Şablon tasarımı bağlamında, "Alt Bilgi Widget'ları", bir web sayfasının veya uygulama arayüzünün altına yerleştirilen ve genel kullanıcı deneyimini geliştirmek için tamamlayıcı içerik ve işlevsellik sağlayan çok yönlü bir bileşen kümesini ifade eder. Genellikle gezinme sürecini kolaylaştırmada, yararlı bilgiler sağlamada ve kullanıcı katılımını artırmada hayati bir rol oynarlar. Alt Bilgi Widget'ları, gezinme menüleri, iletişim bilgileri, sosyal medya bağlantıları, site arama işlevi, yasal bildirimler ve çok daha fazlası gibi çok çeşitli öğeleri barındırabilir.

Kullanıcıların arka uç, web ve mobil uygulamaları görsel olarak oluşturmasına olanak tanıyan no-code platform AppMaster, etkileşimli web ve mobil arayüzlerin hızlı ve verimli bir şekilde oluşturulmasını sağlamak için Alt Bilgi Widget'larının kullanımını içerir. Bu widget'lar, çok az kodlama bilgisi olan veya hiç kodlama bilgisi olmayan kullanıcıların bunları projelerine sorunsuz bir şekilde dahil etmelerine olanak tanıyacak ve böylece uygulama geliştirme sürecini 10 kata kadar hızlandıracak şekilde tasarlanmıştır.

Alt Bilgi Widget'larının önemli avantajlarından biri uyarlanabilirliklerinde yatmaktadır. Bir projenin özel gereksinimlerine uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilirler; bu da kullanıcılara daha fazla esneklik ve kontrol sağlar. İster özel bir gezinme menüsü, yerleşik sosyal medya akışı veya canlı sohbet desteği olsun, AppMaster Alt Bilgi Widget'ları, geliştiricilerin alt bilgiyi hedef kitlelerinin benzersiz ihtiyaçlarını ve tercihlerini karşılayacak şekilde uyarlamasına olanak tanır.

İstatistikler, dijital tüketicilerin %88'inin gezinmesi zor bir web sitesine veya uygulamaya geri dönme olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Alt Bilgi Widget'ları, kullanıcıların bir web sitesi, uygulama veya dijital platformda yollarını sezgisel olarak bulmalarına ve hayati bilgilere daha kolay erişmelerine olanak tanıyarak bu bağlamda çok değerli olduklarını kanıtlıyor. Bu, daha iyi bir kullanıcı deneyimine doğrudan katkıda bulunarak kullanıcıyı elde tutma oranının artmasına ve daha yüksek dönüşüm oranlarına yol açar.

Şablon tasarımı açısından bakıldığında, Alt Bilgi Widget'ları yalnızca estetiğe değil aynı zamanda bir web sitesi veya uygulamanın işlevselliğine de katkıda bulunur. NN Group tarafından yürütülen bir araştırmada, kullanıcılar zamanlarının %80'ini ekranın üst kısmında bir web sitesinde geçirdi; bu da önemli içerik ve eylem öğelerinin ekranın üst kısmına yerleştirilmesinin çok önemli olduğunu gösteriyor. Ancak Alt Bilgi Widget'ları, tasarımcıların, kullanıcılar sayfanın sonuna doğru kaydırsalar bile en alakalı ve kullanışlı içeriğin yine de erişilebilir ve göze çarpan olmasını sağlamalarına olanak tanır.

Üstelik AppMaster gibi platformlardaki Alt Bilgi Widget'ları tamamen duyarlı olacak şekilde tasarlanmıştır; bu da çeşitli cihazlar, tarayıcılar ve ekran boyutları arasında kusursuz uyumluluk sağlar. Sonuç olarak, web sitesi veya uygulama geliştiricileri, Alt Bilgi Widget'larının farklı platformlardaki kullanıcılar için tutarlı bir görünüm ve his sağlayacağından ve böylece genel kullanıcı deneyimini daha da geliştireceğinden emin olabilirler.

