Finansal Hizmetler için Uygulamalarda Devrim Yapın

Dijital inovasyon, finans sektörünü birçok yönden etkiledi ve giderek daha fazla işletme, önde kalmak için yeni teknolojileri entegre etmek istiyor. AppMaster, operasyonel mükemmellik için bir ölçüt belirlemenize ve yıkıcı fintech start-up'larının hızına ayak uydurmak için kodsuz gücün gücünden yararlanmanıza yardımcı olmak için burada.
AppMaster , finansal hizmet kuruluşlarının benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak ve iş süreçlerini düzene sokmaya ve hızlandırmaya yardımcı olmak için oluşturulmuş, tamamen entegre, duyarlı ve kullanıcı dostu dijital müşteri yolculukları sağlayan devrim niteliğinde bir akıllı uygulama platformudur.
AppMaster , gereksinimlerinizi günler içinde gerçek çıktıya dönüştürmenize olanak tanır. Kod bütünlüğünü doğrulamak, kodlama standartlarına uyulmasını sağlamak ve bakım konusunda endişelenmek yok. AppMaster ile oluşturmak, uygulama düzeyinde yazılmış bir kod olmadığından bu tür endişeleri azaltır.
Kod gerektirmeyen uygulamalar, BT ekibinin (varsa) minimum düzeyde katılımıyla çok daha hızlı bir şekilde dağıtılabilir. Sonuç olarak, BT personeli diğer tüm departmanlardan gelen sonsuz taleplerle aşırı yüklenmez. Buna karşılık, birikimler azalır. İş kullanıcıları artık gerektiğinde kendi uygulamalarını dağıtıyor.
Kullanıma hazır iş akışlarımızı, yaygın olarak kullanılan sistemlere yönelik bağlayıcılarımızı ve özel gereksinimlerinize uyacak şekilde özelleştirilebilen ve çözümleri hızla dağıtabilen çok çeşitli bileşenleri kullanarak uygulamalarınızı genişletin.
Biyometri, para transferleri, sohbet robotu entegrasyonu, işlem anında bildirimleri ve daha pek çok özellik ile kullanıcı odaklı bir bankacılık deneyimi sunun.
Çalışan şifrelerinin sıfırlanmasından kart talebinin işlenmesine kadar çok çeşitli görevlere otomasyon sağlamak için AppMaster kullanın ve önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlar.
Yeni iş sınırları oluşturmak için AppMaster bulut teknolojisinden yararlanın. Bulut teknolojisi, gelişen talepleri karşılamak için göreceli olarak ölçekleme becerisi sağlar.
AppMaster verileri toplayıp yeni çekici müşteri hizmetlerine dönüştürmenize ve o yalnızca bireysel iş süreçlerini değil, finanssa geleceği de dönüştürmenize izin verin.
AppMaster , uygulamalarınızın ikili dosyalarına ve kaynak koduna erişmenizi, %100 güvenli ve çevrimdışı olmanızı sağlayan türünün tek örneği bir platformdur.
AppMaster , eski sistemlerin genellikle yapmakta güçlük çektiği esneklik ve verimlilik sunan özellikler aracılığıyla sorunları daha verimli ve geniş ölçekte çözmenize olanak tanır.
Size kuruluşunuz için kodun ne kadar güçlü olabileceğini göstermek istiyoruz. AppMasterile sağlam bir finansal uygulama oluşturmak ABC kadar kolay olabilir. AppMaster için hızlı bir giriş isteyin ve platformumuzun finansal işiniz için kodsuz harika bir uygulamayı nasıl oluşturabileceğini öğrenin.