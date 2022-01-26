UI kitleri, web tasarımcıları için faydalı olabilir. Bir UI kiti kullanarak, her bir öğeyi ayrı ayrı tasarlamak için saatler harcamadan kolayca profesyonel ve gösterişli bir web sitesi oluşturabilirsiniz. Çarpıcı bir site oluşturmak için kullanabileceğiniz şu anda piyasada bulunan en iyi UI kitlerinden bazılarını inceleyelim.

Web sitesi oluşturma oldukça karmaşık bir iştir. Dikkate alınması gereken çok şey var - tasarım, düzen, içerik ve daha fazlası. Ve herhangi bir web sitesinin önemli yönü, kullanıcı arayüzüdür (UI). Kullanıcı Arayüzü, kullanıcılarınızın sitenizi ziyaret ettiklerinde gördükleri ve etkileşimde bulundukları şeydir, bu nedenle iyi tasarlanmış ve kullanıcı dostu olmalıdır.

Bir UI kiti, web sitesi oluşturmayı basitleştirebilir ve profesyonel ve gösterişli bir web sitesi oluşturmaya yardımcı olabilir. Bir UI kiti, web tasarımlarınızı yapmak için kullanabileceğiniz önceden tasarlanmış UI öğelerinin bir koleksiyonudur. Her öğeyi ayrı ayrı tasarlamak için saatler harcamak zorunda değilsiniz - güzel bir web sitesi oluşturmak için UI kitinden seçim yapabilirsiniz.

UI kiti kullanmanın faydaları

Bir UI kiti kullanmanın aşağıdakiler dahil birçok faydası vardır:

Zaman kazanmak. Bir UI kiti ile projenin her bir bölümünü ayrı ayrı tasarlamak için saatler harcamanıza gerek yok. Para biriktirmek. Saatleri azaltarak ve pahalı teknolojileri entegre etme zorunluluğunu ortadan kaldırarak tasarım maliyetlerinde daha az harcama yapabilirsiniz. Kullanıcı dostu. Kullanıcı dostu tasarımlar oluşturmak için iyi tasarlanmış bir UI kiti yapılır; bu, kullanıcılarınızın web sitenizi ziyaret ederken daha iyi bir deneyime sahip olacağı anlamına gelir. Profesyonellik. Bir UI kiti, profesyonel bir tasarımcı olmasanız bile profesyonel görünümlü bir web sitesi oluşturmanıza yardımcı olabilir. çok yönlülük UI kitleri çok yönlüdür ve kişisel web sitelerinden iş web sitelerine kadar çeşitli farklı projeler için kullanılabilir.

Web siteniz için UI kiti nasıl seçilir?

UI kitini seçmeden önce birkaç şeyi düşünün.

Sitenizin amacı. Web sitenizin amacını tanımlayın. Ne tür bir web sitesi oluşturuyorsunuz? Kişisel mi yoksa ticari bir site mi? Seçimlerinizi daraltmanıza ve uygun bir UI kiti bulmanıza yardımcı olacaktır.

Bütçeniz . UI kitlerinin fiyatları farklılık gösterebilir, bu nedenle bütçenizi göz önünde bulundurmanız önemlidir. Birçok harika ücretsiz UI kiti mevcuttur, bu nedenle çok fazla para ödemeniz gerekmez.

Dizayn. UI kitinin tasarımını inceleyin ve stilinize uygun olduğundan emin olun.

Özellikler. UI kitinin web siteniz için ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahip olduğundan emin olun.

Beceri seviyen. UI kitleri basit veya karmaşık olabilir, bu nedenle beceri seviyenize uygun olanı seçmek önemlidir. Yeni başlayan biriyseniz, kullanımı kolay bir UI kiti arayın. Daha deneyimliyseniz, daha karmaşık bir UI kiti seçebilirsiniz.

Tasarım tarzınız. Bir UI kiti seçerken, tasarım stilinize uygun olanı seçin. Böylece, UI kitinin web sitenizin geri kalanına uyacağından emin olabilirsiniz.

Piyasada birçok farklı UI kiti mevcuttur, bu nedenle en iyi seçeneği seçmek zor olabilir. Size yardımcı olmak için en iyi UI kitlerinin bir listesini derledik.

