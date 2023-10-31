Şablon tasarımı bağlamında "Altbilgi", bir web veya mobil uygulama arayüzünün genellikle sayfanın altına yerleştirilen ayrı bir bölümünü ifade eder ve temel bilgilerin, gezinme bağlantılarının ve markalama öğelerinin sağlanması gibi birçok amaca hizmet eder. Alt Bilgi, AppMaster gibi no-code platformlar kullanılarak geliştirilen web, mobil ve arka uç uygulamalarında tutarlı işlevsellik ve estetik çekicilik sağlayarak genel kullanıcı deneyimini geliştirmede çok önemli bir rol oynar.

İyi yapılandırılmış bir Altbilgi, stratejik yerleşimi ve çok yönlü yapısı sayesinde kullanıcı katılımını, elde tutmayı ve dönüşüm oranlarını önemli ölçüde artırabilir. Araştırmalara göre, kullanıcıların yaklaşık %5-15'i web sitesi altbilgilerini keşfediyor ve bu da onları kullanıcı beklentilerini başarılı bir şekilde karşılamada ve onları bir uygulama içindeki ilgili kaynaklara yönlendirmede önemli bir bileşen haline getiriyor.

Bilgi mimarisi açısından bakıldığında, Alt Bilgiler, bir uygulamanın ana gövdesine veya başlık bölümlerine sığmayan ikincil içerik ve ek gezinme öğeleri için bir depo görevi görür. Tipik olarak bir Altbilgi şunları içerebilir:

İletişim bilgileri

Site haritası veya dizin listeleri

Sosyal medya bağlantıları

Yasal sorumluluk reddi beyanları

Telif hakkı bildirimleri

Gizlilik politikaları ve kullanım şartları

SSS ve yardım belgeleri gibi kullanıcı desteğine yönelik hızlı bağlantılar

AppMaster platformu kullanılarak oluşturulan uygulamalar için, bir Altbilgi, sürükle ve bırak arayüzlerini kullanarak hem web hem de mobil uygulamalar için görsel olarak tasarlanabilir ve özelleştirilebilir; böylece geliştiricilerin ve geliştirici olmayanların görsel olarak çekici ve son derece işlevsel web sayfaları oluşturmasına olanak sağlanır. AppMaster Web ve Mobil BP Tasarımcıları, kullanıcıların Alt Bilginin her bileşeni için iş mantığını tasarlamasına, düzenlemesine ve özelleştirmesine olanak tanıyarak etkileşimi ve genel kullanıcı deneyimini etkiler. 'Yayınla' düğmesine basıldığında, AppMaster uygulamanın kaynak kodunu oluşturmayla ilgilenir ve onu buluta dağıtır veya şirket içi barındırma için ikili dosyaları veya kaynak kodunu sağlar.

AppMaster, web uygulamaları için bir Altbilgi tasarlarken, popüler olan ve esneklikleri ve kullanım kolaylıkları nedeniyle yaygın olarak kullanılan Vue3 çerçevesini ve JS/TS teknolojilerini kullanır. Mobil uygulamalar için AppMaster, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI temel alan sunucu odaklı çerçeveler kullanır.

AppMaster no-code tasarım araçlarının uyarlanabilirliği, kullanıcıların çeşitli ekran boyutlarına ve cihaz türlerine uyacak şekilde uyarlanmış duyarlı Altbilgiler oluşturmasına da olanak tanır ve Altbilginin, hangi platformda olursa olsun her zaman erişilebilir ve kullanıcı dostu kalmasını sağlar. görüntüleniyor.

AppMaster platformunu kullanan geliştiriciler ve tasarımcılar, özel widget'lar veya bileşenler oluşturup bunları tasarıma dahil ederek uygulama Altbilgilerinin genişletilebilirliğini ve entegrasyon yeteneklerini geliştirebilirler. Ek olarak AppMaster, geliştirme sürecini hızlandırmak ve bir uygulamayı çalışır hale getirmek için gereken süreyi en aza indirmek için kullanılabilecek bir dizi önceden oluşturulmuş şablon ve tasarım varlığı sunar.

Birden fazla dil desteği gerektiren uygulamalar için bir Altbilgi oluştururken AppMaster, kullanıcıların her bir metin öğesi için doğrudan şablon tasarım arayüzünde birden fazla dil sürümü tanımlamasına olanak tanıyarak kusursuz bir yerelleştirme deneyimi sağlar. Altbilgi, içeriği yerelleştirmeye yönelik en iyi uygulamaları takip ederek farklı diller ve yerel ayarlarda aynı düzeyde işlevsellik ve estetiği koruyabilir ve hedef kitlenin coğrafi konumuna veya dil tercihlerine bakılmaksızın tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir.

Sonuç olarak, web, mobil ve arka uç uygulamalarının Altbilgi bölümü, genel kullanıcı deneyimini geliştirmede ve optimum bilgi mimarisini kolaylaştırmada vazgeçilmez bir rol oynar. AppMaster platformunun sunduğu güçlü özelliklerden ve kapsamlı tasarım araçlarından yararlanmak, geliştiricilerin ve tasarımcıların kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan görsel olarak çekici, son derece işlevsel ve hızlı yanıt veren Altbilgiler oluşturmasına olanak tanır ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların bile uygulamalarının Altbilgisini kolaylıkla ve güvenle oluşturmasına olanak tanır. . İşletmeler ve kuruluşlar, Altbilgi öğelerini optimize etmek için düşünce, zaman ve çaba harcayarak uygulamalarının değerini ve etkinliğini büyük ölçüde artırabilir ve olumlu ve kalıcı kullanıcı ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.