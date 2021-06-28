Haziran bitiyor, yani özetlemek gerekirse, bu ay boyunca ulaştığımız her şeyin zamanı geldi.

İşte AppMaster.io'da yaptığımız değişiklikler, iyileştirmeler ve yeni özellikler.

⚡️ Entegrasyonlar

Appmaster.io, kullanıcılarımız için seçenekler listesini genişletmek ve uygulama yeteneklerini genişletmek için her ay daha fazla Entegrasyon eklemeye devam ediyor.

Haziran ayında 11 yeni modül ekledik:

anlaşmazlık

interkom API'si

Gmail API'sı

iTakvim

Yanıt almak

Haritalar

Kripto

Google ile giriş yap

Apple ile giriş yapın

Facebook ile giriş

LinkedIn ile oturum açın

🧱 İş Süreci Editörü

Dürüst olmak gerekirse, Haziran ayının çoğunlukla İş Süreçleri Düzenleyicisi'ni ilerletmek için harcandığını söyleyebiliriz. Büyük hataları düzelttik, yeni bloklar ekledik ve bu bölümün kullanımını kolaylaştırmak için bazı değişiklikler yaptık.

Sabit Hatalar:

İş Süreçleri ile ilgili sabit hata, senkronizasyonu engeller.

Proje modellerinin şemasını değiştirirken iş süreçlerinde eksik bağlantılarla ilgili hata düzeltildi.

İş Süreçleri adı tekrarı ile ilgili hata düzeltildi.

İçindeki hataları düzelttikten sonra bir iş sürecini listede gösterirken "geçerli" durumu düzeltildi.

Yeni Bloklar:

Hata Yükseltme

CSV dosyasını oku

XLS dosyasını oku

XLSX dosyasını oku

Küçük Harf

Büyük Harf

Kırpma Boşlukları

Yer değiştirmek

Karakteri Çıkar

SHA1, SHA 256, SHA512, MD5 Karma

Günlüğe Yaz

Yapılan Değişiklikler:

İş Süreçlerini klonlama yeteneği eklendi.

Kısıtlı semboller, artık İş Süreçleri sadece Latin sembollerinde oluşturulabilir.

Özel İş Süreçlerindeki geçersiz bloklar ve bağlantılar artık görsel olarak vurgulanıyor. Ayrıca, geçersiz bloklara sahip İş Sürecinin kendisi geçersiz olarak işaretlenir ve içeriği oluşturulmaz.

🛠 Genel İşlevsellik İyileştirmeleri

Belirli bir bölümde yoğunlaşmayan, ancak platforma dağılmış farklı iyileştirmeler:

Sanal blok bağlantıları için destek eklendi.

Modül yerelleştirmesi eklendi.

Yoldaki parametrelerden uç noktalardaki parametrelerin bağlanması eklendi.

Oluşturulan uygulamanın günlüklerini görüntüleyen bir günlük sayfası eklendi.

Yeni bir veri türü eklendi - zaman aralığı.

İnce, Normal, Katı, Çift Ton simgeleri için stiller eklendi.

Mobil tasarımcıda bağlantılı modellerle çalışmak için widget'lar eklendi.

IOS DemoApp'in restore edilmiş çalışması.

Tüm widget'lar için uygulanan gizle ve göster eylemleri.

Oluşturulan uygulamaların kararlılığı iyileştirildi.

⚙️ Genel İşlevsel Değişiklikler

Platformdaki genel performansınızı etkileyebilecek göze çarpan değişiklikler şunlardır:

Ücretsiz Plan kapsamında proje sadece iki kullanıcı ile paylaşılabilir.

E-posta adresi onaylanmadıysa projeyi paylaşmak imkansız olmayacaktır.

Ücretsiz plan için kaynak kodu ve ikili dosyaları indirmek artık mümkün değil.

💬 Genel Düzeltmeler ve Düzeltmeler

İşte bu ayın görünür hata düzeltmeleri:

Sınırsız kullanıcı davetiyle ilgili hata düzeltildi.

Bir projeyi kendinizle paylaşma hatası düzeltildi.

Mobil ve web uygulamaları düzenleyicilerindeki çeşitli hatalar düzeltildi.

Sabit yerelleştirme metinleri ve sunucudan hataların yerelleştirilmesi eklendi.

Tarih ve Saat çalışması geri yüklendi.

Bunlar Haziran ayındaki ana güncellemelerdi ve önümüzdeki ay daha fazlasına ulaşmayı hedefliyoruz. Hataları bildirmeye, fikir önermeye ve ihtiyaç duyduğunuz özellikler için oy vermeye devam edin - sayenizde daha fazlasını geliştirebiliriz.