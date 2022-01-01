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Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Gücüne İnanıyoruz

İster kar amacı gütmeyen bir kuruluş olun ister 501(c)(3), AppMaster misyonunuzu gerçekleştirmenize yardımcı olabilir. Program yönetimini, bağışçı ilişkileri yönetimini, operasyonları, bağış toplamayı ve daha fazlasını destekliyoruz - böylece gerçekten önemli olana odaklanabilirsiniz.

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Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Gücüne İnanıyoruz
KAR gütmeyen kuruluşlar için KOD YOK

AppMaster ne yapabilir?

Toplulukta kâr amacı gütmeyen kuruluşların gücünü gördük ve onlara daha fazlasını yapmalarını sağlayan bir araç vermek istiyoruz.

BEDAVA!
BEDAVA!

Sınırsız kullanıcı, sınırsız proje ve dosyalarınız için sınırsız depolama içeren, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için ücretsiz bir plan sunuyoruz. Ayrıca, tüm uygulamalarınızı tek bir merkezi konumdan kolayca yönetebileceğiniz yönetici panomuza da erişebileceksiniz.

Kodlama gerekmez
Kodlama gerekmez

AppMaster ile özel uygulamalarınızı dakikalar içinde hızlı bir şekilde oluşturmak ve aylar yerine günler içinde çalışır duruma getirmek için sürükle ve bırak arayüzümüzü kullanabilirsiniz. Uygulamanızda hızlı değişiklikler yapmak için pahalı BT personeli veya danışmanları tutmanız gerekmez.

GEREKLİ TÜM ARAÇLAR

AppMaster'ı özel yapan nedir?

AppMaster, sosyal etki yaratan kuruluşlar için kurumsal düzeyde bir uygulama oluşturucudur. Her kar amacı gütmeyen kuruluş farklıdır ve bizimle özel olarak ihtiyaçlarınıza göre hazırlanmış bir uygulama oluşturabilirsiniz.

Herhangi bir Karmaşıklık

Herhangi bir Karmaşıklık

Bağışlardan gönüllü takibine - AppMaster ile en karmaşık uygulamayı sadece birkaç gün içinde, herhangi bir kodlama yapmadan ve bankayı bozmadan oluşturabilirsiniz!

Çevrimdışı Yetenekler

Çevrimdışı Yetenekler

AppMaster, veri ağırlıklı uygulamanızı kullanmak için çevrimdışı yetenekler sağlar, böylece İnternet'e bağlı olmadığınızda veya çevrimdışı çalışmanız gerektiğinde bize güvenebilirsiniz.

Mobil İçin Optimize Edilmiş Çözümler

Mobil İçin Optimize Edilmiş Çözümler

Ne tür bir cihaz kullanırsanız kullanın, uygulamalarımız ışık hızında ve duyarlıdır - böylece destekçileriniz nerede olurlarsa olsunlar size ulaşabilirler.

Veri bütünlüğü

Veri bütünlüğü

AppMaster, harici sistemlere bağlı karmaşık veritabanları oluşturmanıza olanak tanır. Verileriniz kurumsal düzeyde güvenlikle desteklenir.

Daima Senkronize

Daima Senkronize

AppMaster, CRM'ler, Google Dokümanlar ve diğerleri gibi herhangi bir yazılımla entegre olarak verilerinizin senkronize kalmasını sağlar ve iş akışınızı kolaylaştırır.

Yüksek Kaliteli Destek

Yüksek Kaliteli Destek

Sıfırdan bir uygulama oluşturmanın ne kadar zor olabileceğini biliyoruz. Ekibimiz yolun her adımında size yardımcı olacak ve sınıfının en iyisi desteği sağlayacaktır.

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Kâr amacı gütmeyen kuruluşunuza nasıl yardımcı olabileceğimizi merak ediyor musunuz?

Başarılı kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, sürekli olarak her yerde öğrenmek ve büyümek için fırsatlar arar. Organizasyon yönetiminin tüm yönlerine yaratıcılık ve merak uygularlar. Bu konuda yardim edebiliriz.

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