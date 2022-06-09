Restoran çevrimiçi sipariş uygulaması hem taraflara, hem alıcıya hem de satıcıya mükemmel avantajlar sunar. Müşteriler outletlere gitmek yerine restoran uygulamasını kullanarak zamandan tasarruf edebilirler. Müşterinin önceki siparişlerini, harika tekliflerini veya en çok satan yiyecek ürünlerini bir çevrimiçi restoran uygulaması yardımıyla görmelerini sağladığından, müşterinin çevrimiçi restoran sipariş uygulaması sürecini geliştirir. Bu nedenle, bir restoran çevrimiçi sipariş uygulaması, müşterinizin zamandan ve emekten tasarruf etmesi için ihtiyaç duyduğu tek şeydir. Restoran uygulamanız, restoranın daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olacak ve böylece gelirlerini artırmak için mükemmel bir fırsat sağlayacaktır.

Restoranınızın Bir Uygulamaya İhtiyacı Var mı?

Restoran sipariş yazılımına ihtiyacınız olup olmadığını çeşitli parametreler belirler. Bir restoran uygulaması düşünüyorsanız, restoran siparişi uygulamasından neler kazanabileceğinizi düşünün. Müşterileriniz için satın alma sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olur, ayrıca müşterilerine geri gelmelerini sağlayacak sadakat puanları verebilir veya geri gelmeleri için teklifler ve kuponlar sunabilirsiniz. Sadece uygulamadan ne kazanacağınıza değil, aynı zamanda müşterilerinizin ne kazanacağına da bakmak önemlidir. Sürecin bir parçası olarak, yazılım oluşturma amacından emin değilseniz, rakiplerinizin uygulamalarıyla neler sunduğunu da inceleyebilirsiniz. Ancak hedefleri belirledikten sonra, işinizi büyütmeniz için mükemmel bir fırsat olacaktır.

Restoranım İçin Kodlamadan Nasıl Mobil Uygulama Oluştururum?

Mobil uygulama geliştirmek, günümüzde kodsuz yazılımların bulunmasıyla kolay bir süreç haline geldi. Bazı kodsuz uygulama geliştiricileri, kodsuz uygulamayı geliştirmek için temel ücretsiz araçlar sunar ve zengin özelliklere sahip bir uygulamayı premium olarak sunar. Yani bu araçlar sayesinde kodlamaya hiç maruz kalmasanız bile kodlamadan mobil uygulama geliştirebilirsiniz.

İşleri kolaylaştırmak için, hedeflerinize ulaşmak için AppMaster gibi kodsuz uygulama oluşturucuları veya diğer oluşturma araçlarını kullanın. Diyelim ki AppMaster veya başka bir uygulama oluşturucu yardımıyla bir uygulama oluşturuyorsunuz. Bu durumda, kişilerin gereksinimleri, amaç ve plan hakkında veri toplamak için uygun araştırmaya ihtiyacınız vardır. Yapılanma ve planlamadan sonra bütçenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Burada birini işe almak mı yoksa işi kendiniz mi yapmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Bundan sonra şablonları seçmeniz, özelleştirmeniz ve ardından uygulamanızı yayınlamanız gerekir.

Kodsuz Restoran Uygulaması Oluşturmanın Maliyeti Ne Kadardır?





Kendiniz bir uygulama geliştirmek mi, bir ekip kiralamak mı yoksa birisiyle ortak olmak mı istediğinize karar vermek çok önemlidir. Bunun için bütçenizi göz önünde bulundurmalısınız. Bir uygulama oluşturmanın geleneksel yöntemlerini kullanırsanız, yaklaşık 15.000$'a mal olur. Ancak yazılımınızı AppMaster gibi kodsuz bir uygulama oluşturucu ile geliştirirseniz, size yaklaşık 250$'a mal olur. Hayalinizi gerçekleştirmek için işinizi büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz yatırım miktarını belirlemeniz gerekir. Bir yazılım üreticisi, geleneksel kodlama yöntemlerine kıyasla ekonomik paketler sunabilir.

Bir uygulama geliştirmenin zor olduğuna dair yaygın inancın aksine, kodlama olmadan bir restoran uygulaması oluşturmak karmaşık değildir. Kodsuz bir uygulama oluşturucunun yardımıyla, eatery uygulamanıza sahip olma hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz.

