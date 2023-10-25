Yazılım geliştirme bağlamında, özellikle AppMaster gibi no-code platformların etki alanında, Özel İşlev, birden fazla çağrılmak veya çağrılmak amacıyla belirli bir görevi veya görev dizisini gerçekleştiren kullanıcı tanımlı bir alt yordamı veya yöntemi ifade eder. belirli bir uygulama içindeki zamanlar. Özel İşlevler, geliştiricilere ve geliştirici olmayanlara, uygulamalarının yeteneklerini platform tarafından sağlanan yerleşik işlevlerin ötesine genişletme yetkisi verir, böylece ürün özelliklerini geliştirir ve uygulamanın davranışı üzerinde daha fazla kişiselleştirme ve kontrol sağlar.

Özel İşlevler, platformun gereksinimlerine veya uygulamanın hedef platformuna bağlı olarak çeşitli programlama dilleri kullanılarak tasarlanabilir ve uygulanabilir. Örneğin, AppMaster platformunda, arka uç uygulamaları için BP Designer, web uygulamaları için Web BP Designer ve mobil uygulamalar için Mobile BP Designer gibi görsel tasarımcılar kullanılarak Özel İşlevler oluşturulabilir. Bu uygulamalar için oluşturulan kaynak kodu, sunucu tarafı uygulamalar için Go'da, web uygulamaları için Vue3 çerçevesinde ve JS/TS'de, mobil uygulamalar için Android için Kotlin ve Jetpack Compose veya iOS için SwiftUI olabilir.

Uygulama açısından, bir Özel İşlev tipik olarak giriş değerlerini (parametreler veya bağımsız değişkenler) alan, bu giriş değerleri üzerinde belirli hesaplamaları veya işlemleri gerçekleştiren ve ardından çağırma prosedürüne bir çıkış değeri (veya sonuç) döndüren bir dizi programlama ifadesinden oluşur. Uygulama geliştirmeye yönelik bu modüler yaklaşım, daha iyi kod organizasyonuna, daha iyi bakım yapılabilirliğe ve daha az yedekliliğe katkıda bulunur; çünkü uygun şekilde tasarlanmış bir Özel İşlev, aynı kodun tekrar tekrar yeniden yazılmasına gerek kalmadan bir uygulama içinde birden fazla yerde kullanılabilir.

Özel İşlevlerin en iyi şekilde kullanılması uygulama performansına önemli ölçüde katkıda bulunabilir. AppStatistics tarafından yürütülen pazar araştırması, optimum şekilde tasarlanmış Özel İşlevlerle oluşturulan uygulamaların yanıt süreleri ve işleme verimliliği açısından benzerlerinden %25'e kadar daha iyi performans gösterdiğini ortaya çıkardı. Ayrıca, AppMaster kullanıcı tabanında gerçekleştirilen bir araştırma, benzersiz gereksinimleri karşılamak veya belirli sorunları çözmek için Özel İşlevleri birleştirmenin, başarılı uygulama projelerinin %78'i için gerekli olduğunu gösterdi.

Özel İşlevler, uygulama gereksinimlerinin gerektirdiği kadar basit veya karmaşık olabilir. Örneğin, iki sayıyı toplamak gibi temel bir aritmetik işlemi gerçekleştirmek için bir Özel İşlev oluşturulabilir veya geçmiş verilere dayalı olarak gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için bir makine öğrenimi algoritması çalıştırmak gibi gelişmiş hesaplamaları yürütmek üzere tasarlanabilir. Benzer şekilde, bir Özel İşlev veritabanları, uzak hizmetler veya harici API'lerle etkileşime girerek kusursuz entegrasyona olanak tanır ve uygulamaların çeşitli kaynaklardan veri ve hizmetlerden yararlanmasını sağlar.

no-code platformlar ortamında Özel İşlevler, görsel geliştirme araçlarının rahatlığı ve hızı ile geleneksel programlamanın sunduğu alt düzey kontrol ve hassasiyet arasında bir köprü görevi görür. Bu dinamik kombinasyon, geliştiricilerin ve geliştirici olmayanların uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasına olanak tanırken, aynı zamanda ürünlerini kendi özel kullanım durumlarına göre uyarlanmış ısmarlama işlevsellik ile genişletme ve geliştirme yeteneğini de korur.

Örnek olarak, AppMaster platformunda oluşturulmuş bir e-ticaret uygulaması için Özel İşlevin gerekli olduğu bir örneği ele alalım. Bu uygulama, müşterilerin lokasyonlarına göre ürün fiyatlarına vergi hesaplamalarının uygulanmasını gerektirebilir. Bu vergi hesaplamalarını gerçekleştirmek için bir Özel İşlev oluşturulabilir ve daha sonra müşterinin konumu değiştiğinde veya sepetine yeni bir ürün eklendiğinde çağrılabilir. Bu yeniden kullanılabilir işlev, uygulamanın kodunu düzenler, tutarlı vergi hesaplama mantığı sağlar ve geliştiricinin uygulama geliştirmenin diğer yönlerine odaklanmasına olanak tanır.

AppMaster kapsamlı yetenekleri ve plandan dağıtıma kadar verimli uygulama oluşturma özelliği, Özel İşlevlerin sağladığı esneklikle birleştiğinde, onu her boyuttaki işletme için paha biçilmez bir araç haline getirir. Kuruluşlar, uygulama geliştirmelerinde Özel İşlevlerden yararlanarak önemli miktarda zaman ve maliyet tasarrufu elde edebilir, ürün teslimatını hızlandırabilir ve sonuçta günümüzün hızla gelişen dijital ekonomisinde rekabet avantajı elde edebilir.