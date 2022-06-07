Mobil teknoloji ve uygulamalardaki gerçek gelişmelerle birlikte, insanlar akıllı telefonlarına uygulama indirebilecekleri için her şey için kullanışlı cep telefonlarına güveniyorlar. Toplumun uygulamalara, teknolojiye ve mobil cihazlara olan bu güveni, dini inançları, web sitesi kilise uygulamasını, insanların mobil cihazlarda indirebilecekleri akıllı telefonlar uygulaması için gerekli tüm ana sayfa bilgi grafikleri ve anlık bildirimleri ile şablon tabanlı kilise uygulamalarına dönüştürmeye yöneltti. Bu, kilise web sitesinin kolay erişime, etkili iletişime ve vaazların anında canlı yayınlanmasına yardımcı olduğu ve insanların mobil uygulamalar aracılığıyla bağış göndermelerine ve kitap indirmelerine yardımcı olduğu bir gerçektir.

Neden bir Kilise Uygulamasına ihtiyacınız var?

Daha fazla kullanıcı ve toplumla etkileşim kurmak istediğinizde, web sitesinde ve uygulamada gerekli ana sayfa bilgi grafiği ve anında iletme bildirimleri ile özel yapım bir kilise web sitesi ve uygulaması, zamanın en iyi çözümüdür. Bu gerçeği kimse inkar edemezdi. Anlık bildirimler de dahil olmak üzere kilise ana sayfası web sitesindeki ve uygulamasındaki tüm özelliklere sahip özel mobil web sitesi kilise uygulamaları, akıllı telefona bir uygulama indiren kullanıcılar için harika bir kullanıcı deneyimi sunar ve uygulamada daha fazla özellik sağlar. Şablon tabanlı bir kilise uygulamasına sahip olmanız veya web sitesi kiliselerinden bir kilise yönetim uygulamasına geçmeniz için bazı geçerli nedenler arıyorsanız, o zaman burada indirdikten sonra bir kilise uygulamasına sahip olmanın birkaç avantajı veya gerçeği vardır.

Etkili iletişim

Özel bir kilise web sitesi ve uygulamasının, kilise bakanları ve cemaatçiler arasında fazla zaman harcamadan kolay ve sorunsuz bir iletişim yolu sağlaması bir gerçektir. Kiliseler, uygulama aracılığıyla kiliselerle ilgili her yeni haberi gönderebilir ve bu çevrimiçi kilise web sitesi aracılığıyla farklı etkinlikler için zamanında davetiye gönderebilir. Uygulamadaki push bildirimleri aracılığıyla daha fazla insanın ilgisini çekebilirler. İnsanların davetiyeleri indirmek için akıllı telefonlarına uygulamaları indirmeleri yeterlidir. Cemaatçiler, bu çevrimiçi web sitesi veya uygulama aracılığıyla toplulukla iletişim kurmak ve görüşlerini paylaşmak için altın bir fırsat elde ediyor.

Geniş Erişim

Cemaatteki insanlar, herhangi bir zorlukla karşılaştıklarında veya cemaatçilerle tanışmak zorunda kaldıklarında veya kutsal kitaplara ve vaazlara erişmeye ihtiyaç duyduklarında kiliseyi ziyaret etmelidirler. Farklı web sitelerinde veya uygulamalarda vakit kaybetmeden kilise ana sayfasını ziyaret edebilir veya uygulamayı bir akıllı telefona indirebilirler. Aslında, akıllı telefonlar için çevrimiçi mükemmel bir kilise web sitesi veya uygulaması sorunu çözecektir. Web sitesinin veya uygulamanın ana sayfa infografiklerinde kutsal kitaplara, vaazlara, etkinliklere ve dini materyallere çevrimiçi olarak kolayca erişebilecekler. Dini liderler ve uygulayıcılar, çevrimiçi web siteleri veya dijital medyadaki uygulamalar aracılığıyla haberleri ve gerçekleri gönderip paylaşabilir ve uygulamadaki anlık bildirimler aracılığıyla daha fazla insanın ilgisini çekebilir.

Güvenlik sigortası

Covid-19 pandemisi ve bununla bağlantılı kısıtlamalar, kiliselerin dini ibadetlerini ve toplantılarını belirli bir süre sınırlamasında ısrar etti. Özel olarak mükemmel bir kilise web sitesi veya uygulamasının geliştirilmesi, insanların güvenliğini ön planda tutarak rahiplerin ve papazların çevrimiçi bir platformda toplantı ve toplantı yapmalarını kolaylaştırdı. İnsanlar uygulamayı akıllı telefonlarına indirerek kiliselerin içeriğine zamanında kolayca erişip indiriyor ve uygulama üzerinden push bildirimleri ile ikna oluyorlar.

Bağışlar ve gönüllülük

Push bildirimleri ile birlikte mükemmel bir kilise uygulaması oluşturmak, kilisenin bakanlarının ve cemaat üyelerinin uygulama aracılığıyla gönüllü etkinlikler için daha fazla insan toplamasına olanak tanır. Ayrıca, insanlar kilise uygulaması aracılığıyla bağış gönderebilirler. Uygulamadaki anlık bildirimler, kilise yönetiminin daha fazla bağış gönderecek bir etkinliğe daha fazla insanı çekmesine yardımcı olabilir.

Kilise Uygulaması nasıl oluşturulur

Şablon tabanlı bir kilise uygulaması oluşturmanın en kolay yolunu arıyorsanız, size yardımcı olmak için buradayız. Topluluğu kolaylaştırmak için web sitenizin kilise uygulamasını oluşturabileceğiniz birkaç adım.

