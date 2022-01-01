Perakende Uygulamanızı Oluşturun

Uygulamalar, mobil web sitelerinden çok daha yüksek bir dönüşüm oranına sahip ve uygulama içi satın almalar her yıl %46 büyüyor. Kendi mağaza içi deneyiminizi oluşturmak için teknik açıdan bilgili olmanıza gerek yok. AppMaster , perakende şirketlerinin yenilik yapma şeklini yeniden tanımlıyor.
AppMaster platformuyla, uygulama oluşturma yalnızca kolay olmakla kalmaz, aynı zamanda hızla ölçeklenebilir - müşterilerinizle uzun bir süre boyunca çok daha etkili bir şekilde etkileşim kurma becerisine sahiptir.
İster yeni ürünler keşfediyor ister satın alıyor olsun, müşteriler sorunsuz dijital deneyimler bekliyor. AppMaster uygulama platformu, verileri ve iş akışlarını otomatikleştirerek ve ekiplerin sağlam, müşteri odaklı çözümler geliştirmesini sağlayarak perakendecilerin daha hızlı ve kusursuz bir alışveriş deneyimi sunmasına yardımcı olur.
AppMasterile perakendeciler, tam şeffaflık ve maksimum verimlilik için veritabanlarını, eski sistemleri, nokta çözümlerini ve hizmetleri birbirine bağlayarak çalışanlarının mağaza içi deneyimini iyileştirebilir. İyi bir uygulama, ekiplerin katma değerli görevlere odaklanabilmesi ve müşteri deneyimlerini daha da geliştirebilmesi için manuel süreçleri azaltmaya yardımcı olabilir.
Bir ihracat evi, niş bir moda butiği, bir süpermarket veya egzotik bir evcil hayvan dükkanınız olsun, mobil uygulamanız istediğiniz kadar çok yönlü ve sofistike olabilir.
Yapay zeka sohbet robotları, tedarik zinciri ve lojistik için IoT çözümleri, ürün tavsiye motorları ve sayısız diğer kullanım durumları.
Stok ve tedarik zinciri görünürlüğü sağlamak ve stokunuzu yönetmek için uygulamanızın hazır API'si aracılığıyla herhangi bir sistemden verileri kolayca yüzeye çıkarın.
Herhangi bir kurulum veya bakım maliyeti olmadan güvenli ödeme ağ geçidi entegrasyonu. Bu, müşterilerinizin hareket halindeyken satın almayı sevmesini sağlayacaktır.
Sınırsız özelleştirme seçenekleriyle uygulamanızı benzersiz bir şekilde size ait hale getirin. Simgeleri, arka planı, yazı tiplerini, düzenleri, ekranları ve daha fazlasını kişiselleştirin.
Yeniliğinizi hızlandırın ve iş ihtiyaçlarınıza göre minimum maliyet ve daha az kaynakla kalabalığın arasından sıyrılın.
Müşterilerle etkileşim kurun ve onlar tarafından hissedilen sürtünmeyi büyük ölçüde azaltın ve aynı zamanda genel müşteri hizmetleri deneyimlerini iyileştirin.
Size, kuruluşunuz için kod gerektirmeyen oluşturucuların ne kadar güçlü olabileceğini göstermek istiyoruz. AppMaster ile sağlam bir perakende uygulaması oluşturmak ABC kadar kolay olabilir. AppMaster'a hızlı bir giriş ve perakende işiniz için size nasıl harika bir kodsuz uygulama oluşturabileceğini isteyin.