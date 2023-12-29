AppMaster 2023 Özeti

AppMaster için büyük bir yıl oldu!

Ekibimiz size Mutlu Yıllar diler! Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz başarılarımızı ve 2024 planlarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Öne Çıkanlar

Önemli ölçüde geliştirilmiş performans ve güvenliğe sahip tamamen yeni bir web uygulaması tasarımcısını piyasaya sürdü

Doğrudan bir DBMS düzenleyicisi yayınlandı - artık karşılık gelen mantığı veya iş süreçlerini oluşturmadan veritabanındaki kayıtları düzenleyebilirsiniz

SQL sorgularını ve JavaScript kodunu doğrudan yürütme ve JSON ve Geo veri türleriyle çalışma yeteneği de dahil olmak üzere 500'den fazla yeni iş süreci bloğu eklendi

Kriptografi modülünün tamamen yeniden tasarlanmış bir sürümü piyasaya sürüldü - Birçok modern şifreleme yöntemini, anahtar oluşturmayı ve imzayı destekleyen Crypto v2 (NIST En İyi Uygulamalar)

Barındırılan uygulamalara yönelik altyapımız önemli ölçüde iyileştirildi, uygulama provizyonu için yeni mekanizmalar (Başlatma Raporları) eklendi ve daha da fazla kapsayıcı izolasyonu eklendi

Özel etki alanları Cloudflare'e taşındı ve tüm uygulamalar için CDN ve WAF'yi etkinleştirme özelliği eklendi

Günlük kaydı altyapısı Loki'ye taşındı

Prometheus'ta geçmiş verileri içeren her arka uç uygulamasına performans ölçümleri koleksiyonu eklendi

Platformda neredeyse 120 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştı!

2024 için

Arka uç mikro hizmetleri desteği - bir projede sınırsız sayıda arka uç uygulaması oluşturabilirsiniz

Çoklu iş parçacığı ve uyarlanabilir düzenler için tam desteğe sahip yeni web uygulaması tasarımcısı

Yeni mobil uygulama tasarımcısı: tasarım özelleştirmesi için daha fazla esneklik, eklenti SDK'ları ve modülleri desteği, çevrimdışı mod ve çok daha fazlası

SQL sorguları için görsel tasarımcı

Proje çapında gerçek zamanlı işbirliği

Tüm proje için i18n desteği - arka uç, web ve mobil uygulamalar

REST API, gRPC, WebSocket, MQTT, NATS desteği, üçüncü taraf veri tabanlarına (PG, My/MARIA, MS, REDIS, Mongo) sorgulama ve Swagger ile Proto dosyalarından otomatik içe aktarma desteğine sahip yeni Harici API İstek Tasarımcısı

AppMaster zengin işlevsellik, olağanüstü performans ve son teknoloji güvenlikle gerçekten olgun bir çözüm haline gelmesiyle 2024, platformumuz için harika bir yıl olacak.