İşletmeniz için Kodsuz Uygulama Oluşturucu ile Çevrimiçi Restoran Uygulaması Oluşturma Üzerine 10 Adım:

1. Uygulamayı Oluşturmak İçin Kodsuz Çevrimiçi Uygulama Geliştiricilerini Keşfedin

Çeşitli araçlar, restoranınız için AppMaster, Builder Studio, Glide, Twinr, Instappy, Andromo, Appmyysite, Bubble, vb. gibi kodsuz restoran uygulamalarıyla restoran yazılımı geliştirmeye yardımcı olur. Farklı uygulama kurucuları, sizin için mükemmel uygulamayı geliştirmek için farklı şablonlar sunar. müşteri deneyimini geliştirmek için restoranın çevrimiçi sipariş uygulaması. Tek yapmanız gereken, bu inşaat uygulamalarının neye hizmet ettiğini ve beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığını keşfetmek. Görevi gerçekleştirmeden önce bu uygulama kurucularını araştırmak zorunludur ve amacınızı bilmek daha da kritiktir.

2. Kendiniz İçin Kodsuz Bir Çevrimiçi Uygulama Seçin

Tüm yazılım kurucuları, güncel temalar, özelleştirme seçenekleri, müşteriler için çoklu sipariş seçenekleri, hem iOS hem de Android kullanıcıları için uygunluk vb. gibi farklı düzenler ve planlar sunar. Bu kodsuz uygulama geliştirici araçlarını inceledikten sonra, bir tane seçin. restoran uygulama yazılımınızın beklentilerine uyan ve uyan. Bu yazılım araçlarının fiyatlandırma planlarını gözden geçirmek ve sizin için erişilebilir olanı seçmek daha iyi olacaktır. Ayrıca, yemek resimlerini görüntüleme seçenekleri veya birleşik siparişler seçeneği vb. içeren restoran uygulamaları veya yemek siparişi uygulamaları gibi diğer parametrelere de başvurabilirsiniz. Bu adım, müşterileriniz için bir uygulama oluşturmanıza yardımcı olur.

3. Şablon Tasarımlarını İnceleyin

Geliştiriciler, restoranın çevrimiçi sipariş uygulaması için kodsuz birçok şablon sunar. Şablon formatı özelleştirilebilir yapılarla birlikte gelir. Bu uygulama geliştiricilerin platformlarında önceden tasarlanmış şablonlar, sıfırdan başlamamamıza yardımcı oluyor. Ancak uygulamayı sıfırdan oluşturmak isterseniz, bunu da yapabilirsiniz. Bazı uygulamalar, sitenizi doğrudan bir uygulamaya dönüştürmenize olanak tanır.

4. Bir Şablon Tasarımı Seçin

Müşterilerin kullanılabilirliğini ve interaktif deneyimini etkileyeceği için önemlidir. Restoran oluşturma uygulamanız mükemmel ve gösterişli görünmelidir. Hedef kitleniz için ilgi çekici ve etkileşimli olacağını düşündüğünüz şablonu seçin. Şablon çok önemli. Müşterilerin ilgisini çekmek için tüm seçenekleri sunmalı ve yenilikçi ve çekici olmalıdır. Şablon tasarım oluşturucu uygulamaları, değişiklik yapmanız gerekmediğinden büyük bir rahatlama sağlar. Şablon tasarımları, yazılımın oluşturulmasını kolaylaştırmıştır.

Kolaylık sağlamak için şablonları kullanmanız önerilir. Bu yapı uygulaması tasarımları genellikle grafikler nedeniyle çok mükemmeldir. Ayrıca, bu şablonlar geliştirme sürecini kolaylaştırabilir ve harika ve benzersiz bir şey yaratabilir.

5. Bir Elektronik Tablo Yükleyin

Bu süreçte kritik bir adım değildir. Uygulamanız için zaten içeriğiniz varsa, elektronik tabloyu yazılıma dönüştürmek için yükleyebilirsiniz. Bu seçenek, restoran uygulamanızı veya teslimat yazılımınızı oluşturmak için zaten verileriniz varsa idealdir. Bazen, önceden oluşturulmuş şablonlar arasından seçim yapmak yerine kendi yolumuzla benzersiz bir yapı uygulaması oluşturma olasılığını seçmek isteriz. Dolayısıyla, içeriğiniz varsa ve restoran uygulamanıza yenilik eklemek istiyorsanız e-tabloyu yüklemek seçeneklerden biridir.

6. Uygulamanızı Özelleştirin

Şablonu seçtikten veya bir elektronik tablo yükledikten sonra, deneyimli uygulama oluşturucuların yardımıyla restoran siparişi uygulamanızın özelleştirme aşamasına geçebilirsiniz. Daha işlevsel ve çekici hale getirmek için değişiklikler yapabilirsiniz. Çeşitli yazı tiplerini, renk şemalarını vb. seçerek restoranlarınızın markasını ekleyebilirsiniz. Kodsuz bir uygulama oluşturmanın en iyi özelliklerinden biri, içinde görünmesini istediğiniz bileşenleri sürükleyip bırakmanıza izin veren sürükle ve bırak seçeneğidir. restoran yazılımınız. Bu nedenle, yaptığınız şey, deneyimli uygulama oluşturucuların yardımıyla çevrimiçi restoran uygulamanızın gerektirdiği yapıları seçmektir.

