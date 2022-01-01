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Araştırma ve Geliştirme için Düşük Kod

Araştırma doğruluğunu artırmak ve kodsuz geliştirmeyi hızlandırmak için Ar-Ge'yi dönüştürün

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Araştırma ve Geliştirme için Düşük Kod

Ekibinizi kodsuz platformumuzla güçlendirin

Veri Süreçlerini Optimize Edin
Veri Süreçlerini Optimize Edin
Maksimum verimlilik için kuruluş çapında iş araştırma süreçlerinizi modellemek, devreye almak, izlemek ve optimize etmek için kodsuz platformumuzu kullanın. Geliştirme kurulumunu tehlikeye atmadan süreçlerde anında değişiklik yapın.
Hızlı İnovasyon
Hızlı İnovasyon
Kodsuz yeni ürün lansmanları için zamanı kısaltın ve hızla yenilik yapın. Hareket halindeyken fikir ve önerileri uygulayın ve beklenen değeri ölçmek ve ekibi güçlendirmek için sağlam bir sistem sağlayın.
Uyumluluk Yönetimi
Uyumluluk Yönetimi
Zorunlu gereksinimlere uyum Ar-Ge için çok önemlidir. Herhangi bir yerden herhangi bir cihazı kullanarak araştırma sırasında uyumluluk verilerini yakalamak için kontrol listeleri oluşturun ve bakımını yapın ve bunlara merkezi sunucudan gerçek zamanlı olarak erişin.
GEREKLİ TÜM ARAÇLAR

Hazır uygulamaları kullanın veya dakikalar içinde yenilerini oluşturun

AppMaster, kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilen kendi mobil uygulamanızı oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır!

Araştırma Veri Yönetimi

Araştırma Veri Yönetimi

Veri toplama ve sunma yöntemlerini dönüştürün. Herhangi bir cihazdan saha verilerini ve analizini gerçek zamanlı olarak girin. Ayrıntılı raporlar ve birleştirilmiş gösterge tabloları ile bilgileri sistematik olarak sunun. Belgeler, grafikler, e-postalar, çizelgeler, videolar ve sesler gibi farklı biçimlerde formları dolaştırın ve verileri görüntüleyin.

Saha Araştırma Yönetimi

Saha Araştırma Yönetimi

Otomatikleştirilmiş süreçler ve iş akışları üzerinden araştırma ve diğer ekipler arasındaki işbirliğini geliştirin. Darboğazları belirleyin ve sorunları gerçek zamanlı olarak yakalayın. Doğru kaynak yönetimi ile zamandan tasarruf edin.

Ürün Tasarımları ve Prototipler

Ürün Tasarımları ve Prototipler

Kodsuz platformumuzla alanı daha önce hiç olmadığı gibi kullanın. Sorunsuz bir şekilde prototipleri görselleştirin, çizin, belgeleyin ve oluşturun ve ekip üyeleri arasında paylaşın. Hareket halindeyken değişiklik yapın ve daha sonra kullanmak üzere taslakları veya kopyaları kolayca kaydedin.

Yol Haritaları Geliştirin

Yol Haritaları Geliştirin

Sistematik yol haritalarıyla ilerlemeyi ve işlem adımlarını izleyin. Otomatikleştirilmiş sistematik iş akışlarıyla farklı sürümleri veya nesilleri ve bunların zaman içindeki ilişkilerini görüntüleyin. İşletmenin ürün ve teknoloji stratejisini görselleştiren yol haritaları geliştirmek için kodsuz kullanın ve Ar-Ge süreci hakkında bilgi edinin.

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Çevik proje yönetimi süreçleri aracılığıyla araştırma projelerinizi etkili ve verimli bir şekilde yönetin ve ayırın. Araştırma durumu, maliyet, kalite sorunları, ekip performansı ve çok daha fazlasıyla güncel kalmak için otomatik rapor oluşturma ve panoları etkinleştirin.

Görev yönetimi

Görev yönetimi

Kendiniz ve ekipleriniz için görevler oluşturun ve bunları tekrarlanabilir veya geçici olacak şekilde özelleştirin. Verimliliği artırmak için mevcut görevlerin açıklanması ve üst seviyelere yükseltilmesi yoluyla etkin görev yönetimini etkinleştirmek için yalnızca birkaç tıklamayla basit iş akışlarını etkinleştirin. Herhangi bir cihazdaki tüm görevlerin durumuna anında erişin.

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Araştırma ve Geliştirmenin geleceği AppMaster ile başlıyor!

Başarılı eğitimciler sürekli olarak her yerde öğrenmek ve büyümek için fırsatlar ararlar. Yaratıcılığı ve merakı tüm yönlere uygularlar. Bu konuda yardim edebiliriz.

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