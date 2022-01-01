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AppMaster ile daha iyi öğrenme deneyimleri oluşturun

Eğitimciler geleceği besler. Ve bu gelecek artık sizin ellerinizde. ⁣⁣ AppMaster, öğretmenleriniz, öğrencileriniz veya personeliniz için ilgi çekici ve sürükleyici kodsuz deneyimler oluşturmanızı kolaylaştırır.

Şimdi ücretsiz deneyin Demo Rezervasyonu Yapın
AppMaster ile daha iyi öğrenme deneyimleri oluşturun
EĞİTİM İÇİN KOD YOK

AppMaster ne yapabilir?

Teknolojinin öğrencileri ve eğitimcileri güçlendirmek için kullanılması gerektiğine inanıyoruz. AppMaster, eğitimcilerin öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına ve kendilerini güçlendirmelerine yardımcı olur.

BEDAVA!
BEDAVA!

Eğitim profesyonelleri ve kurumlar için sınırsız kullanıcı ve proje içeren ücretsiz bir plan sunuyoruz. Ayrıca tüm uygulamalarınızı tek bir yerden yönetebileceğiniz yönetici panomuza da erişebileceksiniz.

Kodlama becerisi gerekmez
Kodlama becerisi gerekmez

Sürükle ve bırak etkileşimleri ve uygulama oluşturma sürecini bir esinti haline getiren sezgisel özelliklerle görsel düzenleyicimizin kullanımı kolaydır. Kodlama gerektirmeyen yüksek kaliteli ilgi çekici ve sürükleyici öğretim araçları için sınırsız olanaklar.

GEREKLİ TÜM ARAÇLAR

AppMaster'ı özel yapan nedir?

AppMaster, kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilen kendi mobil uygulamanızı oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır!

Özel Uygulamalar

Özel Uygulamalar

Kendi eğitim uygulamanızı oluşturmak için uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. İster okul ister üniversite olun, sizin için araç bizde!

Tek bir çözüm

Tek bir çözüm

Kurumların her şeyi yapabilen bir çözüme ihtiyacı var - içerik ve eğitim yazılımı dağıtımı, öğrenci etkileşimi - AppMaster hepsini yapıyor!

Sorunsuz bir şekilde entegre edin

Sorunsuz bir şekilde entegre edin

Katılımı izlemek veya testler hakkında bildirimler göndermek için API'mizi kullanarak Sociomantic veya CRM gibi veritabanlarından öğrenci bilgilerini içe aktarın.

Öğrenmeyi canlandırın

Öğrenmeyi canlandırın

Otomatik not verme veya kendi hızınızda öğrenme modülleri gibi kullanımı kolay özelliklerle öğrencileriniz için ilgi çekici, etkileşimli içerik oluşturun.

Herhangi bir cihazı destekleyin

Herhangi bir cihazı destekleyin

İster iPhone, ister Android veya masaüstü olsun, uygulamanıza herhangi bir cihazdan erişmelerine izin vererek öğrencilerin ve velilerin daha ilgili olmasını sağlayın.

Çevrimdışı mod

Çevrimdışı mod

Yaza mı çıkıyorsunuz? Çevrimdışı modla, internet bağlantınız kesildiğinde çalışan uygulamalar oluşturabilirsiniz - veri gerekmez! ⁣

ÖĞRENMEK İÇİN MÜKEMMEL

Kodsuz Öğretiyor musunuz?

AppMaster Günü Kurtarır! AppMaster teknoloji platformunu seçin, öğretmenlerin ve öğrencilerin birlikte öğrenmesini kolaylaştırıyoruz, kodlama becerisine gerek yok!

Demo Rezervasyonu Yapın
Source Code at your fingertips

AppMaster'ı Öğrenin

AppMaster'ı ücretsiz öğrenmelerine izin vererek öğrencileri heyecanlandırın.

Pratik yetenekler

Pratik senaryolar etrafında kurslar tasarlamanıza yardımcı olacağız.

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Eğitimin geleceği AppMaster ile başlıyor!

Başarılı eğitimciler sürekli olarak her yerde öğrenmek ve büyümek için fırsatlar ararlar. Yaratıcılığı ve merakı tüm yönlere uygularlar. Bu konuda yardim edebiliriz.

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