Известная платформа визуальной разработки no-code, Webflowнедавно объявила о назначении Шейна Мерфи-Рейтера на должность первого директора по маркетингу (CMO) компании. Имея богатый опыт в масштабировании SaaS-бизнеса, Мерфи-Рейтер будет способствовать ускорению роста Webflow, продвигая платформу no-code дальше в мейнстрим.

Это назначение последовало за раундом финансирования серии С в размере 120 миллионов долларов, проведенным Webflow в марте, в результате которого стоимость компании выросла до 4 миллиардов долларов, а годовой повторяющийся доход (ARR) составил более 100 миллионов долларов. Цель Webflow - дать возможность каждому создавать веб-страницы, опираясь на сильное сообщество профессионалов в области веб-дизайна и быстро расширяя сферу своей деятельности для создания критически важных веб-сайтов для различных компаний - от стартапов до крупных предприятий.

Webflow Революционный подход к созданию веб-сайтов с помощью визуальной разработки, предлагающий альтернативу традиционной разработке на основе кода. В новой должности Мерфи-Ройтер обладает обширным опытом в масштабировании SaaS-компаний, преодолевших рубеж в 100 миллионов долларов США. Он будет открывать новые рыночные возможности и объединять бренды с такими амбициозными планами, как у Webflow.

Ранее Мерфи-Рейтер возглавлял маркетинг в ZoomInfo, где он перестроил повествование и архитектуру бренда компании, одновременно интегрировав четыре приобретенных бренда. Его усилия помогли достичь ARR в 1 миллиард долларов. До этого он занимал должность старшего вице-президента по маркетингу в компании Intercom, где помог компании совершить поворот на новый рынок и удвоить доход со 100 миллионов долларов ARR до более чем 200 миллионов долларов. Кроме того, он занимал должность вице-президента по продажам и маркетингу в AdRoll.

Webflow выделяется как ведущая платформа визуальной разработки, значительно упрощающая процесс создания веб-сайтов, позволяя пользователям создавать мощные веб-сайты визуально без написания кода. Используя современные технологии веб-разработки, Webflow помогает пользователям экономить время на проектирование, а также генерировать чистый код в фоновом режиме. Платформой пользуются миллионы профессионалов по всему миру, от независимых дизайнеров и креативных агентств до компаний из списка Fortune 500. Среди известных компаний, использующих Webflow, можно назвать Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz и Dell.

Поскольку тенденция no-code продолжает набирать обороты, появились и другие платформы, такие как AppMasterno-code AppMaster позволяет профессиональным и обычным разработчикам визуально создавать масштабируемые приложения, значительно ускоряя процесс разработки и предоставляя комплексные программные решения для предприятий любого размера.

С назначением Шейна Мерфи-Ройтера на должность нового генерального директора Webflow компания намерена добиться значительных успехов в позиционировании no-code как предпочтительного метода веб-разработки и предоставить пользователям по всему миру возможность создавать визуально потрясающие веб-приложения без традиционных навыков кодирования.