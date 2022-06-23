Nitelikli bir web tasarımcısı olmak, çaba ve sıkı çalışma gerektiren çok adımlı bir süreçtir:

1. Bir site tasarlamanın ve planlamanın temellerini ve en iyi uygulamaları nasıl takip edeceğinizi öğrenmeniz gerekir.

2. Kendi sitelerinizi tasarlamak için uygulamalı deneyim kazanmanız gerekir, sadece örnekleri takip edip onlardan yola çıkarak değil, aslında kendi sitenizi tasarlayıp inşa etmeniz gerekir.

3. Tasarım sürecinde ustalaştıktan sonra, işinizi sergilemek için bir portföy sitesi edinmenin zamanı geldi.

Ancak sıfırdan bir web sitesi tasarlamak ve inşa etmek ciddiyet ister. Öncelikle, başarılı bir web sitesine sahip olmanın ardındaki pazarlama ve tasarımı kavramanıza yardımcı olacak temel bilgileri öğrenmelisiniz. Deneyiminiz olduğunda, daha geniş bir maaş skalasına sahip iş pozisyonlarına başvurabilirsiniz.

Nasıl web tasarımcısı olunacağına dair nihai bir rehber

Web sitesi yapma sürecine web tasarımı denir. Grafik tasarım, içerik oluşturma ve web sitesi tasarımı gibi çeşitli unsurları içerir. Web tasarımı teorik olarak daha geniş bir web geliştirme alanının bir bileşenidir, ancak ifadeler sıklıkla birbirinin yerine kullanılabilir.

Web tasarımcıları, istenen stili oluşturmak için Dreamweaver, Photoshop ve çok daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli yazılım programları ve kaynakları kullanır. Başarılı bir düzen oluşturmak için web tasarımcıları hedef pazarlarını, sitenin hedefini ve tasarımın estetik değerini göz önünde bulundurmalıdır.

Web sitesi tasarımcısı olmak için hangi niteliklere ihtiyacınız var?

Bir web sitesi tasarımcısı olmak için gereken nitelikler belirli role ve şirkete bağlı olarak değişebileceğinden, bu sorunun tek bir cevabı yoktur. Ancak, bazı genel beceriler ve yetenekler genellikle web sitesi tasarımcıları tarafından istenir veya istenir.

Bir web sitesi tasarımcısının temel becerileri arasında sağlam görsel tasarım becerileri, yaratıcılık ve ayrıntılara dikkat yer alır. Web sitesi tasarımcıları, müşterilerinin veya işverenlerinin ihtiyaç ve hedeflerini karşılayan, görsel olarak çekici ve kullanıcı dostu tasarımlar oluşturabilmelidir. Ayrıca benzersiz ve yenilikçi tasarım çözümleri bulmak için yaratıcı düşünebilmelidirler. Ek olarak, web sitesi tasarımcılarının gösterişli ve kullanıcı dostu tasarımlar oluşturmak için hedef kitlenin gereksinimlerini göz önünde bulundurması gerekir.

Güçlü tasarım becerilerine ek olarak, web sitesi tasarımcıları web geliştirme teknolojilerini de anlamalıdır. Birçok web sitesi tasarımcısı, tasarımlarını çalışan web sitelerine kodlamaktan veya geliştirmekten de sorumludur. Bu nedenle, iyi bir HTML, CSS ve diğer web geliştirme teknolojileri bilgisi önemlidir. Ayrıca, web sitesi tasarımcıları, müşteriler veya işverenlerle etkin bir şekilde işbirliği yapmak ve tasarım vizyonlarını iletmek için iyi iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Bir web sitesi tasarımcısı olmak için hangi niteliklerin gerekli olduğu sorusuna sabit bir cevap bulunmamakla birlikte, yukarıda sıralanan beceri ve nitelikler sıklıkla tercih edilmektedir.

Web tasarımında kariyere nasıl başlayabilirim?

