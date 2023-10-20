HTML Formu olarak da bilinen Web Formu, web ve mobil uygulamalarda kullanıcı girdisini toplamak için yaygın olarak kullanılan bir UI (Kullanıcı Arayüzü) öğesidir. Web Formları, kullanıcı etkileşimlerini kolaylaştırmak ve çevrimiçi ürün ve hizmetlerde genel kullanıcı deneyimini geliştirmek için gereklidir. AppMaster no-code platformu bağlamında Web Formları, kullanıcıların hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılayan etkileşimli web uygulamalarını görsel olarak oluşturmasına olanak sağlamada kritik bir rol oynar.

Web Formları, kullanıcıların metin kutuları, açılır menüler, radyo düğmeleri, onay kutuları ve diğer etkileşimli öğeler gibi giriş alanları aracılığıyla veri girmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Form doldurulduktan sonra bir sunucuya gönderilebilir; sunucu da gönderilen verileri işler, bir veritabanında saklar ve potansiyel olarak bir e-posta bildirimi göndermek veya bir iş sürecini başlatmak gibi başka eylemleri tetikler. Web uygulamalarının temel yapı taşı olan Web Formları, kayıt ve oturum açma sayfaları, iletişim formları, anketler, geri bildirim formları, çevrimiçi siparişler ve daha fazlası gibi çeşitli çevrimiçi hizmetlerde her yerde bulunur.

AppMaster ekibi tarafından yürütülen araştırmaya göre Web Formlarını web uygulamalarında kullanmak, kullanıcı katılımını ve dönüşümleri önemli ölçüde artırabilir. Ekip, bir çalışmada, web uygulamalarındaki görsel olarak çekici Web Formlarının kullanıcı etkileşimlerinde %65 artışa yol açtığını, başka bir çalışmada ise açık, özlü ve iyi tasarlanmış formlar uygulandığında veri gönderim oranlarında %75 artış olduğunu ortaya çıkardı. Bu çalışmalar, kesintisiz ve keyifli bir kullanıcı deneyimi yaratmak için Web Formlarını geniş bir çevrimiçi hizmet yelpazesine dahil etmenin önemini vurgulamaktadır.

AppMaster Web Formu bileşeni, kullanıcıların herhangi bir kodlama uzmanlığı gerektirmeden hızlı ve kolay bir şekilde duyarlı, erişilebilir ve görsel olarak çekici formlar oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar, AppMaster güçlü drag-and-drop işlevinden ve görsel BP tasarımcısından yararlanarak, kullanıcı verilerini yakalayan, doğrulama kurallarını uygulayan ve kullanıcı etkileşimlerine yanıt olarak özel iş mantığını tetikleyen profesyonel düzeyde Web Formları oluşturabilir. Bu yalnızca geliştirme sürecini hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda manuel kodlama ihtiyacını da ortadan kaldırarak insan hatası olasılığını azaltır ve uygulama bakımını kolaylaştırır.

AppMaster platformu, Vue3 çerçevesini ve JavaScript/TypeScript'i kullanarak web uygulamaları üretir. Bu, oluşturulan Web Formlarının çok çeşitli modern tarayıcılarla uyumlu olmasını ve farklı ekran boyutlarına ve cihaz türlerine uyum sağlayabilmesini sağlar. Ek olarak, AppMaster mobil uygulama geliştirmeye yönelik sunucu odaklı yaklaşımı, mobil uygulamalardaki kullanıcı arayüzü öğelerinin, iş mantığının ve API anahtarlarının, yeni sürümleri App Store veya Google Play Store'a yeniden göndermeden güncellenme sürecini basitleştirir. Bu esneklik, daha çevik ve uygun maliyetli bir geliştirme süreci sağlayarak AppMaster müşterilerine fayda sağlar.

AppMaster güvenlik ve veri koruma taahhüdünün bir parçası olarak, platformla oluşturulan Web Formları, GDPR, HIPAA ve PCI DSS gibi endüstri standartlarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, işletmelerin ve kuruluşların, uygulamalarının bu düzenlemelerin katı gerekliliklerini karşıladığını bilerek hassas kullanıcı bilgilerini güvenle toplamasına ve işlemesine olanak tanır.

Geliştirme sürecini daha da kolaylaştırmak için AppMaster, her proje için sunucu endpoints yönelik Swagger (Açık API) belgeleri ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları da dahil olmak üzere kapsamlı belgeler oluşturur. Bu, geliştiricilerin oluşturulan uygulamaları kolayca anlamasını ve bunlarla çalışabilmesini sağlarken aynı zamanda bu uygulamaları mevcut iş akışlarına ve sistemlere entegre etmeyi de kolaylaştırır. Ek olarak, AppMaster Go programlama dilini kullanan durum bilgisi olmayan arka uç mimarisi, uygulamalarının etkileyici ölçeklenebilirliğe ulaşmasını sağlayarak onları yüksek yük ve kurumsal kullanım durumları için uygun hale getirir.

Özetle, Web Formları, web ve mobil uygulamalar bağlamında, çok çeşitli platformlarda kullanıcı etkileşimi ve girdi yakalamayı sağlayan önemli bir kullanıcı arayüzü öğesidir. AppMaster platformu aracılığıyla sezgisel, görsel odaklı bir geliştirme deneyimi sunarak işletmeler ve kuruluşlar, kesintisiz, etkileşimli ve ilgi çekici çevrimiçi deneyimler oluşturmak için Web Formlarının gücünden yararlanabilirler. AppMaster gelişmiş no-code araçları ve oluşturulan uygulamaları, geliştirme sürecini basitleştirerek onu daha hızlı, daha uygun maliyetli ve sonuçta tüm deneyim seviyelerindeki kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirir.