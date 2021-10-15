Bir web sitesi fikri bulmak kolay olacak gibi görünüyor. Sonuçta, orada çok fazla web sitesi var! Ancak gerçek şu ki, her iyi fikir henüz alınmış değil. Birçok kişi "İşime ne ad vermeliyim?" diye sorarken buluyor kendini. veya "İşim için bir web sitesini nasıl başlatırım?" İdeal web sitenizi bulmanın en iyi yolu, bunun için farklı amaçlar düşünmektir. Örneğin, bir iç tasarım firmasının web sitesi için bir fikir bulmaya çalışıyorsanız, kendinize hangi hizmetleri sunabileceğinizi ve hedef kitlenizin kim olacağını sormalısınız. Ne tür bir içerik isterler? Rakiplerinizin kim olacağını düşünüyorsunuz?

Harika bir web sitesi fikri bulmak zor olabilir, ancak kesinlikle imkansız değildir. Aslında, başarı şansınızı artırmak için yapabileceğiniz birkaç önemli şey var. İlk olarak, bir web sitesinin hizmet edebileceği farklı amaçlar hakkında düşünün. Bir çevrimiçi mağaza oluşturmak ister misiniz? Bir blog? İşletmeniz için bir site mi? Ne tür bir site oluşturmak istediğinizi belirledikten sonra, ekleyeceğiniz farklı özellikler ve içerik hakkında beyin fırtınası yapmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca hedef kitlenizi ve rakiplerinizin kim olacağını da düşünmeniz gerekir. Bu soruları dürüstçe yanıtlayın ve işiniz için mükemmel bir web sitesi oluşturma yolunda ilerleyin.

iş siteleri fikri

İş siteleri, halka istihdam ve kariyer hakkında bilgi ve hizmetler sağlayan bir site türüdür. İş siteleri iş ilanlarını listeler ve pozisyonun niteliğini, maaşı, görüşme tekniklerini, alandaki yeni gelişmeleri veya istihdamla ilgili diğer konuları tartışabilir.

Ortaklık siteleri fikri

Affiliate siteleri, siteye gelen ziyaretçilere ürünlerin tanıtımını yaparak para kazanma fırsatı sunan bir web sitesi türüdür. Bağlı siteler, belirli bir ürün veya şirkete tahsis edildiklerinde, ortak siteler veya ortak siteler olarak da bilinir. Web sitesi sahiplerine performansa dayalı reklamcılık programlarından kâr edebilecekleri fırsatlar sunan, genellikle üç tür bağlı kuruluş programı vardır. Performansa dayalı, bağlı kuruluşlara, sitelerinde bir işlem veya dönüşüm aldıklarında, genellikle bir komisyon şeklinde para olarak ödeme yapılması anlamına gelir - bu, e-posta kayıtları, reklamlara tıklamalar veya tarafından yapılan satın almalar aracılığıyla oluşturulan olası satışlar olabilir. web sitesi ziyaretçileri.

üyelik web siteleri fikri

Üyelik web siteleri, ziyaretçileri bir abonelik veya üyelik için kaydolmaya teşvik eden ve onlara daha geniş bir içerik ve hizmet yelpazesi sunan bir web sitesi türüdür. Bu tür web siteleri üyelere özel içerik, mağazalardaki ürünlerde indirimler, personelden canlı destek ve diğer özel fırsatlar sunabilir. Üyelik siteleri genellikle etkinliklere, kurslara, çevrimiçi eğitim modüllerine ve siteye üyeliği olmayanların erişemeyeceği diğer materyal türlerine erişim sunar.

Çevrimiçi öğrenme web siteleri fikri

Çevrimiçi öğrenme web siteleri, kullanıcılara kendi evlerinin rahatlığında yeni beceriler veya konular öğrenme fırsatı sunan bir web sitesi türüdür. Bu tür web siteleri, öğrencilerin materyalde ustalaşmasına yardımcı olmak için genellikle video dersleri, makaleler, testler ve diğer etkileşimli içerikler sunar. Çevrimiçi öğrenme web siteleri, insanların evlerinden çıkmak zorunda kalmadan becerilerini geliştirmeleri veya yeni şeyler öğrenmeleri için harika bir yol olabilir.