Web tasarımında bir kariyere başlamanın en iyi yolu, bireysel becerilerinize ve deneyiminize bağlı olarak değişebilir. Ancak, bu alana başlamanıza yardımcı olabilecek birkaç genel ipucu var. İlk olarak, HTML, CSS ve diğer web geliştirme dillerini iyi anlamak çok önemlidir. Tasarımda kodlama gerekli değildir, ancak yine de işinizi geliştirebilecek bir beceridir. Bu nedenle, HTML ve CSS vb.'nin temellerini öğrenmek yardımcı olabilir.

İkinci olarak, yeteneklerinizi potansiyel işverenlere sergilemek için bir çalışma portföyü oluşturmak iyi olabilir. Ne kadar usta bir web tasarımcısı olursanız olun, kanıtınız yoksa kimse size inanmaz. Bu nedenle, becerilerinizi pazarlamak için ya başkaları için yaptığınız çalışmalardan ya da numunelerden oluşan bir portföye ihtiyacınız var. Portföy olmadan iş bulamazsınız. Çoğu müşteri ve şirket, akademik geçmişinizle pek ilgilenmez. Pek çok insan, ne kadar süredir web siteleri tasarladığınızla ilgilenmeyecek bile. Portföyünüzle daha çok ilgileniyorlar.

Web tasarım portföyü, web tasarım projelerinizin örneklerini içeren dijital bir dosyadır. Eksiksiz web siteleri, önceki projeler, örnekler, uygulamalar, stiller, temalar, resimler ve diğer materyallerin tümü bir web tasarım portföyünde bulunabilir. Yaratıcı olun—bunun web tasarım yolculuğunuzun eğlenceli kısmı olması gerekiyor! Gerçek bir web tasarımcısı olduğunuz için web tasarım portföyünüzü kendi sitenizde yayınlamak mantıklıdır. Örneklerinizi başarılı bir şekilde sergilemek için, web tasarım koleksiyonunuzdaki kavramları minimumda tutmanızı öneririz.

Son olarak, alandaki diğer profesyonellerle ağ kurmak, web tasarım endüstrisinin kapısına adım atmak için harika bir yol olabilir. Web tasarımı içe dönük bir cennet olabilir. Birinin saatlerinin çoğunu izole, bilgisayarla meşgul ve insanlarla etkileşime ihtiyaç duymadan geçirdiği bir iş gibi görünebilir. Ancak, tüm bunlar çok uzak. Yetkili web tasarımcıları, bir şirketin pazarlama ortamında serbest çalışan müşterileri ve meslektaşları ile iyi geçinmek için iyi iletişimciler olmalıdır. Uzmanlığınız ne olursa olsun, web tasarımı birden fazla kişiye ihtiyaç duyar.

Sonuç olarak, iletişim yeteneklerinizi uygulamak çok önemlidir. Potansiyel müşterilerle iyi anlaşıyor musunuz? Grafik sanatçıları ve web geliştiricileri gibi diğer birkaç uzmanla etkili bir şekilde çalışabilir misiniz? Yöneticinizden gelen talimatları takip edebilir ve web tasarım ilkelerini bu talimatlara etkili bir şekilde uygulayabilir misiniz? Her zaman iyi iletişimin bir anlaşmayı kurtarabileceğini veya bozabileceğini unutmayın.

Kendime bir web tasarımcısı olmayı öğretebilir miyim?

Bu, önceki deneyiminize ve beceri setinize bağlıdır. Ancak, motive iseniz ve temel web tasarım ilkelerini iyi anlıyorsanız, kendinize bir web tasarımcısı olmayı öğretebilirsiniz. Web tasarımının temellerini öğrenmenize yardımcı olacak birçok kaynak çevrimiçi olarak ve kitaplıklarda mevcuttur. Temelleri anladıktan sonra, benzersiz tarzınızı denemeye ve geliştirmeye başlayabilirsiniz. Profesyonel bir web tasarımcısı olmak için becerilerinizi geliştirmek için zaman ve çaba harcamanız gerekecek. Bunu kurslara katılarak, atölye çalışmalarına katılarak ve tasarım bloglarını ve makalelerini okuyarak yapabilirsiniz. Ancak, öğrenmenin en iyi yolu yapmaktır, bu nedenle bol bol uygulama projesi oluşturun.

