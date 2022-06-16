Teknolojilerin geleceği nedir?

Eşi görülmemiş bir teknolojik değişim çağına giriyoruz. AI çok daha gelişmiş hale geliyor, kuantum hesaplama ufukta ve teknolojiye olan güvenimiz sadece artmaya devam edecek. Bununla birlikte, dünyanın en başarılı yatırımcılarından ve girişimcilerinden biri olan Elon Musk da dahil olmak üzere, dünyanın en zeki insanlarından bazıları, bu değişen hızın sürdürülemez olduğuna inanıyor. Yapay zekanın insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturduğuna inanıyor. Diğer teknoloji liderleriyle birlikte, teknolojinin bir adım önünde olmamızı sağlamak için bir şirket kurdu. Bu şirket, Neuralink, insanları ve bilgisayarları entegre etmek için çalışıyor. Ayrıca SpaceX, insanları mümkün olan en kısa sürede Mars'a uçurmak için sürekli çalışıyor.

Elon Musk'ın vizyonu nedir?

Yapay zeka söz konusu olduğunda, teknolojinin her sektörü alt üst edecek muazzam bir potansiyeli olduğuna şüphe yok. Hatta insanlık için varoluşsal bir tehdit haline gelebilir. Elon Musk, tıpkı diğer teknoloji liderleri gibi, yapay zeka ve onun uzun vadeli etkileri konusunda ciddi endişelere sahip. SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, dikkatli olmazsak yapay zekanın insanlığı yok edebileceğine inanıyor. Yapay zeka ve robotlara ayak uydurmak için Elon Musk, insan dehası ile yapay zekayı birleştirme umuduyla Neuralink'i kurdu. Ancak Musk'ın endişelendiği tek proje veya sorun bu değil. Ayrıca insanların yaşayacak başka bir ev bulması gerektiğine inanıyor. “Muhtemelen Mars'a atılacağız ve bu tehlikeli bir çaba olacak” diyor. Bu nedenle SpaceX, insanları Mars'a güvenli bir şekilde indirmek için çalışır.

Elon Musk'ın gelecek için planları neler?

Geçmişte yapay zekanın tehlikelerinden bahseden Musk, insanların kendi başımıza çözemeyeceğimiz sorunları çözmemize yardımcı olacakları için makinelerle birleşmek isteyeceklerini söyledi.

Bu yüzyılın ilk yarısına geldiğimizde çoğumuz siborg olmuş olacağız. Teknoloji aynı zamanda günlük hayatımızın bu kadar büyük bir parçası ve işimize bu kadar yoğun bir şekilde entegre edilmişken, teknolojinin artık insan kimliğiyle bu kadar yakından bağlantılı hale gelmesi şaşırtıcı değil.

Robotlar otomatikleşmeye başlarsa insan toplumu nasıl görünecek? İşlerin çoğunu akıllı makinelerin yaptığı bir dünyaya insanlık nasıl uyum sağlayacak? Elon Musk'ın bazı cevapları var.

Robotlar ve yapay zeka ile ilişkimizin, insanlarla biyolojileri arasındaki ilişkiye benzeyeceğini söylüyor. Akıllı makinelerle fiziksel ve zihinsel olarak bütünleşeceğiz.

Tesla'nın vizyon ifadesi nedir?

Tesla'nın misyonu "mümkün olan en kısa sürede kitlesel pazara yönelik elektrikli otomobilleri pazara sunarak sürdürülebilir ulaşımın ortaya çıkışını hızlandırmak", vizyonu ise "dünyanın geçişini zorlayarak yirmi birinci yüzyılın büyüleyici otomobil şirketini geliştirmek". elektrikli araçlara.” Pazarı genişledikçe Tesla bir geçiş satış stratejisi kullandı.

Musk neden Mars'a gitmek istiyor?

Musk, bir tweet'te Dünya'nın dört milyar yıldan fazla olduğunu belirtti. Ve biz sadece Dünya ile sınırlıyız, diye ekledi. Ayrıca, küresel sıcaklık artıyor ve iklim değişikliği Dünya için ölümcül olabilir ve onu yaşanmaz hale getirebilir. Bazı bilim adamlarına göre, bir asteroidin gezegene çarpması ve gezegeni yok etmesi tehdidi de mümkün. Bu nedenle Musk, insanları çok gezegenli bir tür yapmak istiyor.

SpaceX, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda son derece yaratıcı olan fırlatma roketleri üreten bir şirkettir. Uzay teknolojisini yeniden icat etme tutkusundan gelişti ve kısmen Musk'ın 100 milyon dolarlık servetiyle finanse edildi. SpaceX, uzaya uydu gönderen ilk özel şirkettir ve Dragon uzay gemisi 2012'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Başarılı bir test ve yeniden kullanılabilir bir roketin geri dönüşü başka bir dönüm noktasıydı!

Bu kadar kısa sürede çok şey başarılmış olmasına rağmen, Musk bunun sadece güzel bir uzay yolculuğunun altın çağının şafağı olduğunu düşünüyor ve nihai hedefinin Mars'ta bir koloni inşa etmek olduğunu düşünüyor.

Elon Musk'ın beyin çipinin amacı nedir?

Teknolojik gelişmeler ve endüstri ile birlikte insanlar, makinelerle yaşam kalitesini artırmanın yollarını bulmaya yönelmektedir. Her şey tekerlekle başladı ve daha sonra roketlerin, trenlerin ve uçakların icadına yol açan ilk araçların yaratılmasına yol açtı.

İnovasyon, bir insanın beyin gücünü kullanabilen yeni bir beyin implantı türünün yaratılmasına yol açtı. Elon Musk'ın beyin çipi, yapay zeka alanında bir yeniliktir. Neuralink, bir beyin-makine arayüzü geliştirmeye yönelik bir şirkettir. Neuralink, beyin yaralanmaları, omurilik yaralanmaları ve diğer sinirsel sorunları çözmek için çalışıyor.

Yaraları iyileştirmenin yanı sıra Neuralink, beyin verilerini sonsuza kadar korumak için harici depolamaya indirmek için kullanılabilir. Bir anlamda sonsuza kadar yaşamaktır. Fiziksel bedenler yok olacak, ancak bir kişinin anıları kalacak.

Elon Musk'ın Neuralink beyin çipi nedir?

Beyin bir insanın en güçlü kaynağıdır, hepimiz bir tane alırız ve hepimiz bir tane ile doğarız. Hepimiz hayatımız boyunca farklı şeylerle etkileşime girerken kullanırız, ancak beyin hakkında anlamadığımız çok şey var.

Elon Musk'ın Neuralink'i, insan beyni ile bilgisayarı birleştirme planıdır. İlk aşamalarında, bu beyin çipi, beyin ve duyu yaralanmalarını tersine çevirmek için kullanılacak. Ancak, uzun vadeli planları çok daha iddialı. Neuralink sonunda beyin verilerini harici bir depolama sürücüsüne indirerek korumak için kullanılabilir.

Bilim adamlarına göre, yapay bir beyin oluşturmak basittir, ancak verileri indirmek için insan beynini taramak karmaşıktır. Dolayısıyla, bu hedef için kesin zaman çizelgesi bilinmiyor.

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