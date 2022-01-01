AppMaster ile daha iyi öğrenme deneyimleri oluşturun

AppMaster Günü Kurtarır! AppMaster teknoloji platformunu seçin, öğretmenlerin ve öğrencilerin birlikte öğrenmesini kolaylaştırıyoruz, kodlama becerisine gerek yok!
Eğitimciler geleceği besler. Ve bu gelecek artık sizin ellerinizde. AppMaster, öğretmenleriniz, öğrencileriniz veya personeliniz için ilgi çekici ve sürükleyici kodsuz deneyimler oluşturmanızı kolaylaştırır.
Teknolojinin öğrencileri ve eğitimcileri güçlendirmek için kullanılması gerektiğine inanıyoruz. AppMaster, eğitimcilerin öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına ve kendilerini güçlendirmelerine yardımcı olur.
Eğitim profesyonelleri ve kurumlar için sınırsız kullanıcı ve proje içeren ücretsiz bir plan sunuyoruz. Ayrıca tüm uygulamalarınızı tek bir yerden yönetebileceğiniz yönetici panomuza da erişebileceksiniz.
Sürükle ve bırak etkileşimleri ve uygulama oluşturma sürecini bir esinti haline getiren sezgisel özelliklerle görsel düzenleyicimizin kullanımı kolaydır. Kodlama gerektirmeyen yüksek kaliteli ilgi çekici ve sürükleyici öğretim araçları için sınırsız olanaklar.
AppMaster, kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilen kendi mobil uygulamanızı oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır!
Kendi eğitim uygulamanızı oluşturmak için uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. İster okul ister üniversite olun, sizin için araç bizde!
Kurumların her şeyi yapabilen bir çözüme ihtiyacı var - içerik ve eğitim yazılımı dağıtımı, öğrenci etkileşimi - AppMaster hepsini yapıyor!
Katılımı izlemek veya testler hakkında bildirimler göndermek için API'mizi kullanarak Sociomantic veya CRM gibi veritabanlarından öğrenci bilgilerini içe aktarın.
Otomatik not verme veya kendi hızınızda öğrenme modülleri gibi kullanımı kolay özelliklerle öğrencileriniz için ilgi çekici, etkileşimli içerik oluşturun.
İster iPhone, ister Android veya masaüstü olsun, uygulamanıza herhangi bir cihazdan erişmelerine izin vererek öğrencilerin ve velilerin daha ilgili olmasını sağlayın.
Yaza mı çıkıyorsunuz? Çevrimdışı modla, internet bağlantınız kesildiğinde çalışan uygulamalar oluşturabilirsiniz - veri gerekmez!
AppMaster Günü Kurtarır! AppMaster teknoloji platformunu seçin, öğretmenlerin ve öğrencilerin birlikte öğrenmesini kolaylaştırıyoruz, kodlama becerisine gerek yok!
AppMaster'ı ücretsiz öğrenmelerine izin vererek öğrencileri heyecanlandırın.
Pratik senaryolar etrafında kurslar tasarlamanıza yardımcı olacağız.
Başarılı eğitimciler sürekli olarak her yerde öğrenmek ve büyümek için fırsatlar ararlar. Yaratıcılığı ve merakı tüm yönlere uygularlar. Bu konuda yardim edebiliriz.