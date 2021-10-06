Bu blog yazısında, 2022'de en iyi alışkanlık takip uygulamalarının neler olduğunu tartışacağız. Piyasada birçok farklı uygulama var, ancak bazılarının kullanımı zor olabilir veya alışkanlıklarınızı takip etmeniz için yeterli özellikleri sağlayamayabilir. Aşağıdakiler, şu anda piyasadaki en iyi beş alışkanlık takip uygulamasının bir listesidir.

Alışkanlık takipçisi nedir?

En iyi alışkanlık takip uygulamaları 2022'de Bir alışkanlık takipçisi, alışkanlıklarınızı takip etmenin bir yoludur. Ne yediğinizden spor salonuna ne sıklıkla gittiğinize kadar her şey olabilir. En iyi alışkanlık takip uygulamaları 2022'de çünkü onları kullanımı kolay ve eğlenceli hale getiren birçok özelliğe sahipler. Aynı anda birden fazla şeye odaklanmak isteyen insanlar için harika olan farklı türdeki alışkanlıkları izlemek için birçok seçeneğe sahipler. Ayrıca, bu tür bir uygulamaya hiç para harcamak istemiyorsanız mükemmel olan, ücretsiz olan pek çok şey var!

Bir alışkanlık izleyici nasıl kullanılır

Bir alışkanlık izleyici, alışkanlıklarınızı takip etmenize yardımcı olan bir uygulamadır. İyi bir alışkanlık takipçisi, günün saatini, bunu kaç kez yaptığınızı ve alışkanlıkla neyi başarmaya çalıştığınızı girmenize izin verir. Piyasada pek çok farklı türde alışkanlık takipçisi var, bu yüzden birine karar vermeden önce, ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulmak için biraz araştırma yapmak en iyisidir. Neyse ki sizin için bu araştırmayı yaptık! İşte 2022'deki en iyi alışkanlık izleme uygulamaları için en iyi 5 seçimimiz. 1) Hamitic: Bu uygulama 2012'den beri piyasada ve hayatlarını oyuna dönüştürmek isteyen oyuncular için mükemmel. Görevler, altın paralar içerir

Benim için en iyi alışkanlık takip uygulamasını nasıl bulabilirim?

Sizin için en iyi alışkanlık izleme uygulaması, yaşam tarzınıza, izlemek istediğiniz alışkanlıkların türüne ve kullandığınız cihazın türüne bağlıdır. Bazı uygulamalar bir telefonla kullanılmak üzere tasarlanmıştır, diğerleri ise bir Apple Watch'a indirilebilir. Her iki platformda da çalışan uygulamalar da vardır. İnsanların izlemek istediği birçok alışkanlık türü vardır, bu nedenle bir dizi uygulama mevcuttur. Bazı örnekler arasında fitness, uyku, meditasyon veya farkındalık sayılabilir. Hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabilen ücretsiz bir uygulama arıyorsanız Hamitic'i deneyin. Bu uygulama, kendilerini motive etmekte güçlük çekenler için tasarlanmıştır ve video oyunlarına dayalı zorlukların yanı sıra görevler ve ödüller içerir - mükemmel

Neden bir tane kullanmalıyım?

2022'de en iyi alışkanlık takip uygulamaları neler? Hepimiz daha üretken olmak istiyoruz ve bunun nasıl yapılacağı konusunda hiçbir tavsiye sıkıntısı yok. Ancak dikkatimizi dağıtmak için yarışan çok fazla dikkat dağıtıcı varken, odaklanmak zor olabilir. Girin: alışkanlık izleyicileri. Bu kullanışlı küçük araçlar, ilerlemenizi takip ederek ve tembellik yaptığınızda size nazik bir hatırlatma vererek iyi niyetleri alışkanlıklara dönüştürmenize yardımcı olur. Neden bir tane kullanmalıyım? Bir alışkanlık takip uygulaması kullanmanın pek çok faydası vardır: kurulumu ve bakımı kolaydır; sizi günlük rutininizden daha fazla haberdar ederler ve hedeflerinizi takip etmenin (ve onları yenmenin!) kolay bir yolunu sunarlar. Ayrıca, çoğu teklif

2022'deki en iyi alışkanlık izleyicileri

2022'deki en iyi alışkanlık takip uygulamaları: