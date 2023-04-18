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Appmaster.io comparison

AppMaster vs Bubble vs Betty Blocks

AppMaster, işletmelerin üretim düzeyinde uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış kod oluşturma özelliğine sahip, kurumsal düzeyde kodsuz bir platformdur.

Denemeye başlayın
Real AI-generated Backend
Gerçek AI tarafından oluşturulan Arka Uç

Hiçbir insan dahil değil. En iyi uygulamalarla saf kod oluşturma.

Including full source code
Kaynak kodu dahil

Yapay zekamız en iyi yazılım geliştiricisidir. Teknik borç asla. Bize bir şans ver!

Only visual editing tools
Yalnızca görsel düzenleme araçları

Kod yok, güçlük yok, risk yok. AppMaster her şeyle ilgilenecek.

Developer Partner Program
Geliştirici İş Ortağı Programı

Müşterileriniz için uygulamalar oluşturarak ödüller kazanın.

AppMaster Bubble Betty Blocks
Application Development Platforms Features
Web Apps
Native Mobile Apps
Code & Binaries Export
Integrations to external services
Backend generation
Performance
File Management
Multi-Language Support
Straight-Out-the-Box Functionality
Help Guides
Patching & Updates
Partner / reseller program
API Management Features
Data Security
Scalability
Automatic API documentation
API Testing
Traffic Control
API Monitoring
Logs
Gateway
Data Management Features
Database Design
Data Transformation
Plugins
Data Migration
Data Synchronization
Digital Process Automation (DPA) Features
Logic and Conditions
Document Management
Forms
Data Mapping
Form Templates
Mobile-Friendly Forms
Automation
Workflow Automation
Business Process Visual Designer
Workflow Mapping
Real-Time Updates
Drag and Drop App Builder
WYSIWYG Editor
App Complexity
Customized Branding
Application Templates
Publishing
Application Deployment
Platform Compatibility
Lifecycle Management
Native Deployment
Offline and Private Deployment
Access Control
Neden AppMaster?

AppMaster'ınAvantajları

AppMaster, kod oluşturma ile yüksek etkili üretime hazır sunucu, web ve yerel mobil iş uygulamalarının oluşturulmasını hızlandıran kodsuz bir platform sağlar.

Tek Arka Uç
Tek Arka Uç

Uygulamalar, tek bir arka uç etrafında oluşturulmuştur. Örneğin. 2 uygulama (bir sürücü ve bir yolcu için) aynı arka uçla çalışır.

hız
hız

Benzer çözümlere kıyasla onlarca kat daha yüksek arka uç performansı. Teknoloji borcu ve yeniden düzenleme yok!

Her Yerde Ev Sahipliği Yap
Her Yerde Ev Sahipliği Yap

Uygulamalar, AppMaster Cloud'da, herhangi bir ticari bulutta, özel bulutta, hatta tamamen çevrimdışı olarak barındırılabilir.

Kaynak Kodu
Kaynak Kodu

Oluşturulan uygulamaların kaynak kodunu indirmek mümkündür. GoLang'da saniyede 22k satırda kod üretiyoruz.

API Belgeleri
API Belgeleri

Ara katman yazılımıyla API'nize, uç noktalara erişimi oluşturun ve yönetin ve otomatik olarak API belgeleri oluşturun.

çok yönlülük
çok yönlülük

Karmaşık arka uç oluşturabilir ve ayrı olarak kullanabilirsiniz - geliştiricileriniz tarafından yazılan ön ucu buna bağlayın.

Ortak Olun
Kodsuz/düşük kodlu uygulama platformları 2024 yılına kadar tüm uygulama geliştirme faaliyetlerinin %65'inden fazlasından sorumlu olacak. Dijital iş yapma şeklinizi değiştirmeye hazır mısınız? Bugün Uygulama Oluşturun

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