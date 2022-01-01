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Müşteri Hizmetleri için Kod Yok

Başarılı müşteri hizmeti, müşterilerinizin ihtiyaç ve isteklerini anlamaktan ve ardından onlar için mümkün olan en iyi deneyimi yaratmaktan gelir. AppMaster ile müşteri hizmetleri departmanınız için mükemmel çözümü yaratın.

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Müşteri Hizmetleri için Kod Yok

Memnun müşteriler sağlamak

AppMaster, bütçenizi aşmadan müşteri memnuniyetini artırmanıza ve mükemmel müşteri hizmetini güçlendirmenize yardımcı olur.

Zenginleştirilmiş Konuşmalar
Zenginleştirilmiş Konuşmalar
Süreçleri otomatikleştirerek ve müşteri verilerini konsolide ederek müşteri iletişimini iyileştirin. Sorunları proaktif olarak çözün ve müşterilerle kaliteli görüşmeler yapın.
Kişiselleştirilmiş Deneyim
Kişiselleştirilmiş Deneyim
Müşterinin bütünsel bir görünümünü geliştirmek ve kişiselleştirme için müşteri için doğru temsilcileri eşleştirmek için verilere kolayca erişin ve müşteri bilgilerine ilişkin bilgi edinin.
Eyleme Geçirilebilir Analizler
Eyleme Geçirilebilir Analizler
Uygulamalardan alınan ayrıntılı verilerle müşteri edinme stratejinizi planlayın. İçgörü elde etmek için müşterinin sıkıntılı noktalarına ve sorunlarına daha derinlemesine dalmak için gelişmiş raporlar ve panolar oluşturun.
GEREKLİ TÜM ARAÇLAR

Dakikalar içinde yeni uygulamalar oluşturun

AppMaster, yapay zeka destekli kod gerektirmeyen bir platformdur. Gelecekteki zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olurken, gelişen teknolojilerin seviyesini yükseltmek için yapılandırılabilir.

Bilet Desteği

Bilet Desteği

Bilet isteklerini kodsuz otomatikleştirin ve e-posta, web, sosyal, telefon veya sohbet gibi herhangi bir kanaldan gelen bilet istekleriyle ilgilenin.

Sorun takibi

Sorun takibi

Sorunları belirlemek ve etkilenen müşterileri bilgilendirmek için sorunları izleyin. Trendleri analiz ederek ve otomasyonu geliştirerek sorunları daha hızlı düzeltin.

Durum Yönetimi

Durum Yönetimi

Çözüm için ilgili personel sorunlarını otomatik olarak atayın. Ortak istekleri otomatikleştirin ve müşteri ilişkilerini yönetin.

Müşteri Self Servis

Müşteri Self Servis

Kapsamlı müşteri hizmetleri portallarıyla müşteri memnuniyetini artırın. Bilgi ve eylemi kataloglar ve SSS'lerle entegre edin.

Müşteri Bilgileri

Müşteri Bilgileri

Elektronik tablolara ihtiyaç duymadan herhangi bir cihazı kullanarak müşteri verilerini yakalayın. Tetikleyici uyarılarını ve takiplerini kolaylıkla yapılandırın.

Geri bildirim sistemi

Geri bildirim sistemi

Geri bildirim toplamak ve müşterilerden otomatik bir geri bildirim sistemi sağlamak için form otomasyonunu kullanın ve kağıtsız hale gelin.

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Müşteri Hizmetlerinin geleceği AppMaster ile başlar!

AppMaster ile müşteri hizmetinizi tek bir güçlü araçtan yönetebilirsiniz. Bunun için kimsenin sözüne güvenmeyin - yazılımımızla işinizi nasıl optimize edebileceğinizi kendiniz görün!

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