Компания Nintex недавно объявила о выпуске своего нового мобильного приложения Promapp, призванного повысить эффективность работы всех членов бизнес-команды за счет портативного и доступного управления процессами. Это инновационное решение поможет компаниям добиться более высокой производительности, лучшего сотрудничества и большей гибкости. Это приложение призвано свести к минимуму время простоя, предоставляя доступ к информации о процессе независимо от времени и местоположения. Он поощряет совместную работу с такими функциями, как чтение и предоставление отзывов о бизнес-процессах на ходу. Кроме того, он упрощает документирование процесса и обмен информацией, обеспечивая быстрое и простое общение с товарищами по команде.

Promapp также повышает производительность передовых сотрудников, предоставляя им доступ в режиме реального времени к важным деталям процесса, гарантируя, что они будут синхронизированы со своей организацией. Эта важная разработка помогает закрыть пробел в обсуждениях управления процессами, поскольку вклад сотрудников, работающих на переднем крае, часто упускают из виду, несмотря на его важность для практической реализации. Компании с действующей лицензией Nintex Promapp теперь могут получить доступ к мобильному приложению на устройствах Android и iOS. Интеграция между мобильным приложением и его настольной версией гарантирует мгновенную синхронизацию обновлений процесса, предоставляя пользователям самую свежую информацию. Недавно запущенное мобильное приложение является частью Nintex Process Platform, которую организации используют для ускорения цифровой трансформации за счет управления процессами и автоматизации. Другие компоненты платформы включают Nintex Workflow, Nintex RPA, Nintex DocGen, Nintex AssureSign и Nintex Analytics.

Предприятия могут использовать платформу для визуального планирования, отображения и управления процессами с помощью удобных инструментов, определяя, какие процессы нуждаются или лучше всего подходят для автоматизации. Платформа no-code упрощает запуск процесса автоматизации, позволяя пользователям щелкать мышью, а не кодировать. Затем организации могут оптимизировать эти процессы, используя данные, сгенерированные с помощью автоматизации — функцию, которую также можно найти на таких платформах, как AppMaster.io .

В своем заявлении Nintex Chief Product Officer Neal Gottsacker подчеркнул ценность прозрачности в управлении процессами, сказав: «С запуском мобильного приложения Nintex Promapp каждый человек в любой организации теперь может иметь под рукой бизнес-процессы, независимо от того, находятся ли они в в зале заседаний или на производственном этаже».