E-ticaret siteleri fikri

Bir çevrimiçi mağaza oluşturmak, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi satmanın harika bir yolu olabilir, ancak başarı şansınızı en üst düzeye çıkarmak için doğru şekilde pazarlamak önemlidir. Çevrimiçi mağazanızı doğru şekilde pazarlamak için sekiz ipucu:

Güçlü bir marka stratejisi oluşturun. Marka bilinci oluşturma, web sitenizden sosyal medya profillerinize kadar tüm pazarlama malzemelerinizde tutarlı olmalıdır. Web sitenizin kullanımının kolay olduğundan emin olun. Müşteriler aradıklarını sitenizde hızlı ve kolay bir şekilde bulabilmelidir. Çevrimiçi reklam kampanyalarınızda etkili anahtar kelimeler kullanın. Bu, sunduklarınızla ilgilenen daha fazla kişiye ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

- Fiziksel bir mağazam mı olmalı yoksa her şeyi tamamen dijital mi tutmalıyım?

24 saatten daha kısa bir sürede bir e-ticaret sitesi açmanın nasıl mümkün olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Cevap, Shopify veya Weebly gibi bir hizmeti kullanabilmenizdir. Bu hizmetler, ürünleriniz ve hizmetleriniz için hızlı ve kolay bir şekilde mağaza oluşturmanıza olanak tanır.

Küratörlük web siteleri fikri

Küratörlük web siteleri, kullanıcıların paylaşmaya değer olduğunu düşündükleri makalelere, resimlere veya diğer içerik türlerine bağlantılar göndermelerine izin vererek çalışır. Site daha sonra gönderileri konuya veya kategoriye göre sıralar ve düzenler. Bu, kullanıcıların web'deki en iyi ve en ilginç içeriği bulmasını kolaylaştırır.

İşletmenizi Yönetin

İşletmeniz, sunduğunuz ürün veya hizmetlerden daha fazlasıdır. Bu sizin hikayeniz - neden başladığınız, kim olduğunuz ve şirketinizi diğerlerinden farklı kılan nedir. Ve bu hikayeleri sitenizdeki küratörlü içerik aracılığıyla anlatarak yeni takipçiler kazanabilir, sitenize trafik çekebilir ve insanların sizden tekrar satın almak istemesini sağlayabilirsiniz. Eğitim sonrası makaleler - İnsanlar gerçeklere, hakkında fazla bir şey bilmedikleri bir şey hakkında fikir sahibi olmaktan daha fazla güveniyorlar. Ziyaretçilere çalışma alanınızla alakalı belirli bir konu veya konu hakkında bilgi veren blog makaleleri yayınlamak, onların ilgi alanlarını hedefleyen daha kaliteli içerik için geri gelmelerini sağlar.

Hizmet tabanlı web siteleri fikri

Hizmete dayalı bir işletme, müşterilerine ürün yerine hizmet sunan bir şirkettir. Bu, danışmanlık, tasarım çalışması veya onarım çalışması gibi şeyleri içerebilir. Hizmet temelli işletmeler genellikle ürün temelli işletmelere göre ölçeklendirme konusunda daha zor zaman alırlar, ancak genel giderler daha düşük olduğu için daha karlı olabilirler.

Web hizmetlerinizi pazarlamanın en iyi yolu çevrimiçi reklam kampanyalarıdır. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri, reklam kampanyalarınızda, ilgilenen daha fazla kişiye ulaşmanıza yardımcı olacak etkili anahtar kelimeler kullanmaktır. Ayrıca, ziyaretçinin ilgi alanlarıyla alakalı makaleler yayınlayarak işletmenizi ücretsiz olarak pazarlamak için sosyal medyayı kullanabilirsiniz. İnternet, insanların ürünler ve hizmetler hakkında bilgi araması için giderek daha popüler bir yer haline geldi, bu nedenle web siteniz ve sosyal medya profilleriniz de dahil olmak üzere tüm pazarlama malzemelerinizde güçlü bir marka stratejisi geliştirmek önemlidir.

Moda Blogu fikri

Bir moda blogunun nasıl başlatılacağına dair ipuçları arıyorsanız, işte size yardımcı olabilecek bazı kaynaklar:

Temel bilgilerle başlamak, başlamak için en iyi yerdir. Tüm zamanınızı harika fikirler bulmak için harcamanıza gerek yok. Basitten başlayın ve yolunuza devam edin.

Yazmayı sevmiyorsanız, fotoğrafçılığı deneyin! Kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmenin ve sevdiğiniz şeyleri henüz bilmediği insanlarla paylaşmanın harika bir yolu olabilir.

