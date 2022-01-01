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Eski Modernizasyon için Kodsuz

Eski sistemler genellikle kaynakların verimsiz kullanımıdır. Bakımları çok zaman gerektirir ve kesintilere ve kullanıcı dostu olmayan davranışlara eğilimlidirler. Şirketiniz onlarsız çok daha iyi durumda olurdu.

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Eski Modernizasyon için Kodsuz

Eski Sistemleri AppMasterile Modernleştirin

İster işletmenizin bazı bölümlerini iyileştirmenin, ister sistemlerinizi yeniden inşa etmenin bir yolunu arıyor olun, AppMaster Hepsi Bir Arada Kodsuz Platform her şeyi yapabilir.

Seçeneklerinizi Genişletin
Seçeneklerinizi Genişletin
Çekirdek sisteminizi koruyun ve mevcut ortamınızla bütünleşen uygulamalar oluşturun. AppMasterile, işletme için anlamlı olacak şekilde mevcut sistemlerin üzerine inşa edebilirsiniz.
Modern'e Geç
Modern'e Geç
Eski sistemleri aşamalı olarak değiştirmek için modern uygulamalar geliştirin. AppMaster , işletmelerin iş modellerinin gerektirdiği yönde temkinli ve kontrollü bir şekilde gelişmelerine olanak tanır.
Kademeli Geçiş
Kademeli Geçiş
Parça parça güncellemeleri nerede yapabileceğinizi görmek için sisteminizi inceleyin. Değiştirme, önce temel bileşenleri hedefleyecek şekilde düzenlenebilir. Yeni uygulamalar dağıtıldıkça eski benzerlerini ortadan kaldırabilirsiniz.
GEREKLİ TÜM ARAÇLAR

AppMaster 'i özel yapan nedir?

AppMaster , yapay zeka destekli kod gerektirmeyen bir platformdur. Gelecekteki zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olurken, gelişen teknolojilerin seviyesini yükseltmek için yapılandırılabilir.

Daha Düşük Sahip Olma Maliyeti

Daha Düşük Sahip Olma Maliyeti

Kodsuz, daha düşük işletme giderleri, daha yüksek üretkenlik seviyeleri ve daha hızlı dağıtımlarla işiniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar.

Kolayca Yönetilebilir

Kolayca Yönetilebilir

AppMaster , iş gereksinimlerinize göre ölçeklenen bir çözüm oluşturmanıza olanak tanır. Her seferinde mimariyi yeniden tasarlamanız veya yeniden oluşturmanız gerekmez.

Bulut Yerel Teknolojisi

Bulut Yerel Teknolojisi

Özel bulut, genel bulut veya şirket içi, tümü tek tıklamayla devreye alma ile. AppMaster çözümler, bulutta size tam bir özgürlük sağlar.

İş Gücünüzü Güçlendirin

İş Gücünüzü Güçlendirin

Kodsuz yazılım sezgiseldir ve tüm geçmişlere sahip kullanıcıları etkileşimde bulunmaya teşvik eder. Bu, projenizi çok daha hızlı dağıtmanızı sağlar.

Sınıfının En İyisi UX Sunun

Sınıfının En İyisi UX Sunun

Mobil, web, giyilebilir cihazlar ve çok daha fazlasında olağanüstü bir kullanıcı deneyimi sağlayan tutarlı, zengin, çoklu deneyime sahip uygulamalar oluşturun.

Sorunsuz bir şekilde entegre edin

Sorunsuz bir şekilde entegre edin

Mevcut sistemlerinizle sorunsuz entegrasyon için hazır API'yi kullanın ve AppMaster test ortamından yararlanın.

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Kodsuz alanda liderle yeniliği hızlandırın!

Başarılı işletmeler, sürekli olarak teknolojilerinin verimliliğini artırmak için fırsatlar ararlar. Yaratıcılığı ve merakı tüm yönlere uygularlar. AppMaster size bu konuda yardımcı olabilir.

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