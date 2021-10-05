Geçen ay içinde kodsuz platformumuzda meydana gelen ana değişiklikler hakkında başka bir rapor

Önemli haber: Platform fiyatlandırmamızı değiştirdik

AppMaster.io Güncel Fiyatlandırma 2021

Aşağıdaki abonelik planları artık kullanılabilir:

  • Ticari olmayan kullanım için kişisel .
  • Lansmanlar ve küçük projeler için başlangıç .
  • Büyüyen işletmeler için profesyonel .
  • Kurumsal müşteriler için kurumsal.

Genel değişiklikler ve düzeltmeler

  • Projeler için yeni şablonlar eklendi.
  • Web uygulamalarında modellere göre yeni sayfalar oluşturma mekanizması değiştirildi.
  • Hesaplar arasında projelerin aktarılmasıyla ilgili birkaç hata düzeltildi.
  • İş süreçlerinde, uç noktalarda ve arayüzlerde modellerle çalışmak için güncellenmiş kurallar.
  • Yeni bir veri türü eklendi - HTML .

Modüller

  • Mobil uygulamalar için anlık bildirimler uygulandı.
  • Mail Chimp, Autodesk, Zoom modüllerindeki hatalar düzeltildi.

Yeni modüller:

  • Barkod okuyucu
  • Google AdMob'u

Veri modelleri

AppMaster.io Veri Modelleri Tasarımcısı

İş süreçlerinde, uç noktalarda ve arayüzlerde modellerle çalışmak için güncellenmiş kurallar.

Sabit:

  • Model güncellendiğinde web uygulama formlarındaki alanların senkronizasyonu,
  • bir modeli yeniden adlandırırken hata.

Katma:

  • veri modelinde bileşenlerin otomatik oluşturulması için ayarlar,
  • veri şemasının başarıyla kaydedilip kaydedilmediğini kontrol etme

İş süreçleri

AppMaster.io İş süreçleri

  • Stüdyo arka ucunda ve oluşturulan uygulamada iş süreçlerine bir işlem modu eklendi.
  • Uzak bir harici istekten gelen bloklar artık işaretlendi (SİLildi).
  • Trim String bloğuna bir dizi karakter eklendi.
  • Güç kaynağı devresinin görüntü olarak dışa aktarımı eklendi.

Sabit:

  • CSV dosyalarını ayrıştırırken hatalar,
  • Geçerli E-posta bloğundaki hatalar,
  • Ortalama Dizi (Int) bloğundaki veri türü,
  • Stripe modülünden meta veri alanındaki hatalar,
  • CSV Oku dosyası, Daha Az veya Eşit, Dizeye, Yap, Genişlet blokları (modeller ve harici istekler için) veya uzak harici istek ile yayının çökmesi.

Yeni Bloklar:

  • YAML'ye
  • Döngü sırasında
  • Bugüne kadar
  • Tarih Saatine
  • UUID v4 oluştur
  • Diziden Kaldır
  • Diziden Yinelenenleri Kaldır
  • Alt dizesi var (Regex)

Harici API İstek Tasarımcısı:

  • Ayarlara bir hata işleme parametresi eklendi.

İş Süreçleri Planlayıcı:

  • Hata düzeltmeleri ve yeni parametreler eklendi.

uç noktalar

  • Uç noktalar ve web kancaları oluştururken birkaç hata düzeltildi.
  • Bazı davranış parametrelerini kontrol etmek için ek uç nokta ayarları eklendi.
  • Ara yazılımı özelleştirmek için bir dizi dize desteği eklendi.

Web Uygulama Tasarımcısı

  • Bazı bileşenler için ayarlar geliştirildi.
  • Web uygulamaları için modül eylemleri desteği eklendi.
  • WA bileşenlerini çoğaltmak için bir mekanizma eklendi.

Oluşturulan uygulamalarda düzeltildi:

  • Tablodaki hataların gösterileceği alanlar,
  • aşağıdaki URL'ler,
  • resimleri gösterme,
  • filtre çalışmaları,
  • formların gösterilmesi,
  • [email] dizisi için doğrulama,
  • yeni bir kullanıcı oluştururken hatalar.

Tasarımcıda düzeltildi:

  • yeni sayfalar eklerken hatalar,
  • Anahtar, Görüntü ve Video öğelerinin çalışması.

Mobil Uygulama Tasarımcısı

  • Elemanların tasarımı ve gösteriminde düzeltmeler yaptık.
  • Ekran tipi mas-barkod tarayıcı eklendi.
  • Enum widget'larındaki sabit hatalar.
  • Kullanıcılara bildirimleri göstermek için bir mekanizma eklendi.

AppMaster.io Geliştirici Uygulaması

AppMaster.io Geliştirici Uygulamaları IOS ve Android

iOS: sürüm 2.0.3

  • Birkaç hata düzeltildi.
  • Widget'ların işlevselliğini genişlettik.

Android: sürüm v2.0.15

  • Sabit UI / UX hataları.
  • Yeni işlevsellik eklendi.
  • Kullanıcı arayüzünü değiştirdik ve widget'lardaki birkaç hatayı düzelttik.

Sonraki güncellemelerde

  • Modülleri güncellemek için yeni şema.
  • İş süreçleri için global değişkenlerin uygulanması.

Yeni modüller:

  • Dosyaları Paketle / Paketi Aç,
  • Google OAuth 2.0,
  • Google Çeviri,
  • Google E-Tablolar,
  • Doğrulayıcılar.

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