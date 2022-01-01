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Sigorta Uygulamanızı Oluşturun

Sigorta sektörü gerçekten zorlu dayanıklılık teknolojisi yarışlarıyla karşı karşıya. Bu gibi faktörler göz önüne alındığında, bir sigortacı dijital dönüşüm için nasıl bir yol izlemeli? Kodlama deneyimi olmadan ve bir aydan kısa sürede kendi sigorta uygulamanızı oluşturun.

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Sigorta Uygulamanızı Oluşturun
KAR gütmeyen kuruluşlar için KOD YOK

AppMaster ne yapabilir?

Uygulamaları hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturma ihtiyacını karşılamak için AppMaster'ı oluşturduk. Sen bir sigorta acentesisin, en iyi sigorta uygulamasına ihtiyacın var.

Zamandan ve paradan tasarruf edin
Zamandan ve paradan tasarruf edin

Şirketlerin sadece işleri için bir uygulama istediklerinde geliştiricilere ve tasarımcılara binlerce harcama yaptığını görmekten bıktık. Herkese önceden para yatırmak zorunda kalmadan kendi uygulamalarını oluşturma erişimi sağlamak istiyoruz, bu yüzden piyasadaki en uygun fiyatlı aboneliği sunuyoruz!

Kodlama gerekmez
Kodlama gerekmez

Bir uygulama oluşturmak zor olmamalı. Tamamen yeni bir dil öğrenmeniz ve ardından fikrinizi gerçeğe dönüştürmek için geliştiriciler ve tasarımcılar tutmanın zorluğunu yaşamanız gerekmez. İşte bu yüzden AppMaster oluşturuldu - kodlama gerekmeden hemen başlayabilmeniz için!

GEREKLİ TÜM ARAÇLAR

AppMaster'ı özel yapan nedir?

AppMaster , sigorta şirketleri tarafından otomatikleştirmek, kârlılıklarını artırmak, riske maruz kalmayı azaltmak ve Solvency II gibi düzenlemelere uygunluk gereksinimlerini karşılamak için kullanılır.

Sigortalamayı Otomatikleştirin

Sigortalamayı Otomatikleştirin

Mevzuata uygunluk sağlayan, yapay zeka destekli bir sigortalama motoru. Riskleri ve vakaları atayın ve istediğiniz zaman net raporlar alın.

Sınırsız Entegrasyon

Sınırsız Entegrasyon

AppMaster'ın benzersiz entegrasyon modülleri seti, çekirdek sistemler, AI sağlayıcıları ve çok daha fazlasıyla bağlantı kurmanızı kolaylaştırır.

Teklif ve Satın Alın

Teklif ve Satın Alın

Gerçek zamanlı fiyat teklifi oluşturma ve raporlama, kuruluşunuzun otomatik bir sigorta çözümünün tam değerini anlamasına yardımcı olur.

Talepleri Otomatikleştirin

Talepleri Otomatikleştirin

Talep işlemeyi basitleştirin ve talep yönetimini otomatikleştirin. Ekibinizin en önemli yere değer katmaya odaklanmasına izin verin.

Uyum ve Büyüme

Uyum ve Büyüme

Bizimle geliştirme süresini, maliyetini ve bakımı azaltırken, istediğiniz zaman uyum sağlamak ve büyümek için iş çevikliğini yaratırsınız.

Yükü Kolaylaştırın

Yükü Kolaylaştırın

Müşterilerle etkileşim kurun ve onlar tarafından hissedilen sürtünmeyi büyük ölçüde azaltın ve aynı zamanda genel müşteri hizmetleri deneyimlerini iyileştirin.

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Sigorta işinize nasıl yardımcı olabileceğimizi merak ediyor musunuz?

Size, kuruluşunuz için kod gerektirmeyen oluşturucuların ne kadar güçlü olabileceğini göstermek istiyoruz. AppMaster ile sağlam bir sigorta uygulaması oluşturmak ABC kadar kolay olabilir. AppMaster'a hızlı bir giriş ve sigorta işiniz için nasıl harika bir kodsuz uygulama oluşturabileceğini isteyin.

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