Hareket Tanıma, mobil uygulama geliştirme bağlamında, bir yazılım uygulamasının akıllı telefonlar ve tabletlerdeki dokunmatik ekranlar gibi dokunmaya duyarlı giriş yüzeylerinde kullanıcılar tarafından yapılan belirli el veya parmak hareketlerini tanımlaması, yorumlaması ve bunlara yanıt vermesi sürecini ifade eder. Bu teknolojinin, tüketici elektroniğinde çoklu dokunmatik arayüzleri popüler hale getiren ilk iPhone'un 2007'de piyasaya sürülmesinden bu yana mobil cihazlar için önemi artıyor.

Hareket tanımanın temel ilkeleri, dokunma olaylarını yakalayıp işleme ve kullanıcının girişinin tanınabilir bir eylem oluşturup oluşturmadığını belirlemek için matematiksel hesaplamalar yapma yeteneğini içerir. Geliştiriciler, yanlış veya yanlış tanımlama olasılığını en aza indirirken, farklı hareketleri birbirinden ayırmak için makine öğrenimi, bilgisayar görüşü ve diğer yardımcı teknolojileri kullanır. Sonuç olarak, tespit edilen hareketler uygulamanın çeşitli yönlerini kontrol etmek veya belirli işlevleri tetiklemek için kullanılabilir.

İki temel hareket tanıma türü vardır: çevrimiçi ve çevrimdışı. Çevrimiçi hareket tanıma, hareketlerin gerçek zamanlı işlenmesini ve yorumlanmasını içerir ve kullanıcıların uygulamalarla anında etkileşim kurmasına olanak tanır. Bu tür, gelişmiş etkileşimi ve duyarlılığı kolaylaştırdığı için mobil uygulama geliştirmede yaygındır. Buna karşılık, çevrimdışı tanıma, hareket verilerini yakalandıktan sonra işler ve daha derinlemesine analize olanak tanır, ancak çevrimiçi tanıma sistemleri tarafından sağlanan anında geri bildirime gerek kalmaz.

Technavio tarafından yürütülen araştırma, küresel hareket tanıma pazarının 2017 ile 2021 arasında %27,54'lük bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) büyümesinin beklendiğini tahmin ediyor. Bu büyüme, daha fazlasını sunmak için mobil uygulama geliştirmede jest tanımanın artan ilgisinin ve benimsenmesinin altını çiziyor. doğal, sezgisel ve sürükleyici kullanıcı deneyimleri.

Mobil uygulama geliştirme bağlamında, iOS ve Android gibi popüler platformlar, kaydırma, dokunma, kıstırma ve döndürme gibi önceden tanımlanmış bir dizi hareket sunan yerleşik hareket tanıma çerçeveleri sağlar. Bu hareketler, kapsamlı özel hareket tanıma mantığını uygulamak zorunda kalmadan kesintisiz etkileşimleri kolaylaştırmak için uygulamalara kolayca dahil edilebilir. Ancak geliştiriciler, önceden tanımlanmış çerçeveler ve standart hareketler kendi özel gereksinimleri için yetersiz kaldığında özel çözümlerden hâlâ yararlanabilirler.

AppMaster no-code platformumuz, standartlaştırılmış hareket çerçevelerini sorunsuz bir şekilde entegre ederek müşterilerin profesyonel düzeyde hareket tanıma özelliklerine sahip yüksek kaliteli mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Bu entegrasyon, müşterilerin jest tanıma algoritmalarının ve uygulama ayrıntılarının inceliklerine dalma ihtiyacını ortadan kaldırarak, jest özellikli mobil uygulamaları geliştirmek ve sürdürmek için gereken zamandan ve emekten tasarruf sağlar.

Önde gelen no-code uygulama geliştirme platformu olan AppMaster, jest tanıma gibi en son teknolojiler de dahil olmak üzere modern mobil uygulama ekosistemlerinin artan taleplerini ve karmaşıklıklarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Kullanıcılar, sürükle ve bırak işlevlerine sahip etkileşimli mobil uygulama kullanıcı arayüzleri oluşturabilir, Mobile BP tasarımcısında her bileşen için iş mantığını tanımlayabilir ve AppMaster, kaynak kodunun otomatik olarak oluşturulması, derleme, test etme ve konuşlandırma işlemlerini üstlenir.

Ayrıca platformumuzun sunucu odaklı yaklaşımı, müşterilerin App Store veya Play Market'e yeni sürümler göndermeden mobil uygulama kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını güncellemesine olanak tanır. Bu esnek sistem, AppMaster kullanılarak oluşturulan uygulamaların, kullanıcı deneyiminden, güvenlikten veya performanstan ödün vermeden hareket tanıma gibi gelişmiş özellikleri bir araya getirerek sürekli gelişen teknolojik ortamın ilerisinde kalmasını sağlar.

Özetlemek gerekirse, Hareket Tanıma, mobil uygulama geliştirmenin önemli bir yönüdür ve çeşitli parmak ve el hareketlerinin tanımlanması ve yorumlanması yoluyla dokunmaya duyarlı cihazlarda doğal ve sezgisel kullanıcı etkileşimlerine olanak tanır. Bu teknolojinin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte, AppMaster gibi mobil uygulama geliştirme platformları, hareket destekli uygulamalar oluşturmak isteyen müşterilere kusursuz ve verimli bir geliştirme süreci sunmak için hareket tanıma yeteneklerini bir araya getirdi.