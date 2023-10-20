Daraltılabilir menü veya açılır menü olarak da bilinen Genişletilebilir Menü, kullanıcıların bir uygulamanın içeriğinin veya işlevselliğinin birden çok katmanına kompakt, düzenli bir şekilde erişmesine ve bunlar arasında gezinmesine olanak tanıyan bir kullanıcı arayüzü öğesidir. Bu tasarım özelliği, geliştiricilerin uygulamalarının karmaşıklığını ve derinliğini zarif bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyarak kullanıcıların, ekranı aşırı seçeneklerle doldurmadan, aradıkları belirli işlevleri veya bilgileri bulmalarına yardımcı olur. Genişletilebilir Menüler genellikle, genellikle hiyerarşik olarak düzenlenen ve birden fazla düzeyde kolay gezinmeyi kolaylaştıran bir seçenekler listesini ortaya çıkarmak için tıklanabilen veya dokunulabilen simgeler, etiketler veya düğmelerle temsil edilir.

Genişletilebilir Menü, modern kullanıcı arayüzü tasarımında standart bir bileşen haline geldi ve genellikle uygulama araç çubukları, web sitesinde gezinme, kontrol panelleri ve ayar arayüzleri gibi çeşitli bağlamlarda kullanıldı. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü no-code bir platform olan AppMaster Genişletilebilir Menüler, gezinmeyi kolaylaştırarak, arayüzü düzenleyerek ve uygulama içeriği ve özelliklerinin verimli bir şekilde organize edilmesini sağlayarak kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirebilir.

Araştırmalar, anlaşılır, gezinmesi kolay arayüzlere sahip uygulamaların kullanıcı memnuniyetini artırdığını, bilişsel yükü azalttığını ve kullanıcıyı elde tutma oranını artırdığını göstermiştir. Nielsen Norman Group tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, web sitesi ziyaretçileri, kalmaya veya ayrılmaya karar vermeden önce bir web sayfasında yalnızca ortalama 59 saniye geçiriyor. İyi hazırlanmış Genişletilebilir Menüler, kullanıcılara aradıklarını hızlı bir şekilde bulmaları için sezgisel bir yol sunabilir, böylece hemen çıkma oranlarını azaltır ve genel etkileşimi artırır. Ek olarak, Content Science Review tarafından yapılan bir araştırma, müşterilerin %65'inin görsel olarak karmaşık olanlara göre gezinmesi kolay web sitelerini tercih ettiğini ortaya çıkardı.

Uygulamaların farklı düzeylerde teknik yeterliliğe ve kullanıcı arayüzü öğelerine aşinalığa sahip farklı bir hedef kitleye hitap etmesi gereken günümüzün son derece bağlantılı dijital dünyasında, Genişletilebilir Menü'nün tasarımcılar ve geliştiriciler için vazgeçilmez bir araç olduğu kanıtlanmıştır. İyi tasarlanmış bir Genişletilebilir Menü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Sezgisel ve anlaşılması kolay : Kullanıcılar menünün işlevselliğini hızlı bir şekilde kavrayabilmeli ve farklı katmanları arasında tereddüt veya kafa karışıklığı olmadan gezinebilmelidir. Duyarlı ve sorunsuz etkileşim : Genişletilebilir Menü sorunsuz bir şekilde genişlemeli ve daralmalı, kullanıcılara birden fazla cihaz ve ekran boyutunda kesintisiz, etkileşimli bir deneyim sağlamalıdır. Net görsel ipuçları : Genişletilebilir Menü, genişletme/daralt işlemine yönelik şerit simgesi veya + / - sembolü gibi net göstergelerle birlikte diğer kullanıcı arayüzü öğelerinden kolayca ayırt edilebilmelidir. Erişilebilirlik : Genişletilebilir Menü, kapsayıcı tasarım ilkeleriyle tasarlanmalı, farklı derecelerde teknik beceri ve yeteneklere sahip kullanıcılar için kolayca erişilebilir hale gelmeli ve görme bozukluğu olan kullanıcılara da hitap edilmelidir.

Farklı uygulama bağlamlarında kullanılan Genişletilebilir Menülerin çeşitli uygulamaları vardır. İşte birkaç yaygın örnek:

Hamburger menüsü : Bu, mobil ve duyarlı web uygulamaları için yaygın olarak benimsenen Genişletilebilir Menüdür. Tipik olarak, tıklandığında veya dokunulduğunda birincil gezinme seçeneklerini içeren bir kenar çubuğunu ortaya çıkaran, hamburgere benzeyen üç yatay çizgiden oluşur. Ağaç Görünümü menüsü : Bu tür Genişletilebilir Menü, bilgileri veya seçenekleri hiyerarşik ağaç benzeri bir yapıda görüntüler. Kullanıcılar bir üst düğüme tıklayarak veya ona dokunarak alt düğümleri derinlemesine inceleyebilir ve gerektiğinde daha fazla alt düğümü ortaya çıkarabilir. Bağlam menüsü : Sağ tıklama menüsü veya açılır menü olarak da adlandırılan bağlam menüsü, kullanıcı sağ tıklama veya uzun dokunma hareketi aracılığıyla belirli bir kullanıcı arayüzü öğesiyle etkileşimde bulunduğunda görünen Genişletilebilir bir Menüdür. Bağlam menüsünde sunulan seçenekler genellikle etkileşimde bulunulan nesneyle ilgilidir ve kullanıcılara bağlama özgü bir dizi eylem sağlar.

AppMaster geliştiricilerin Genişletilebilir Menüler ile kolayca uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak kullanıcıların uygulamalarında zahmetsizce gezinebilmesini sağlar. Genişletilebilir Menüler, gezinmeyi ve organizasyonu kolaylaştırarak ve sezgiselliği ve erişilebilirliği teşvik ederek, kullanıcı arayüzü tasarımında önemli bir rol oynar ve geliştiricilerin, giderek dijitalleşen bir dünyada kullanıcıların sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılayan yazılım çözümleri oluşturmalarına yardımcı olur.