Web tasarımının temeli nedir?

Tasarım dünyasına atlamadan önce web tasarımının temellerini öğrenmek çok önemlidir. Hem kullanıcı dostu hem de başarılı olan web siteleri, kullanıcı etkileşimi, UX, standartlar ve kalıplara bağlı kalacaktır. UX, esas olarak, mobil uyumluluk, çekici renkler ve basit tasarım dahil olmak üzere tüm kullanıcıların bir siteyi kullanırken aradığı standartların bir koleksiyonudur. UX çok önemlidir çünkü tüm fikrin başarısını ve pazar potansiyelini etkileyen bir web sitesinin hemen çıkma oranını belirler. Bu nedenle, bir web sitesi tasarlarken UX'i akılda tutarak başlamak daha iyidir.

Ancak, sabit bir bilgi yoktur ve UX web tasarımındaki trendlerle birlikte geliştikçe kendinizi güncel tutmanız gerekecektir. Ve bu eğilimler hızla gelişir ve sona erer. İnsanların bir yıl istedikleri; başkasında sevmezler. Site tasarımı çabalarınıza devam ederken, bunu dikkate alın. Web tasarımında bir kariyer edindikten sonra bile, bu alanda yeni beceriler edinmeye devam edeceksiniz.

Web tasarımcısı olmak ne kadar sürer?

Bir web tasarımcısı olmak için gereken sürenin çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebileceğini söylemek zor. Bununla birlikte, önceden grafik tasarım veya kodlama deneyiminiz varsa, genellikle birkaç ay ile bir yıl arasında bir web tasarımcısı olmak mümkündür. Sıfırdan başlarsanız gerekli becerilerin edinilmesi biraz daha uzun sürebilir. Web tasarımını öğrenmenin en iyi yolu pratik yapmaktır, bu nedenle teorik bilginizi desteklemek için gerçek dünya deneyimi bulmak çok önemlidir. Kişisel projeler üzerinde çalışmak, çevrimiçi forumlara ve topluluklara katılmak veya serbest çalışmak gibi bunu yapmanın birçok yolu vardır. Biraz özveri ve çaba ile hızlı bir şekilde yetkin bir web tasarımcısı olmak mümkündür.

Önceki eğitiminize/bilginize bağlıdır.

Teknoloji konusunda bilgiliyseniz, sizin için daha kolay olacaktır. Temel bilgilerin farkında olabilirsiniz. Temelleri bildiğinizde ileri seviyelere ulaşmak için temelleri takip edebilirsiniz.

Biraz web tasarımı ve kodlama bilseniz de bilmeseniz de

Zaten biraz web tasarımı ve kodlama biliyorsanız, birçoğunun önündesiniz. Teknoloji, diğerlerinden önde olmanız ve her gün yeni beceriler öğrenmeniz gereken bir alandır. Web tasarımınızı geliştirmenize yardımcı olabilecek araçlarda usta olsaydınız yardımcı olurdu.

Sıfırdan mı öğreniyorsun?

Sıfırdan öğrenmek, web tasarımı alanında yürümeyi öğrenmek demektir. Yani, zor olacak. İlk olarak, temel bilgileri bilmeniz ve ardından gerçek yolculuğunuza başlamanız gerekir. Bu yüzden zaman alacak, ancak sonunda becerilerde ustalaşacaksınız.

Web tasarımı konusunda tutkulu musunuz?

Web tasarımına olan tutkunuz her şeydir. Bu konuda tutkuluysanız, düşündüğünüzden daha hızlı ustalaşacaksınız. Tutkuluysanız basit olabilecek karmaşık bir beceridir. Bir şeyi sevdiğinizde, dikkatiniz dağılmadan kolayca odaklanabilirsiniz. Bu nedenle, kolaylıkla öğrenebileceksiniz.

Web tasarımı öğrenmeye yatırım yapmak için zamanınız var mı?