İş analistleri ile toplantılar

Bu aşamada, mobil kilise web sitesi veya uygulamasının gereksinimleri hakkında, anlık bildirimler ve uygulamalarla ilgili dijital medyadaki devam eden eğilimler de dahil olmak üzere gerekli tüm bilgileri toplayacak olan iş analistleriyle toplantılar yürüteceksiniz. Bu bilgiler adına, şablon tabanlı kilise uygulamanız veya mobil web siteniz için gerekli olan özellikleri, anında iletme bildirimlerini ve teknoloji yığınını önerecek ve tasarlayacaklardır.

UX/UI Tasarımı

UX/UI tasarımı, web sitesi kilise uygulamasında daha fazla trafik olmasını sağlayan bir uygulamanın kullanıcı deneyimi ve kullanıcı arayüzü tasarımıdır. Bunlar, gerekli tüm özellikleri, uygulama için push bildirimlerini içerecek ve mobil cihazlar için dijital medyanın en son trend tasarımlarıyla bir web sitesi kilise uygulaması oluşturacaktır. Bu tasarımlar topluluğunuzun taleplerine göre olacaktır. Özelleştirilmiş UX tasarımları, dijital medya ve web sitesi veya uygulamada ziyaretçilerle güvenilir bir ilişki kurmaya yardımcı olduğundan, uygulamada mükemmel anında iletme bildirimleri içereceklerdir.

Uygulamanın geliştirilmesi

Mobil uygulama geliştirme ekibi artık mobil uygulama örneklerini çalışan sosyal medya uygulamalarına dönüştürmek için çalışmaya başlayacak. Programcılar, uygulamanın özellikleri ve anında iletme bildirimleri dahil olmak üzere web sitesi kilise uygulamasının cep telefonlarında düzgün çalışmasını sağlayacak ve size ayrıntıları gönderecektir.

kalite testleri

Mobil uygulamalar her zaman hatalara ve virüslere karşı savunmasızdır, bu bir gerçektir, bu nedenle mobil uygulamaların güvenliğini sağlamak gereklidir. Anında iletme bildirimleri ve diğer uygulama özellikleri dahil olmak üzere mobil uygulamaların işlevsel özelliklerini kontrol ederler. Uygulamada hata tespit edilirse, bir hata raporu hazırlar ve sorunu çözmek için geliştirici ekibe gönderir.

Serbest bırakmak

Kilise mobil uygulamaları geliştirme ekibi, kilise mobil uygulamalarının tüm özellikleri ve uygulama için anında iletme bildirimleri dahil olmak üzere verimli çalışmasını sağlamak için son düzenlemeler ve testler ile kilise uygulamasını sonlandırıyor. Ekip, doğruluk kontrolü yapıldığında mobil uygulamaları istemciye gönderir.

SSS

Bir kilise uygulaması oluşturmanın maliyeti nedir?

Bir mobil kilise uygulaması oluşturmak ağır bir bütçe gerektirir ve bu bir gerçektir. Teknoloji, kilise web sitesi, platform, kilise özellikleri, uygulamanın push bildirimleri, kilise tasarımları ve uygulama geliştiricisinin ödemesi gibi pek çok şey için ödeme yapmanız gerektiğinden. Tüm bu maliyetleri, gerçekleri ve rakamları entegre ederek, bir kilise web sitesi oluşturmanın ortalama maliyeti 64.000 ila 182.000 dolar arasında değişmektedir. Bütçeden tasarruf etmek için, örneğin AppMaster gibi bir platform gibi kodsuz geliştirmeye her zaman dönebilirsiniz. Ayrıca kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve sosyal açıdan önemli projeler için bir platform sağlıyoruz ve tüm bunlar tamamen ücretsiz.

Bir kilise uygulaması neleri içermelidir?

Kilise uygulaması, kilisenin iletişim numarası, adresi ve çevrimiçi haritası dahil olmak üzere kilise hakkında gerekli tüm bilgileri içermelidir. Bu bilgilerin dışında gerekli özellikler arasında push bildirimleri, kutsal kitaplar, sosyal medya entegrasyonu, medya kütüphanesi, canlı yayın ve indirme seçeneği yer alıyor. Anında iletme bildirimlerinin izleyiciler üzerinde gerçek bir etkisi vardır.

Kiliselerin bir uygulamaya ihtiyacı var mı?

Bu, dijital medyanın, özellikle mobil uygulamaların daha fazla ilgi görmesi nedeniyle dünyanın geliştiği ve dijitalleştiği bir gerçektir. Aslında dijital medya topluluğa tercih edilir; kiliseler, mobil uygulamalar gibi kilise uygulamalarının içinde push bildirimleri ima ederek web sitesine geçmelidir. Kiliselerin mobil uygulamalara geçişi ve anında iletme bildirimleri aracılığıyla ikna edilmesi, topluluğa kolay ve her zaman erişim ve indirme olanağı sağlamak için daha uygundur. Ayrıca, bu aynı zamanda cemaatçilerin hem insanlarla hem de kilise bakanı ile iletişim halinde kalmalarını ve push bildirimleri yoluyla daha fazla kalabalık toplamalarını sağlayacaktır.

Kiliseler için bir uygulama oluşturmadan önce ne bilmeliyim?

Kiliseniz için bir kilise mobil uygulaması geliştirmeyi seçtiğinizde, yol boyunca temel faydaları ve zorlukları aşmanız gerekir. Bir kilise başvurusu için bildirimler yoluyla geliştirme maliyetleri, güvenlik ve güncelleme ve promosyon gereksinimlerinin farkında olmalısınız. Ayrıca, kilise mobil uygulamalarına push bildirimleri gibi ilgili özelliklerin eklenebilmesi için kilise uygulamanızın temel gereksinimini ve topluluğa olan ihtiyacı da bilmelisiniz.



