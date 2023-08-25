DDoS (Dağıtılmış Hizmet Reddi) Koruması, web hizmetlerini, uygulamaları ve altyapıyı, hedef sistemleri büyük miktarda trafikle doldurmaya çalışan ve bu sistemlerin bunalmasına ve kullanılamaz hale gelmesine neden olan belirli siber saldırılara karşı korumak için tasarlanmış bir dizi güvenlik önlemidir. düzgün çalışması için.

Kullanıcıların derin teknik bilgi veya kodlama becerileri gerektirmeden karmaşık projeler oluşturma yetkisine sahip olduğu AppMaster Platformu gibi No-Code bir bağlamda, uygulamaların başarılı bir şekilde çalışmasını ve dayanıklılığını sağlamak için DDoS Koruması sağlamak zorunludur. İster dahili kullanım için ister halka açık uygulamalar olarak oluşturulmuş olsun, AppMaster kullanılarak oluşturulan hizmetler, dijital alanda sürekli mevcut olan tehditlerle etkili bir şekilde başa çıkabilmek için yeterli güvenliğe ihtiyaç duyar.

Güvenliğin öneminin bilincinde olan AppMaster, en iyi uygulamaları, en son teknolojiyi ve güvenlik uzmanlığını bir araya getirerek uygulamaları korumak için çeşitli mekanizmalar içerir. Bu önlemler şunları içerir:

1. Trafik Filtreleme: AppMaster, dağıtılan uygulamalara gelen trafiği incelemek, kötü niyetli istekleri belirleyip ortadan kaldırırken yasal trafiğin geçmesine izin vermek için gelişmiş trafik filtreleme teknikleri kullanır. Bu, yüksek hacimli veya karmaşık DDoS saldırıları karşısında bile hizmetlerin istikrarının ve erişilebilirliğinin korunmasına yardımcı olur.

2. Hız Sınırlama: AppMaster belirli bir zaman dilimi içinde tek bir IP adresinden gelen isteklerin sayısını sınırlamak için hız sınırlama teknikleri kullanır. Bu tür kısıtlamalar uygulayarak, saldırganların hedef sistemleri kötü amaçlı istek yağmuruna tutması daha zor hale gelir ve böylece DDoS saldırılarının etkisi azalır.

3. Coğrafi engelleme: AppMaster, uygulamalara erişimi coğrafi konuma göre kısıtlama yeteneği sunarak belirli ülke veya bölgelerdeki kullanıcıların hizmetlere erişmesini engeller. Bu, özellikle siber suçlulara ev sahipliği yaptığı bilinen belirli bölgelerden kaynaklanan DDoS saldırılarıyla uğraşırken yararlı olabilir.

4. Anormallik Tespiti: AppMaster, trafik modellerini analiz etmek ve potansiyel olarak bir DDoS saldırısına işaret edebilecek normdan sapmaları belirlemek için makine öğrenimi algoritmalarından yararlanır. Bu, platformun devam eden tehditlere proaktif ve etkili bir şekilde yanıt vermesini, konuşlandırılan uygulamaları ve bunların kullanıcılarını korumasını sağlar.

5. Olay Müdahalesi: AppMaster özel güvenlik ekibi, tespit edilen anormallikler veya güvenlik olayları konusunda müşterilere yardımcı olmak için 7/24 hizmetinizdedir. Önemli deneyim ve uzmanlıklarından yararlanan güvenlik ekibi, DDoS saldırılarını araştırmak ve ele almak için müşterilerle yakın işbirliği içinde çalışarak müşterilerin uygulamalarında ve işlerinde minimum kesintiyi garantiliyor.

Günümüzde karşılaşılan DDoS saldırılarının önemli bir kısmı, bu tür faaliyetleri çok fazla teknik bilgi gerektirmeden kolaylaştıran araç ve kaynakların yaygın olarak bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu amaçla, AppMaster gibi platformların gelişen tehdit ortamına karşı her zaman tetikte ve duyarlı kalması ve güvenlik önlemlerini buna göre güçlendirmek için yeni teknikler içermesi hayati önem taşıyor.

Üstelik DDoS koruması, uygulamaları doğrudan saldırılara karşı korumakla sınırlı değildir. Modern web hizmetlerinin iç içe geçmiş doğası, birden fazla düzeyi kapsayan kapsamlı bir yaklaşımı gerektirir: uygulama ve etki alanı barındırma katmanlarından ağ altyapısına ve hatta trafiğin sonuçta internete girip çıktığı uç noktaya kadar. Çok katmanlı bir yaklaşımı benimseyen AppMaster, DDoS saldırılarına karşı benzersiz derecede koruma sağlayabilir ve platform kullanılarak oluşturulan uygulamaların sürekli kararlılığını, performansını ve erişilebilirliğini garanti edebilir.

Sonuç olarak DDoS Koruması, uygulamaları ve hizmetleri çeşitli DDoS saldırı türlerine karşı savunmak için tasarlanmış, AppMaster Platformunun güvenlik tekliflerinin kritik bir bileşenidir. AppMaster, gelişmiş trafik filtreleme, hız sınırlama, coğrafi engelleme, anormallik tespiti ve olay müdahale mekanizmalarını uygulayarak müşterilerinin, projelerinin sağlam ve uyarlanabilir koruma önlemleriyle korunduğunun bilincinde olarak uygulamaları güvenle geliştirip dağıtmalarını sağlar.