Fikrinizi gösteren fotoğraflar çekin. Sadece askıdaki kıyafetlerin fotoğrafını çekseniz bile, artık yazılarınızda yazacak bir şeyiniz var!

Pinterest'i kullanın.

Seyahat Web sitesi fikri

Düşünmeniz gereken ilk şey, kaç kişiye yemek yedireceğinizdir. Avrupalıları hedefliyorsanız, sitenizin bu ülkelerin dillerini desteklediğinden emin olmak isteyeceksiniz. Ayrıca yerel para biriminde ödemeleri gerçekleştirebilmeli ve yerel dilde müşteri hizmetleri sunabilmelidir. Hedef kitlenizin kim olduğunu anladıktan sonra, bir web sitesi oluşturmanın ve bir marka oluşturmaya başlamanın zamanı geldi. Şirketiniz için tüm iletişim bilgilerini eklediğinizden ve ne tür ödeme yöntemlerini kabul ettiğinizden emin olun. Ayrıca müşterilerinizin en son fırsat ve duyurularınızı takip edebilmeleri için bir e-posta listesi oluşturmak isteyeceksiniz!

Tarifler Web sitesi fikri

İnternette yeni bir trend, sağlıklı yemek tarifleri için bir web sitesidir. Bu, yiyecek, tatlı ve içecekler için yeni tarifler keşfetme ve bulma fırsatı sunan bir web sitesidir. Web sitesinde yemek tarifleri olmayan bir bölüm olabilir veya bunları görüntülemek için ücretli olabilir. Bu konuyla ilgili "sağlıklı tarifler4u" gibi bir isim bulmak en doğrusu olacaktır.

Kendi yemek tarifi blogunuzu başlatmanız için birkaç neden var. Birincisi, mutfak becerilerinizi dünyayla paylaşmanın harika bir yolu. İnsanların lezzetli yeni tarifler bulmasına yardım etmekle kalmayacak, aynı zamanda onlara nasıl pişireceklerini de öğretebileceksiniz. İkincisi, yemek tarifi blogları bir marka oluşturmanın ve işletmenizi tanıtmanın harika bir yoludur. Tariflerinizi blogunuzda paylaşarak, insanlara şirketinizin neyle ilgili olduğu hakkında bir fikir veriyorsunuz. Son olarak, yemek tarifi blogları para kazanmanın harika bir yoludur. Web sitenizde reklam alanı satabilir veya ürünlerini tanıtmak için gıda markalarıyla ortak olabilirsiniz.

Tüm büyük sosyal medya platformlarında blogunuz için bir profil oluşturarak başlayın. Buna Facebook, Twitter, Google+ ve LinkedIn gibi siteler dahildir.

Tüm sosyal medya profillerinize blogunuza bağlantılar eklediğinizden emin olun. Bu, insanların blogunuzu bulmasını ve sizi takip etmesini kolaylaştıracaktır.

Tariflerinizi sosyal medyada tanıtmak için hashtag'leri kullanın. Örneğin, Twitter'da balkabağı turtası tarifi yayınlıyorsanız #pumpkinpie hashtag'ini kullanın. Bu, balkabağı turtalarıyla ilgilenen kişilerin tarifinizi bulmasına yardımcı olacaktır.

Instagram'da tariflerinizin resimlerini yayınlayın. Bu sadece yemek pişirme becerilerinizi göstermenin harika bir yolu olmakla kalmaz, aynı zamanda böyle olan insanları da cezbedecektir.

Podcast Web sitesi fikri

Podcast, bir iPod, mp3 çalar, mobil cihaz veya bilgisayarda indirilip dinlenebilen epizodik bir dizidir. İçerik genellikle seslidir ancak videolar da popüler hale gelmektedir. Bu, kişisel bir değişiklikle bir radyo programını dinlemek gibidir, çünkü kendi programınızı ayarlayabilir ve ne sıklıkta güncellenmek istediğinize karar verebilirsiniz.

Podcast'ler, kullanışlı olmaları, oluşturulması kolay olmaları ve sadık bir kitleye sahip olma eğilimi göstermeleri nedeniyle medyanın en hızlı büyüyen segmentlerinden biridir. Podcast'lerdeki en yeni trendlerden biri, insanların varlığından bile haberdar olmadığı şeyler hakkında. Örneğin, dünyanın farklı ülkelerinden tepelerdeki kaleler gibi daha tuhaf olanların yanı sıra tahnitçilik hayvanları hakkında podcast'ler var.

