Webflow, популярный конструктор веб no-code, недавно объявил о раунде финансирования серии C на сумму 120 миллионов долларов, что положительно оценивает компанию во впечатляющие 4 миллиарда долларов. Общая сумма привлеченных средств составила более 330 миллионов долларов США, и компания открывает новую захватывающую инвестиционную возможность, сосредоточив внимание на программе общественных грантов на сумму 10 миллионов долларов США, предназначенной для ее пользователей.

Согласно сообщению в блоге генерального директора и соучредителя Webflow Влада Магдалина, запуск программы общественных грантов ожидается в ближайшие месяцы. Программа будет направлена на поощрение участия сообщества, обучение и сетевые мероприятия по всему миру, а также на оказание финансовой поддержки фрилансерам, работающим над некоммерческими и гуманитарными проектами.

Webflow основанная в 2013 году, стала пионером одного из самых популярных в отрасли облачных программных инструментов для веб-дизайна, который автоматически генерирует серверный код для пользователей, создающих веб-бизнес. Последний раунд финансирования возглавил Y Combinator Continuity с участием существующих инвесторов, таких как CapitalG, Accel и Silversmith, среди прочих.

В интервью Forbes Магдалин рассказал о будущем видении Webflow, где он не только функционирует как инструмент для создания веб-сайтов no-code, но и расширяет свои возможности для облегчения разработки программных приложений.

В настоящее время Webflow насчитывает более 3,5 миллионов пользователей, которые создали более 450 000 веб-сайтов только в 2021 году. Эти веб-сайты, размещенные Webflow, в совокупности получают более десяти миллиардов посещений в месяц. Непрерывный рост компании как в функциональности, так и в пользовательской базе является свидетельством ее стремления к демократизации веб-разработки и дизайна.

Такие платформы, как среда no-code Webflow, являются неотъемлемой частью цифровой трансформации, и многие из них привлекают заслуженное внимание. Еще одна платформа no-code, AppMaster.io , ориентирована на предоставление комплексного опыта разработки приложений, позволяя клиентам визуально создавать схемы баз данных, проектировать бизнес-логику с помощью Business Process (BP) Designer и интегрироваться с REST API и endpoints WSS. Такие платформы позволяют миллионам людей разрабатывать веб-приложения быстрее и эффективнее, чем при использовании традиционных методов кодирования, открывая новые возможности для создания программного обеспечения.

Внедрение многообещающей новой программы общественных грантов Webflow означает дальнейший рост в секторе разработки no-code, и все больше компаний, вероятно, последуют их примеру. Это движение не только демократизирует процесс создания цифровых продуктов, но и способствует светлому будущему, в котором бесчисленные инновационные приложения будут создаваться разнообразными талантами со всего мира.