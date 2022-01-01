AppMaster ile büyütün.
ortağımız olun
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Kurumsal Sınıf Bankacılık Uygulamaları Oluşturun

Mevzuat değişiklikleri ve günlük işleme ihtiyaçları ile ilgili iş hacmi pahalı mı ve yeni ürün inovasyonunu ve müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesini engelleyebilir mi? Endişelenme! AppMaster , dijital dönüşümü hızlandırmak ve ürün geliştirmeyi genişletmek için bir yol sağlar.

Şimdi ücretsiz deneyin Demo Rezervasyonu Yapın
Kurumsal Sınıf Bankacılık Uygulamaları Oluşturun
Bankacılık için KOD YOK

AppMaster ne yapabilir?

AppMaster , bankaların müşteri etkileşimlerini, bilgi toplamayı, kredi başvurularını ve daha fazlasını tek bir kod satırı yazmadan düzenlemelerine yardımcı olmak için uygulama geliştirme sürecinde devrim yaratıyor.

Yeni ürünlere doğru
Yeni ürünlere doğru

Düzenleyici baskılara yanıt vermek için yapılan iş hacmi teknik departmanları zorluyor. Yeni bir ürün fikrinin meyve vermesi iki yıl alırsa, bu, insanların yelkenlerini rüzgardan alır. AppMaster , teknik bilgisi olmayan kullanıcılara tek bir kod satırı yazmadan uygulama oluşturma yeteneği verir.

Mirastan uzak
Mirastan uzak

AppMaster, iş ekiplerinin kendi başlarına yenilik yapmalarına olanak tanır ve bu da bankalara, özellikle müşteri hizmetlerinde, farklı şekillerde yenilik yapma avantajı sağlar. Ayrıca, özellikle ödemeler gibi daha fazla süreç gerçek zamanlı hale geldiğinden, riskin ve esnekliğin daha çevik bir şekilde yönetilmesini sağlar.

GEREKLİ TÜM ARAÇLAR

AppMaster 'i özel yapan nedir?

AppMaster , günümüzün son derece rekabetçi ortamında ilerlemenize ve maliyetleri düşürmek ve yeni fırsatlar yaratmak için hızlı bir şekilde kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Dijital dönüşüm

Dijital dönüşüm

AppMasterile bankacılık kuruluşları, mimari ilerlemeye daha az bağımlı olmaları ve geliştirme sırasında güvenlik kesintileri konusunda endişe duymaları nedeniyle uygulama geliştirme girişimlerinde öne çıkıyor.

Hızlı yükseltmeler

Hızlı yükseltmeler

Özellik yükseltmelerinin hızlı uygulanması, hızlı hata düzeltmeleri ve yenilerini oluşturmanın yanı sıra mevcut uygulamalara yenilikçi bileşenler ekleme kolaylığı sayesinde AppMaster ile uygulamaları daha hızlı geliştirin.

Müşteri memnuniyeti

Müşteri memnuniyeti

AppMaster'ın esnek tasarımı, geleneksel geliştirmeye kıyasla müşteri deneyimini önemli ölçüde iyileştirmeye yardımcı olur. Değişiklikleri uygulama yazılımına hızla uygulayarak geri bildirim döngülerinin sayısını azaltın.

Yeteneğe daha az yatırım

Yeteneğe daha az yatırım

Yeniden kullanılabilir bileşenler, sürükle ve bırak özellikleri, hazır yapılar ve şablon odaklı geliştirme sunan çerçeve odaklı yaklaşım, iş ekibinin bir üyesinin bile uygulamalarda istenen değişiklikleri yapmasına olanak tanır.

Kişiselleştirme

Kişiselleştirme

Tüketici tercihlerine odaklanın. Platformumuz, müşteri tercihlerine ve şirket çıkarlarına göre kişiselleştirme sunar ve güvenlik sorunları risklerini ortadan kaldırırken bağımsız kişiselleştirmeye izin verir.

Hızlı Entegrasyonlar

Hızlı Entegrasyonlar

AppMaster önceden hazırlanmış modülleri veya hazır API belgelerini kullanarak herhangi bir harici hizmete entegre edin. Benzersiz entegrasyon modülleri setimiz, çekirdek sistemler, yapay zeka sağlayıcıları ve çok daha fazlasıyla bağlantı kurmanızı kolaylaştırır.

discuss ico

AppMaster 'in bankacılığı canlandırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini merak ediyor musunuz?

Size kuruluşunuz için kodun ne kadar güçlü olabileceğini göstermek istiyoruz. AppMasterile sağlam bir bankacılık uygulaması oluşturmak ABC kadar kolay olabilir. AppMaster için hızlı bir giriş isteyin ve platformumuzun işletmeniz için kodsuz harika bir uygulamayı nasıl oluşturabileceğini öğrenin.

Formu doldurun veya bize e-posta gönderin [email protected]