Kendi podcast'inizi başlatmakla ilgileniyorsanız, bilmeniz gereken birkaç şey var. Öncelikle, insanların dinlemek isteyeceği bir konu bulmanız gerekecek. İkincisi, bazı temel ses ekipmanlarına ihtiyacınız olacak. Buna bir mikrofon, kayıt yazılımı ve bir düzenleme programı dahildir. Son olarak, bir web sitesi oluşturmanız ve podcast'inizi tanıtmanız gerekecek. İşte nasıl başlayacağınızla ilgili birkaç ipucu:

Podcast'iniz için akılda kalıcı bir isim bulun. Bu, insanların onu hatırlamalarına yardımcı olacak ve dinleme şanslarını artıracaktır.

Yüksek kaliteli ses ekipmanına sahip olduğunuzdan emin olun. Bu, dinleyicilerinizin iyi bir deneyim yaşamasını ve zayıf ses tarafından kapatılmamasını sağlayacaktır.

Kuponlar Web sitesi fikri

Kupon web sitesine sahip olmanın faydaları, web sitenize trafik çekmenin benzersiz ve orijinal bir yolunu sağlaması ve ziyaretçilere çeşitli farklı ürünler sunmasıdır. Ayrıca tedarikçinin kuponları kendi hızında ve programında oluşturmasına olanak tanır. Kaliteli barındırma sağlayıcıları kullanmanız önemlidir çünkü bu, sitenizin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamanın yanı sıra ziyaret edenler için daha hızlı yükleme süreleri sağlar. Bir kupon web sitesine sahip olmanın son faydası, geliştirmenin kolay olmasıdır; tek ihtiyacınız olan PHP, CSS ve HTML bilgisi.

Web sitesi fikri

Bir değerlendirme web sitesine sahip olmanın birçok avantajı vardır. İlk olarak, web sitenize trafik getirmek için benzersiz ve orijinal bir yol sağlar. İkincisi, ziyaretçilerin bir satın alma yapmadan önce ilgilendikleri ürünlerin incelemelerini okumalarına olanak tanır. Bu, hangi ürünü satın alacakları konusunda bilinçli bir karar vermelerine yardımcı olabilir. Üçüncüsü, tedarikçilerin ürünlerine ilişkin incelemeler yayınlamalarına olanak tanır. Bu, potansiyel müşterilerle güven oluşturmaya yardımcı olabilir.

Konu değerlendirme web sitenizi tasarlamaya gelince, aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey var. Öncelikle, net ve kullanımı kolay bir gezinme çubuğunuz olduğundan emin olun. Bu, ziyaretçilerin aradıkları bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olacaktır. İkinci olarak, incelediğiniz ürünlerin yüksek kaliteli resimlerine sahip olduğunuzdan emin olun. Bu, potansiyel müşterilerde olumlu bir izlenim yaratmaya yardımcı olacaktır. Üçüncüsü, kullanımı kolay bir derecelendirme sistemine sahip olduğunuzdan emin olun. Bu, müşterilerin bir ürünün ne kadar iyi olduğunu hızlı ve kolay bir şekilde belirlemelerine yardımcı olacaktır.

Portföy Web sitesi fikri

Tasarımlarınızı internete erişimi olan kişilerin görebilmesi için yükleyebileceğiniz bir web sitesi geliştirin. Kullanım kolaylığı, özelleştirme ve SEO değeri için portföy web sitenizi WordPress veya Blogger'da barındırmayı düşünün.

Çevrimiçi bir portföy için ilham bulmak için başvurabileceğiniz çok sayıda kaynak vardır. Başlamak için iyi bir yer, geliştirmek istediğinize benzer web sitelerine veya işinize ilham veren yaratıcı portföylere bakmaktır. Ayrıca yalnızca Google "yaratıcı portföyler" yapabilir ve sonuçları bekleyebilirsiniz.

Çevrimiçi Yemek Teslimat Web Sitesi fikri

Çevrimiçi yemek dağıtım web sitesi, insanların yerel restoranlardan yemek sipariş etmelerini ve evlerine teslim etmelerini sağlayan bir web sitesidir. Yemek yapmaya vakti olmayan veya yemek yeme zahmetinden kurtulmak isteyenler için bu harika bir seçenek olabilir.

