AppMaster 2023 Özeti

AppMaster için büyük bir yıl oldu!
Ekibimiz size Mutlu Yıllar diler! Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz başarılarımızı ve 2024 planlarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Öne Çıkanlar
- Önemli ölçüde geliştirilmiş performans ve güvenliğe sahip tamamen yeni bir web uygulaması tasarımcısını piyasaya sürdü
- Doğrudan bir DBMS düzenleyicisi yayınlandı - artık karşılık gelen mantığı veya iş süreçlerini oluşturmadan veritabanındaki kayıtları düzenleyebilirsiniz
- SQL sorgularını ve JavaScript kodunu doğrudan yürütme ve JSON ve Geo veri türleriyle çalışma yeteneği de dahil olmak üzere 500'den fazla yeni iş süreci bloğu eklendi
- Kriptografi modülünün tamamen yeniden tasarlanmış bir sürümü piyasaya sürüldü - Birçok modern şifreleme yöntemini, anahtar oluşturmayı ve imzayı destekleyen Crypto v2 (NIST En İyi Uygulamalar)
- Barındırılan uygulamalara yönelik altyapımız önemli ölçüde iyileştirildi, uygulama provizyonu için yeni mekanizmalar (Başlatma Raporları) eklendi ve daha da fazla kapsayıcı izolasyonu eklendi
- Özel etki alanları Cloudflare'e taşındı ve tüm uygulamalar için CDN ve WAF'yi etkinleştirme özelliği eklendi
- Günlük kaydı altyapısı Loki'ye taşındı
- Prometheus'ta geçmiş verileri içeren her arka uç uygulamasına performans ölçümleri koleksiyonu eklendi
- Platformda neredeyse 120 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştı!
2024 için
- Arka uç mikro hizmetleri desteği - bir projede sınırsız sayıda arka uç uygulaması oluşturabilirsiniz
- Çoklu iş parçacığı ve uyarlanabilir düzenler için tam desteğe sahip yeni web uygulaması tasarımcısı
- Yeni mobil uygulama tasarımcısı: tasarım özelleştirmesi için daha fazla esneklik, eklenti SDK'ları ve modülleri desteği, çevrimdışı mod ve çok daha fazlası
- SQL sorguları için görsel tasarımcı
- Proje çapında gerçek zamanlı işbirliği
- Tüm proje için i18n desteği - arka uç, web ve mobil uygulamalar
- REST API, gRPC, WebSocket, MQTT, NATS desteği, üçüncü taraf veri tabanlarına (PG, My/MARIA, MS, REDIS, Mongo) sorgulama ve Swagger ile Proto dosyalarından otomatik içe aktarma desteğine sahip yeni Harici API İstek Tasarımcısı
AppMaster zengin işlevsellik, olağanüstü performans ve son teknoloji güvenlikle gerçekten olgun bir çözüm haline gelmesiyle 2024, platformumuz için harika bir yıl olacak.