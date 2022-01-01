Kurumsal Sınıf Bankacılık Uygulamaları Oluşturun

Mevzuat değişiklikleri ve günlük işleme ihtiyaçları ile ilgili iş hacmi pahalı mı ve yeni ürün inovasyonunu ve müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesini engelleyebilir mi? Endişelenme! AppMaster , dijital dönüşümü hızlandırmak ve ürün geliştirmeyi genişletmek için bir yol sağlar.
AppMaster , bankaların müşteri etkileşimlerini, bilgi toplamayı, kredi başvurularını ve daha fazlasını tek bir kod satırı yazmadan düzenlemelerine yardımcı olmak için uygulama geliştirme sürecinde devrim yaratıyor.
Düzenleyici baskılara yanıt vermek için yapılan iş hacmi teknik departmanları zorluyor. Yeni bir ürün fikrinin meyve vermesi iki yıl alırsa, bu, insanların yelkenlerini rüzgardan alır. AppMaster , teknik bilgisi olmayan kullanıcılara tek bir kod satırı yazmadan uygulama oluşturma yeteneği verir.
AppMaster, iş ekiplerinin kendi başlarına yenilik yapmalarına olanak tanır ve bu da bankalara, özellikle müşteri hizmetlerinde, farklı şekillerde yenilik yapma avantajı sağlar. Ayrıca, özellikle ödemeler gibi daha fazla süreç gerçek zamanlı hale geldiğinden, riskin ve esnekliğin daha çevik bir şekilde yönetilmesini sağlar.
AppMaster , günümüzün son derece rekabetçi ortamında ilerlemenize ve maliyetleri düşürmek ve yeni fırsatlar yaratmak için hızlı bir şekilde kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olabilir.
AppMasterile bankacılık kuruluşları, mimari ilerlemeye daha az bağımlı olmaları ve geliştirme sırasında güvenlik kesintileri konusunda endişe duymaları nedeniyle uygulama geliştirme girişimlerinde öne çıkıyor.
Özellik yükseltmelerinin hızlı uygulanması, hızlı hata düzeltmeleri ve yenilerini oluşturmanın yanı sıra mevcut uygulamalara yenilikçi bileşenler ekleme kolaylığı sayesinde AppMaster ile uygulamaları daha hızlı geliştirin.
AppMaster'ın esnek tasarımı, geleneksel geliştirmeye kıyasla müşteri deneyimini önemli ölçüde iyileştirmeye yardımcı olur. Değişiklikleri uygulama yazılımına hızla uygulayarak geri bildirim döngülerinin sayısını azaltın.
Yeniden kullanılabilir bileşenler, sürükle ve bırak özellikleri, hazır yapılar ve şablon odaklı geliştirme sunan çerçeve odaklı yaklaşım, iş ekibinin bir üyesinin bile uygulamalarda istenen değişiklikleri yapmasına olanak tanır.
Tüketici tercihlerine odaklanın. Platformumuz, müşteri tercihlerine ve şirket çıkarlarına göre kişiselleştirme sunar ve güvenlik sorunları risklerini ortadan kaldırırken bağımsız kişiselleştirmeye izin verir.
AppMaster önceden hazırlanmış modülleri veya hazır API belgelerini kullanarak herhangi bir harici hizmete entegre edin. Benzersiz entegrasyon modülleri setimiz, çekirdek sistemler, yapay zeka sağlayıcıları ve çok daha fazlasıyla bağlantı kurmanızı kolaylaştırır.
Size kuruluşunuz için kodun ne kadar güçlü olabileceğini göstermek istiyoruz. AppMasterile sağlam bir bankacılık uygulaması oluşturmak ABC kadar kolay olabilir. AppMaster için hızlı bir giriş isteyin ve platformumuzun işletmeniz için kodsuz harika bir uygulamayı nasıl oluşturabileceğini öğrenin.