7. Şimdiye Kadar Yaptığınız İşlerin İncelenmesi

Müşterinin çevrimiçi sipariş uygulamasını kullanma deneyimini kolaylaştırmak için hataları seçmek veya gereksiz özellikleri kaldırmak ve önceki aşamada kaçırmış olabileceğiniz özellikleri eklemek çok önemlidir. Temel olarak, hataları bulmak ve birkaç şeyi değiştirerek çalışmanızı geliştirmek için cevap kağıdınızı yeniden okumak gibidir. Bu adımı kaçırmayın çünkü bazen yazım hatası yapıyorsunuz veya oraya ait olmayan bir özelliği nereye yerleştirdiğinizi öğreniyorsunuz ya da seçtiğimiz renk şeması ilginç, çekici veya estetik değil. Müşterilerinizin deneyimlerini geliştirmeye yardımcı olan güzel ve kullanımı kolay bir çevrimiçi restoran uygulaması geliştirmeniz gerekiyor. Kodlama içermeyen uygulama, bu hedeflere ulaşmanıza izin verecektir.

8. Uygulamanızı Yayınlayın

Çevrimiçi uygulamanız için istediğiniz özellikleri sergileyen, kodsuz bir uygulama oluşturucu üzerinde bir restoran siparişi uygulaması geliştirdikten sonra, tasarımınız kullanıma hazırdır. İnsanların kolayca erişebilmesi için eatery uygulamanızı profesyonel uygulama oluşturucuların desteğiyle yayınlayabilirsiniz. Kendi ellerin ve zihninle inşa ettiğin beyin çocuğu gibi. Yaratıcılığınız ve bir kaynak işinizi büyütmenize yardımcı olacaktır. Bir sonraki adımda tartışacağımız değişiklikleri de yapabilirsiniz.

9. Lütfen test edin

Kodsuz uygulamayı yayınlamayı bitirdikten sonra, incelemeleri duymak ve başkaları tarafından sunulan bilgileri aşılamak her zaman harikadır. Bu önemli bir adım çünkü önemli bir şeyi gözden kaçırabiliriz. Sonuçta, gelişmekle meşgul olduğumuz için aklımızdan geçmedi ama başkaları onu yakalayabilirdi. Bu nedenle, insanlardan tavsiye incelemeleri almak faydalıdır. Ayrıca, uygulamanın nasıl performans gösterdiğini test edebilirsiniz ve erişiminiz artıyorsa, bu, uygulamanızı oluşturma yolculuğunuzun başarılı olduğunun bir işaretidir. Bu sadece onu test etmenin bir yolu değil. Elbette, farklı başarı parametrelerini gözden geçirerek derleme uygulamasının performansını kontrol edebilirsiniz.

10. Değişen Dünyaya Göre Özellik Eklemeye/Çıkarmaya Devam Edin

Pandeminin dünya üzerindeki sert etkisinin hepimiz farkındayız. Bu gibi durumlarda, saatin ihtiyacına göre özellikler eklemek veya çıkarmak önemlidir. Örneğin, restoran çevrimiçi sipariş uygulaması oluşturucuları, teslimatçıyla iletişim kurma seçenekleri sunar. Bu nedenle, dünyanın hızına uyması için beyninizi yinelemeye devam edin. Bu basit bir işlemdir çünkü kodsuz uygulama geliştiriciniz olacaktır. Ayrıca menüye yaptığınız eklemeleri, müşterilerinize sunduğunuz fırsatları, müşterilerinizden aldığınız iyi yorumları yayınlamak vb. istersiniz.

Çözüm

Bir restoran uygulaması, müşterinizin zamandan ve emekten tasarruf etmesi için ihtiyaç duyduğu şeydir. Çevrimiçi uygulamanız, müşteri erişimini artırmaya yardımcı olacak ve böylece geliri artırmak için mükemmel bir fırsat sağlayacaktır. AppMaster vb. gibi kodsuz sipariş yazılımı oluşturucu araçlarını kullanmak, çevrimiçi restoran kullanımı için kodsuz bir uygulama geliştirmeye yardımcı olur.

Bir uygulama geliştirmek, işletmeye büyük faydalar sağlayabilir. AppMaster, sağlam bir çevrimiçi restoran hizmetleri veritabanı ve mevcut seçeneklerden oluşan bir katalog oluşturmaya yardımcı olur. AppMaster'ın en önemli avantajı, birden fazla uygulama oluşturmanıza gerek olmamasıdır; gerekirse, tek bir arka uçta istediğiniz sayıda kodsuz uygulama yapabilirsiniz. Bu yüzden uygulamanızı geliştirin ve yarışın içinde olun.



