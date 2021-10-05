Geçen ay içinde kodsuz platformumuzda meydana gelen ana değişiklikler hakkında başka bir rapor
Önemli haber: Platform fiyatlandırmamızı değiştirdik
Aşağıdaki abonelik planları artık kullanılabilir:
- Ticari olmayan kullanım için kişisel .
- Lansmanlar ve küçük projeler için başlangıç .
- Büyüyen işletmeler için profesyonel .
- Kurumsal müşteriler için kurumsal.
Genel değişiklikler ve düzeltmeler
- Projeler için yeni şablonlar eklendi.
- Web uygulamalarında modellere göre yeni sayfalar oluşturma mekanizması değiştirildi.
- Hesaplar arasında projelerin aktarılmasıyla ilgili birkaç hata düzeltildi.
- İş süreçlerinde, uç noktalarda ve arayüzlerde modellerle çalışmak için güncellenmiş kurallar.
- Yeni bir veri türü eklendi - HTML .
Modüller
- Mobil uygulamalar için anlık bildirimler uygulandı.
- Mail Chimp, Autodesk, Zoom modüllerindeki hatalar düzeltildi.
Yeni modüller:
- Barkod okuyucu
- Google AdMob'u
Veri modelleri
İş süreçlerinde, uç noktalarda ve arayüzlerde modellerle çalışmak için güncellenmiş kurallar.
Sabit:
- Model güncellendiğinde web uygulama formlarındaki alanların senkronizasyonu,
- bir modeli yeniden adlandırırken hata.
Katma:
- veri modelinde bileşenlerin otomatik oluşturulması için ayarlar,
- veri şemasının başarıyla kaydedilip kaydedilmediğini kontrol etme
İş süreçleri
- Stüdyo arka ucunda ve oluşturulan uygulamada iş süreçlerine bir işlem modu eklendi.
- Uzak bir harici istekten gelen bloklar artık işaretlendi (SİLildi).
- Trim String bloğuna bir dizi karakter eklendi.
- Güç kaynağı devresinin görüntü olarak dışa aktarımı eklendi.
Sabit:
- CSV dosyalarını ayrıştırırken hatalar,
- Geçerli E-posta bloğundaki hatalar,
- Ortalama Dizi (Int) bloğundaki veri türü,
- Stripe modülünden meta veri alanındaki hatalar,
- CSV Oku dosyası, Daha Az veya Eşit, Dizeye, Yap, Genişlet blokları (modeller ve harici istekler için) veya uzak harici istek ile yayının çökmesi.
Yeni Bloklar:
- YAML'ye
- Döngü sırasında
- Bugüne kadar
- Tarih Saatine
- UUID v4 oluştur
- Diziden Kaldır
- Diziden Yinelenenleri Kaldır
- Alt dizesi var (Regex)
Harici API İstek Tasarımcısı:
- Ayarlara bir hata işleme parametresi eklendi.
İş Süreçleri Planlayıcı:
- Hata düzeltmeleri ve yeni parametreler eklendi.
uç noktalar
- Uç noktalar ve web kancaları oluştururken birkaç hata düzeltildi.
- Bazı davranış parametrelerini kontrol etmek için ek uç nokta ayarları eklendi.
- Ara yazılımı özelleştirmek için bir dizi dize desteği eklendi.
Web Uygulama Tasarımcısı
- Bazı bileşenler için ayarlar geliştirildi.
- Web uygulamaları için modül eylemleri desteği eklendi.
- WA bileşenlerini çoğaltmak için bir mekanizma eklendi.
Oluşturulan uygulamalarda düzeltildi:
- Tablodaki hataların gösterileceği alanlar,
- aşağıdaki URL'ler,
- resimleri gösterme,
- filtre çalışmaları,
- formların gösterilmesi,
- [email] dizisi için doğrulama,
- yeni bir kullanıcı oluştururken hatalar.
Tasarımcıda düzeltildi:
- yeni sayfalar eklerken hatalar,
- Anahtar, Görüntü ve Video öğelerinin çalışması.
Mobil Uygulama Tasarımcısı
- Elemanların tasarımı ve gösteriminde düzeltmeler yaptık.
- Ekran tipi mas-barkod tarayıcı eklendi.
- Enum widget'larındaki sabit hatalar.
- Kullanıcılara bildirimleri göstermek için bir mekanizma eklendi.
AppMaster.io Geliştirici Uygulaması
iOS: sürüm 2.0.3
- Birkaç hata düzeltildi.
- Widget'ların işlevselliğini genişlettik.
Android: sürüm v2.0.15
- Sabit UI / UX hataları.
- Yeni işlevsellik eklendi.
- Kullanıcı arayüzünü değiştirdik ve widget'lardaki birkaç hatayı düzelttik.
Sonraki güncellemelerde
- Modülleri güncellemek için yeni şema.
- İş süreçleri için global değişkenlerin uygulanması.
Yeni modüller:
- Dosyaları Paketle / Paketi Aç,
- Google OAuth 2.0,
- Google Çeviri,
- Google E-Tablolar,
- Doğrulayıcılar.
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