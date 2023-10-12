Genellikle DnD olarak kısaltılan Sürükle ve Bırak, kullanıcıların bir nesneyi veya öğeyi tıklatarak, tutarak, sürükleyerek ve belirli bir zamanda bırakarak bir yazılım uygulaması içindeki dijital öğelerle sezgisel ve sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayan, yaygın olarak tanınan bir kullanıcı arabirimi (UI) modelidir. istenilen yer. Kullanıcı Arayüzü Öğeleri bağlamında Sürükle ve Bırak, bireylerin gerçek hayatta fiziksel nesnelerle etkileşimde bulunma biçimini taklit ederek kullanıcıların bir uygulamadaki çeşitli UI bileşenlerini değiştirmesi ve düzenlemesi için doğal bir yöntem sağlar.

1980'lerin ortasında Apple Computer'daki araştırmacılar tarafından Apple Macintosh yazılımının bir parçası olarak geliştirilen Sürükle ve Bırak işlevleri, modern grafik kullanıcı arayüzlerinin (GUI'ler) önemli bir parçası haline geldi. Sürükle ve Bırak özelliğinin kullanıma sunulması, dosya organizasyonu, biçimlendirme ve veri aktarımı gibi görevleri yürütürken karmaşık komutlarda veya çoklu araç çubuğu seçeneklerinde uzmanlaşma ihtiyacını ortadan kaldırdığı için kullanıcıların üretkenliğini ve etkinliğini önemli ölçüde artırdı.

Çağdaş yazılım geliştirmede, AppMaster gibi no-code platformlar, Sürükle ve Bırak'ın tüm potansiyelinden yararlanarak, kullanıcıların düğmeler, formlar gibi önceden tanımlanmış işlevsel bileşenleri tıklatıp sürükleyerek karmaşık web, mobil ve arka uç uygulamalarını sezgisel olarak tasarlamasına ve oluşturmasına olanak tanır. görüntüleri ve panelleri bir arayüze aktarın. Sürükle ve Bırak yaklaşımının verimliliği göz önüne alındığında, geliştirme sürecinin 10 kat daha hızlı olmasına ve müşteriler için 3 kat daha uygun maliyetli bir çözüme katkıda bulunuyor.

AppMaster, Sürükle ve Bırak yeteneklerini kullanıcı arayüzü oluşturucularına entegre ederek, geliştiricilerin herhangi bir kod yazmadan arayüz düzenlerini yapılandırıp tasarlayabileceği kullanıcı dostu görsel ortamlar sağlar. Bu görsel yaklaşım, geliştiricilerin öğrenme eğrisini kolaylaştırmaya yardımcı olur ve belirli kullanıcı arayüzü bileşeni işlevleri için menüler arasında titizlikle arama yapmak veya panel stillerini ve biçimlendirme ayarlarını değiştirmek gibi görevlere harcanan süreyi azaltır.

Sürükle ve Bırak, AppMaster geliştirilen uygulamalarda İş Süreçleri ve REST API'lerinin uygulanması sürecinin basitleştirilmesinde çok önemli bir rol oynar. Müşteriler, görsel BP Designer'ı kullanarak, uygulamaları için karmaşık mantık süreçleri oluşturmak amacıyla başlangıç ​​düğümleri, bitiş düğümleri, geçişler ve ağ geçitleri gibi önceden tanımlanmış öğeleri kolayca tuval üzerine sürükleyebilir. Ek olarak Sürükle ve Bırak bileşenleri, gerçek zamanlı veri bağlamayla sorunsuz bir şekilde birleşerek kullanıcıların kullanıcı arayüzü öğelerini ve veri kaynaklarını doğrudan bağlamasına olanak tanır ve böylece dinamik, etkileşimli ve duyarlı bir uygulama oluşturur.

AppMaster, sürekli büyüyen mevcut bileşen yelpazesiyle, son derece özelleştirilebilir drag and drop öğelerini uygulama tasarımına dahil ederek kullanıcı deneyimlerini ve üretkenliği sürekli olarak geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kullanıcılar artık platformun temel işlevselliğini genişletmek ve çok çeşitli iş gereksinimlerini ve kullanıcı beklentilerini karşılamak için üçüncü taraf entegrasyonlardan, uzantılardan ve özel araçlardan yararlanabilirler.

Mobil cihazların kullanımı küresel olarak arttıkça, Sürükle ve Bırak, mobil uygulamaların tasarımını ve geliştirilmesini optimize etmede daha fazla önem kazanmaktadır. Kullanıcılar, AppMaster Mobile BP tasarımcısı aracılığıyla mobil kullanıcı arayüzü bileşenlerini hızlı bir şekilde bir araya getirebilir ve yeni sürümleri App Store ve Play Market'e yeniden göndermeye gerek kalmadan kullanıcı arayüzü, mantık ve API anahtarlarında güncellemelere izin veren sunucu odaklı yaklaşımından yararlanabilir.

Ayrıca ölçeklenebilirlik, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarında kritik bir rol oynar. AppMaster birincil veritabanı olarak Postgresql uyumlu herhangi bir veritabanıyla uyumlu uygulamalar üreterek bu gereksinimi karşılar. Go (golang) kullanılarak oluşturulan arka uç uygulamaları derlenmiş, durum bilgisi olmayan bir ortamda çalışarak çeşitli proje boyutlarına ve taleplere yanıt vermek için maksimum ölçeklenebilirlik sağlar.

Sonuç olarak, Sürükle ve Bırak bir kullanıcı arayüzü deseninden daha fazlasıdır; modern yazılım geliştirmede dijital unsurların oluşturulmasını, işlenmesini ve etkileşimini basitleştiren temel bir kolaylaştırıcıyı temsil eder. Bu güçlü, sezgisel yaklaşım, geliştiricilerin manuel kodlama ve yapılandırma görevlerine daha az zaman harcamasına ve sağlam, duyarlı ve etkileşimli uygulamalar sunmaya odaklanmasına olanak tanır. AppMaster gibi no-code platformlar sayesinde Sürükle ve Bırak, her büyüklükteki ve sektördeki müşteriler için web, mobil ve arka uç uygulamaları tasarlama ve geliştirme sürecinde devrim yaratan önemli bir unsur haline geldi.