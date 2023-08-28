Köprü Metni Aktarım Protokolü sürüm 2'nin kısaltması olan HTTP/2, web sitelerinin ve web uygulamalarının performansını artırmak için özel olarak tasarlanmış internet iletişim protokolleri dünyasında önemli bir ilerlemedir. Önceki HTTP/1.1'in bir evrimi olan HTTP/2, çevrimiçi işlemlerin hızını, verimliliğini ve güvenliğini artırmayı ve günümüzün karmaşık dijital ortamında başarı için kritik öneme sahip olan ve özellikle no-code ilgili olmayan genel kullanıcı deneyimlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. AppMaster gibi no-code platformları.

2015 yılında tanıtılan HTTP/2, HTTP/1.1'in birçok sınırlamasını ve verimsizliğini giderir ve birçok yeni özelliği bünyesinde barındırır. Bu önemli gelişmeler arasında ikili çerçeveleme, çoğullama, başlık sıkıştırma, önceliklendirme ve sunucu itme yer alır. Bu özellikler bir arada, HTTP/2'nin web içeriğini daha verimli ve güvenilir bir şekilde sunmasına olanak tanıyarak, 1990'ların sonlarında internetin henüz genç olduğu ve çok daha az talepkar olduğu bir dönemde geliştirilen öncülünün eksikliklerini giderir.

İkili çerçeveleme, uygulama verilerinin HTTP/2 çerçevelerine kapsüllenmesi işlemidir. HTTP/1.1'deki insan tarafından okunabilen metin biçiminden farklı olarak çerçeveler ikili kodlanmıştır; bu, ayrıştırmayı basitleştirir, yanlış yorumlama riskini azaltır ve daha verimli işlemeye olanak tanır. Ek olarak, bu çerçeveler tek bir bağlantıda birleştirilebilir, böylece mevcut bant genişliğinden daha iyi yararlanılır ve genel ağ kullanımı iyileştirilir.

HTTP/2'deki çoğullama, tek bir bağlantı üzerinden birden fazla akışın eşzamanlı olarak iletilmesine olanak tanır ve HTTP/1.1'de mevcut olan hat başı engelleme sorununu etkili bir şekilde giderir. Hat başı engelleme, yavaş veya durmuş bir isteğin diğer isteklerin işlenmesini engelleyerek verimlilikte önemli bir düşüşe neden olması durumunda meydana gelir. HTTP/2, çoğullama yoluyla isteklerin ve yanıtların eş zamanlı aktarımına olanak tanıyarak uçtan uca iletişimi ve sayfa yükleme sürelerini hızlandırır.

Başlık sıkıştırması HTTP/2 tarafından sağlanan bir diğer kritik optimizasyondur. İstek ve yanıt başlıklarında iletilen verileri sıkıştırmak için HPACK adı verilen benzersiz bir algoritma kullanır. HTTP/2, başlıkların boyutunu azaltarak ağ üzerinden aktarılması gereken veri miktarını en aza indirir, böylece gecikmeyi azaltır ve web iletişiminin genel hızını artırır.

HTTP/2'de önceliklendirme, web tarayıcıları gibi istemcilerin birden fazla kaynağın göreceli önemini belirtmesine olanak tanır. Bu, sunucuların kaynakları verimli bir şekilde tahsis etmesini ve daha az acil olanlardan önce daha kritik istekleri ele almasını sağlar. Bu şekilde kullanıcılar, web siteleri ve web uygulamalarıyla daha hızlı yükleme süreleri ve daha sorunsuz etkileşimler yaşayabilir.

HTTP/2'nin bir diğer dikkate değer özelliği, sunucunun, istemci istemeden önce bile kaynakları istemciye önleyici olarak göndermesine olanak tanıyan sunucu itmesidir. Bu mekanizma, tarayıcıların içeriği daha hızlı oluşturmaya başlamasını sağladığı için web sayfalarının algılanan yükleme süresini önemli ölçüde artırabilir.

HTTP/2 ile sunulan güçlü özellikler göz önüne alındığında, protokolün internette, özellikle de önemli dijital varlığı olan işletmeler ve kuruluşlar tarafından geniş çapta benimsenmesi şaşırtıcı değildir. Son tahminlere göre HTTP/2, tüm web sitesi trafiğinin %40'ından fazlasını oluşturuyor ve modern web tarayıcılarının %95'inden fazlası tarafından destekleniyor.

AppMaster no-code platformu bağlamında HTTP/2, geliştiricilerin ölçeklenebilir, yüksek performanslı ve güvenli uygulamalar oluşturmasına olanak sağlamada çok önemli bir rol oynar. AppMaster, HTTP/2 tarafından sağlanan optimizasyonlardan yararlanarak uygulamalarının olağanüstü performans sunmasını sağlayabilir. Bu da genellikle zengin özellikli uygulamalarla ilişkili gecikme ve darboğaz sorunlarını azaltır ve kullanıcı deneyimini ve memnuniyetini artırır. Kullanıcı beklentilerinin giderek arttığı ve karmaşıklığın arttığı bir çağda, HTTP/2'nin önemi daha da belirgin hale geliyor ve bu da onu modern uygulama geliştirme için vazgeçilmez bir araç haline getiriyor.

Ayrıca web altyapısının gelişmesi ve mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte uygulama sunumunda HTTP/2'nin rolü artmaya devam edecek. Bu açıdan bakıldığında, AppMaster HTTP/2'nin gücünden yararlanmaya olan bağlılığı ve hem arka uç hem de ön uç uygulamaları için yüksek performanslı ve verimli çözümler sunmaya olan bağlılığı, onu bu alanda başarılı olmak isteyen işletmeler ve geliştiriciler için önemli bir araç olarak konumlandırıyor. modern yazılım geliştirme dünyası.