Çarpıcı web siteleri için en iyi UI kitleri

Material Design Kiti. Bu kullanıcı arayüzü kiti, Google'ın Material Design dilini temel alır ve düğmeler, menüler, tipografi ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi farklı öğe içerir. Modern ve şık bir web sitesi oluşturmak için mükemmeldir. Şık ve zarif bir web sitesi oluşturmak için gerekli tüm unsurlara sahip bir UI kitinden oluşur. Malzeme, tasarım ve teknolojinin klasik ilkelerini birleştirir.

Bootstrap . Bootstrap popüler bir HTML, CSS ve JavaScript çerçevesidir. Duyarlı bir web sitesi oluşturmak için gerekli tüm bileşenleri içeren bir UI kiti içerir. Bu kit, UI Bootstrap ızgara sistemine dayalı kullanıcı arabirimi öğeleri içerir. Kullanmak ve özelleştirmek için zahmetsizdirler.

Semantic UI . Semantic UI, web siteleriniz için güzel ve duyarlı düzenler oluşturmanıza yardımcı olan bir geliştirme çerçevesidir. UI kiti, düğmeler, formlar, ızgaralar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli öğeler içerir. Semantic, tasarım özgürlüğü sağlamak için tema değişkenlerine sahip sezgisel bir sisteme sahiptir.

Quicksmart UI kiti, basit ve kullanımı kolay bir UI kitine ihtiyaç duyan web tasarımcıları için mükemmel bir seçenektir. Bir web sitesi oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm temel bileşenler vardır. Web tasarımına yeni başlayan yeni başlayanlar için mükemmeldir.

Fortis UI Kit , dakikalar içinde çarpıcı web siteleri oluşturmanıza yardımcı olabilecek kapsamlı ve kullanımı kolay bir web tasarım kitidir. Kit, hızlı bir şekilde çalışmaya başlayabilmeniz için çok çeşitli kullanıcı arabirimi bileşenleri, şablonlar ve öğreticiler içerir.

Fortis UI Kit ile ilgili en iyi şeylerden biri, size en yeni ve en iyi web teknolojilerini sağlamak için sürekli olarak yeni özellikler ve eklemelerle güncellenir. Fortis UI Kit ayrıca son derece özelleştirilebilir. Herhangi bir bileşenin renklerini, yazı tiplerini ve düzenlerini markanıza ve stilinize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa, Fortis UI Kit ekibi mükemmel müşteri desteği sunar.

InkUI , güzel web siteleri oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren modern ve temiz bir web tasarım kitidir. Kit, çok çeşitli kullanıcı arabirimi bileşenleri, şablonlar, simgeler ve öğreticilerden oluşur.

InkUI, sofistike ve şık web siteleri oluşturmak isteyen tasarımcılar için mükemmeldir. Çok çeşitli web teknolojileri içerir, böylece web sitenizin duyarlı olacağından ve herhangi bir cihazda harika bir görünüme sahip olacağından emin olabilirsiniz.

Designio , dakikalar içinde çarpıcı web siteleri oluşturmanıza yardımcı olabilecek en kaliteli bir UI kitidir. Çok çeşitli unsurlar ve tüm temel bileşenlerle birlikte gelir. Ayrıca, tamamen duyarlıdır, yani hangi cihaza bakılırsa bakılsın web siteniz harika görünecektir.

Designio kullanmak için kiti indirmeniz ve ardından tercih ettiğiniz tasarım programına aktarmanız yeterlidir. Öğeleri kendi stilinize uyacak şekilde özelleştirmeye başlayabilirsiniz. Designio, her bir öğeyi ayrı ayrı tasarlamak için saatler harcamadan profesyonel ve gösterişli bir web sitesi oluşturmak isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir.

Daha minimalist bir tasarıma sahip bir UI kiti arıyorsanız, Minimal Arayüze bakın. Bu kit, içeriğinizi şık ve şık olarak sergileyen temiz ve modern bir arayüzle birlikte gelir. Kit tamamen duyarlıdır, bu nedenle web siteniz tüm cihazlarda harika görünecektir.

Minimal Arayüzü kullanmak için kiti indirin ve tasarım programınıza aktarın. Minimal Interface, gezinmesi kolay, temiz ve modern bir web sitesi isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir.

Çarpıcı bir web sitesi oluşturmak karmaşık veya zaman alıcı olmak zorunda değildir. Bir UI kitinin yardımıyla dakikalar içinde kolayca profesyonel ve gösterişli bir web sitesi oluşturabilirsiniz. Web sitesi oluşturma sürecini basitleştirmek ve bir sonraki seviyeye taşımak istiyorsanız, mevcut UI kiti seçeneklerinden bazılarına göz atın.