Becerilerin güzelliği, onları öğrenebilmenizdir. Ancak ustalaşmak için uzun saatlere ihtiyaçları var. Yatırım yapmak için o saatlere sahip misiniz? Evet ise, tebrikler. Bu saatleri kullanın ve web tasarımında profesyonel olun.

Emek vermeye istekli misiniz?

Bazı örnekler oluşturabilir misiniz?

Portföyünüz var mı?

Etkili iletişim kurabiliyor musunuz?

Bir takımda çalışabilir misin?

Çevrimiçi web tasarım topluluklarında aktif misiniz?

Yukarıdaki sorulara cevabınız 'Olumlu' ise daha hızlı bir web tasarımcısı olabilirsiniz. Zamanınızı, becerilerinizi ve ağınızı akıllıca kullanın ve profesyonel bir web tasarımcısı olun.

Web tasarımı iyi bir kariyer mi?

Web tasarımının gelecek vaat eden bir kariyer olduğuna şüphe yok. Olağanüstü web siteleri oluşturmak için sanatsal ve teknik becerilerinizi kullanmanıza izin veren oldukça yaratıcı ve zorlu bir alandır. Milyonlarca aktif web sitesi var ve sürekli güncellemeye ihtiyaçları var. Her web sitesinin iyi, güzel ve ziyaretçilerin ilgisini çekecek çekici hale getirmek için bir tasarımcıya ihtiyacı vardır. Milyonlarca web sitesi, milyonlarca web tasarımcısı için iş demektir.

Gittikçe daha fazla işletme ve kuruluş profesyonel görünümlü web sitelerine ihtiyaç duyduğundan, web tasarımcılarına olan talep sürekli artıyor. Bu, web tasarımın çok fazla iş güvenliğine sahip olduğu ve genellikle zor ekonomik zamanlarda bile iş bulabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca, web tasarımcıları çeşitli platformlarda evden verimli bir şekilde çalışabilirler. Cihazları ve internetleri olduğu sürece iş yerlerini seçebilirler. İş güvenliği ve istediğiniz yerden çalışma özgürlüğü.

Web Tasarımcıları Türleri

Web tasarımcıları serbest çalışanlar, ajans çalışanları veya doğrudan (kurum içi) bir kuruluş için çalışanlar olarak sınıflandırılabilir.

Serbest çalışanlar

Kendileri için etkin bir şekilde çalıştıkları için, serbest çalışan web tasarımcıları, işe alındıkları tasarım projelerini tamamlarken aynı zamanda işlerini yönetmeli ve tanıtmalıdır.

Firmanızı yönetmek ve müşterileri çekmek için gereken çaba miktarına karşı kendi görevlerinizi seçme esnekliğini bu şekilde tartmanız en iyisi olacaktır. Bazen bir platformdan yüksek ücretli müşteriler alırsınız, ancak diğer zamanlarda düşük ücret alırsınız. Ayrıca, ara sıra müşteriler bulacaksınız. Dolayısıyla, tutarlı bir gelir elde etmek sürekli bir mücadeledir.

Acente Çalışanları

Bir firma için çalışmak, istikrar ve bir miktar finansal öngörülebilirlik sağlar, ancak artık kontrol sizde değildir. Ajans sizin, işiniz ve müşterileriniz için karar verir. Her şey ruh halinizden ve programınızdan bağımsızdır.

İşletmeler, orada olmaktan ne kadar hoşlandığınızı etkileyen belirli sektörlerde veya nişlerde uzmanlaşabilir. Belirli bir alanı beğenmiyorsanız, işverenler bu anlaşmayı reddetmeyecektir. Böylece işinizden nefret edebilirsiniz.

Kurum İçi Web Tasarımcıları

Şirket içi tasarım, diğer 9 ila 5 iş gibidir. Serbest çalışanlardan ve ajans çalışanlarından birçok yönden farklıdır. Kariyeriniz boyunca bir web sitesini veya tek bir web sitesinin küçük bir bölümünü yönetmeniz gerekebilir. Ayrıca, her gün mesai saatleri içinde gelmeniz ve ardından akşam eve gitmeniz gerekecek.