Çevrimiçi yemek dağıtım web sitesi geliştirmeye gelince, aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey var. Öncelikle, net ve kullanımı kolay bir gezinme çubuğunuz olduğundan emin olun. Bu, ziyaretçilerin aradıkları bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olacaktır. İkinci olarak, teslim ettiğiniz yiyeceğin yüksek kaliteli görüntülerine sahip olduğunuzdan emin olun. Bu, potansiyel müşterilerde olumlu bir izlenim yaratmaya yardımcı olacaktır. Üçüncüsü, kolay bir

Müşteri memnuniyetini artırmak için ipuçları

Sürücülerinizin arkadaş canlısı ve duyarlı olduğundan emin olun.

Müşterileri adres bilgilerini güncellemeye teşvik edin

Artan sipariş sıklığı için indirimler sunun

Evcil Hayvan Sahipleri Topluluğu fikri

Evcil hayvan sahipleri, evcil hayvan sevgilerini paylaşmak için bir araya gelebilir ve bir topluluk oluşturabilir. Bu, neler yaşadığınızı anlayan başkalarından tavsiye ve destek almanın harika bir yolu olabilir. Ayrıca diğer evcil hayvan severlerle bağlantı kurmanın eğlenceli bir yolu olabilir.

Bir evcil hayvan sahibi topluluğu oluşturmaya gelince, aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey var. Öncelikle, net ve kullanımı kolay bir gezinme çubuğunuz olduğundan emin olun. Bu, ziyaretçilerin aradıkları bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olacaktır. İkinci olarak, sahip olduğunuz evcil hayvanların yüksek kaliteli resimlerine sahip olduğunuzdan emin olun. Bu, potansiyel üyelerde olumlu bir izlenim yaratmaya yardımcı olacaktır. Üçüncüsü, kullanımı kolay olduğundan emin olun.

Topluluğun ne anlama geldiğini belirleyerek bir evcil hayvan topluluğunu yönetebilirsiniz. Hedeflerin ne? Ele alınacak konular, hangi evcil hayvan sahiplerini hedeflemek istiyorsunuz? Örneğin, amacınız evcil hayvan sahiplerini sahiplenilen hayvanlarla buluşturmaksa, konunuz hayvana özel olacaktır. Evcil hayvan bakımı ve sağlığına odaklanmak istiyorsanız, konunuz daha genel olacaktır.

Toplulukta kime izin verildiğine karar vermelisiniz - hane başına kaç evcil hayvana izin verilir? Emin değilseniz, hane başına bir veya iki evcil hayvan hedefleyin. Ayrıca, üyelerin ne tür bilgileri paylaşabileceklerini (resimler veya incelemeler gibi) belirlemek isteyeceksiniz.

Standart avantajlar:

Evcil hayvan sevginizi başkalarıyla paylaşın.

Diğer evcil hayvan severlerden tavsiye ve destek alın.

Duygusal faydalar:

Neler yaşadığınızı anlayan insanlarla bağlantı kurun.

Haber Sitesi fikri

Haber sitesi, insanların en son haberleri bulabileceği ve paylaşabileceği bir web sitesidir. İnternet gazetesi gibi. Haber siteleri, insanların dünyada olup bitenlerden haberdar olmalarına yardımcı olur ve önemli hiçbir şeyi kaçırmamalarını sağlar.

Bir haber sitesi için iyi bir fikir bulmak söz konusu olduğunda, nasıl bir içeriğe sahip olacağını düşünmelisiniz. Politikaya veya spor gibi daha spesifik bir şeye odaklanmak isteyebilirsiniz. Kitlenizin kim olacağına ve makaleleri okuduktan sonra ne yapmalarını istediğinize karar verin. Kendi içeriklerini gönder? Diğer gönderilere yorum yapar mısınız? Web siteniz için bir isim, logo ve slogan geliştirirken tüm bunları göz önünde bulundurun.

En iyi web sitesi fikirlerini bulmak zor olabilir. Siteniz için farklı amaçlar düşünmeyi deneyin, ardından hangi içeriği eklemek istediğinizi düşünün. Web sitesini kimlerin ziyaret edeceğini düşünün - haber mi arıyorlar? Evcil hayvanları var mı? İhtiyaçlarınıza uygun bir fikir bulma konusunda yardım için bugün ekibimizle iletişime geçin!