakı tüm yönlere uygularlar. Bu konuda yardim edebiliriz.