Şirket içi bir işin avantajlarından biri, günlük veya haftalık müşteri bulmak için mücadele etmek zorunda kalmamanızdır. Her gün bir yerde çalışıyorsun ve maaş alıyorsun. Ayrıca, müşterilerle iletişim kurmanız ve onlarla bireysel veya doğrudan ilgilenmeniz gerekmez. Bunun yerine bir patronunuz olabilir ve sadece o kişiyle ilgilenmeniz gerekir. Ancak, böyle bir iş de sıkıcı hale gelebilir. Haftanın beş günü aynı rutinde çalışıyorsunuz ve işinizde çeşitlilik yok. Ayrıca tam potansiyelinize ulaşmanızda bir engel haline gelebilir.

Ek olarak, herhangi bir kariyer gibi, web tasarımının da dezavantajları vardır. Çalışma saatleri uzun olabilir ve iş çok zorlu olabilir. Ancak web tasarımı konusunda tutkuluysanız ve sıkı çalışmaya istekliyseniz, bu zenginleştirici bir kariyer olabilir.

Web tasarımcısı olmak için bir dereceye ihtiyacım var mı?

Bu öznel bir sorudur, çünkü web tasarımcısı olmak için gereken eğitim gereksinimleri, aradığınız pozisyonun türüne göre değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte, çoğu işveren genellikle grafik tasarım, web tasarımı veya ilgili bir alanda en az bir lisans derecesine ihtiyaç duyacaktır. Ek olarak, önceki çalışmalardan oluşan sağlam bir portföye sahip olmak da bu alanda bir iş bulmak için çok önemlidir. Bu nedenle, bir web tasarımcısı olmak için her zaman bir derece gerekli olmasa da, şüphesiz kariyer aramanıza yardımcı olabilir.

Bir derece yerine, çoğu işveren becerilerinizi sergilemenizi ister. Bu nedenle, bir derece veya kendi kendine öğrenme yoluyla beceriler geliştirmek esastır. Kağıt parçaları artık size iş bulmak için yeterli olmadığından, herhangi bir kariyerde çok önemlidirler. Firmalar herhangi bir platformda sunum, önceki çalışmalar veya portföy talebinde bulunabilirler. Buna karşılık, bazıları derecenizle de ilgilenebilir. Güvenli tarafta olmak için, aynı anda bir derece ve beceri edinin. Yeni beceriler kazanabilir, özgeçmişinizi geliştirebilir, daha yüksek oran talep edebilir ve belirli alanlarda sertifikalar kazanarak potansiyel müşterilerinize uzmanlığınızı gösterebilirsiniz. Web tasarımcıları, becerilerini geliştirmek ve güvenilirlik kazanmak için genellikle Adobe, Google ve General Assembly'den sertifika alırlar.

Web tasarımı için kodlama gerekli midir?

Kodlama, web tasarımı için kesinlikle gerekli değildir, ancak istediğiniz gibi görünen ve çalışan bir web sitesi oluşturmada son derece yardımcı olabilir. Kodlama ile web sitenizin detayları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olursunuz ve diğer web tasarım yöntemleriyle mümkün olmayan özel özellikler oluşturabilirsiniz.

Kodlama konusunda deneyimli değilseniz, öğrenmenize yardımcı olacak birçok kaynak mevcuttur ve birçok web tasarım yazılım platformu kodlama bilgisi gerektirmez. Kodlama ile diğer web tasarım araçlarıyla mümkün olmayan özel tasarımlar ve özellikler oluşturabilirsiniz. Kodlama, web sitenizdeki hataları ve sorunları gidermenize de yardımcı olabilir. Web sitenizin tasarımı üzerinde size daha fazla kontrol sağlayabilir, ancak gerekli değildir. Sonuç olarak, web tasarımı için kodlamayı öğrenmeyi seçip seçmemek size kalmış, ancak gerçekten benzersiz ve özel bir web sitesi oluşturmak isteyip istemediğinizi düşünmeye değer bir şey.

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