Çağdaş uygulama geliştirmede, Alt Bilgi Widget'ları çoğu şablon tasarımının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. Popüler Altbilgi Widget'larının örnekleri şunları içerir:

Gezinme Menüleri: Bunlar, bir web sitesi veya uygulamadaki önemli sayfalara bağlantılar sağlayarak kullanıcıların bölümler arasında etkili bir şekilde gezinmesine olanak tanır.

Bunlar, bir web sitesi veya uygulamadaki önemli sayfalara bağlantılar sağlayarak kullanıcıların bölümler arasında etkili bir şekilde gezinmesine olanak tanır. İletişim Bilgileri: Telefon numaraları, e-posta adresleri ve fiziksel adresler gibi ilgili iletişim ayrıntılarının görüntülenmesi güven ve şeffaflığı artırırken aynı zamanda kullanıcıların bir işletmeye veya destek ekibine ulaşmasını da kolaylaştırır.

Telefon numaraları, e-posta adresleri ve fiziksel adresler gibi ilgili iletişim ayrıntılarının görüntülenmesi güven ve şeffaflığı artırırken aynı zamanda kullanıcıların bir işletmeye veya destek ekibine ulaşmasını da kolaylaştırır. Sosyal Medya Simgeleri: Sosyal medya bağlantılarını veya yayınlarını altbilgiye dahil etmek, kullanıcıları sosyal platformlarda bir işletme veya markayla etkileşime geçmeye ve takip etmeye teşvik eder, böylece müşteri ilişkilerini ve sadakatini geliştirir.

Sosyal medya bağlantılarını veya yayınlarını altbilgiye dahil etmek, kullanıcıları sosyal platformlarda bir işletme veya markayla etkileşime geçmeye ve takip etmeye teşvik eder, böylece müşteri ilişkilerini ve sadakatini geliştirir. Bülten Kaydı: Alt Bilgi Widget'ları, kullanıcıları bir şirketten veya hizmet sağlayıcıdan gelen güncellemelere, promosyonlara ve haberlere abone olmaya teşvik etmek için kullanılabilir, böylece olası satış yaratmayı teşvik eder ve stratejileri geliştirir.

Alt Bilgi Widget'ları, kullanıcıları bir şirketten veya hizmet sağlayıcıdan gelen güncellemelere, promosyonlara ve haberlere abone olmaya teşvik etmek için kullanılabilir, böylece olası satış yaratmayı teşvik eder ve stratejileri geliştirir. Yasal Uyarılar: Altbilgi alanına şartlar ve koşullar, gizlilik politikaları ve telif hakkı bilgilerinin dahil edilmesi, yasal gerekliliklere uygunluğun korunmasına yardımcı olur ve bir web sitesi veya uygulamanın güvenilirliğini artırır.

Altbilgi alanına şartlar ve koşullar, gizlilik politikaları ve telif hakkı bilgilerinin dahil edilmesi, yasal gerekliliklere uygunluğun korunmasına yardımcı olur ve bir web sitesi veya uygulamanın güvenilirliğini artırır. Site Arama: Altbilgi alanına bir arama çubuğu yerleştirmek, kullanıcıların belirli içerikleri veya ürünleri daha verimli bir şekilde bulmasını sağlayarak deneyimlerini ve memnuniyetlerini önemli ölçüde artırır.

Sonuç olarak, Alt Bilgi Widget'ları, gelişmiş kullanıcı deneyimlerine, daha yüksek dönüşüm oranlarına ve gelişmiş kullanıcı tutma oranlarına katkıda bulunarak modern şablon tasarımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. AppMaster gibi platformlar, no-code geliştirme yaklaşımıyla hem profesyonel geliştiricilere hem de amatörlere Alt Bilgi Widget'larını kullanarak hızlı yanıt veren, tamamen etkileşimli web ve mobil uygulamalar oluşturma yetkisi vererek son ürünlerinin yalnızca görsel olarak çekici değil aynı zamanda son derece işlevsel olmasını da sağlar.