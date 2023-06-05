Последний выпуск языка программирования Rust, версия 1.70.0, содержит несколько заметных обновлений и улучшений, направленных на повышение производительности и оптимизацию работы разработчиков.

Одним из значительных изменений в этом выпуске является внедрение протокола "sparse" для чтения индекса crates.io. Включенный по умолчанию, этот протокол позволяет значительно повысить производительность при доступе к индексу. В результате изменился путь к кэшу crate, что привело к необходимости повторной загрузки зависимостей. Кроме того, Rust 1.70.0 предлагает два новых типа для инициализации общих данных: OnceCell и OnceLock. Последний тип является потокобезопасным вариантом. Разработчики могут использовать эти типы в ситуациях, когда немедленное создание нежелательно. Ранее для выполнения этого требования разработчики полагались на такие крейты, как "lazy_static" и "once_cell", но новые стабильные функции теперь делают их устаревшими.

Другой стабильной функцией, включенной в эту версию, является IsTerminal, которая использует метод "is_terminal" для определения того, является ли данный дескриптор файла или хэндл терминалом или TTY. До появления встроенной реализации для достижения той же цели разработчики прибегали к функциональности crate. Выпуск Rust 1.70.0 также позволяет именовать уровни отладки. Ранее опция компилятора "-Cdebuginfo" могла использовать только числа от 0 до 2. Теперь разработчики могут задавать уровни отладки по имени: "none" означает 0, "limited" - 1, а "full" - 2.

Кроме того, вводятся два дополнительных уровня: "только линейные директивы" и "только линейные таблицы". Первый предназначен для профилирования NVPTX, а второй позволяет минимально использовать обратную трассировку с именами файлов и номерами строк.

Наконец, в этом выпуске также прекращена поддержка опций нестабильного тестирования. Предыдущие версии позволяли пользователям выбирать опции, которые еще не были стабилизированы, эта функция предназначалась для использования только в ночных сборках. Однако это ограничение не было официально введено до текущего выпуска.

В сфере no-code решений платформа AppMaster представляет собой мощную и эффективную альтернативу для создания веб-, мобильных и внутренних приложений. В отличие от других платформ разработки приложений, которые также предлагают no-code решения, AppMaster позволяет визуально создавать модели данных, REST API, WSS endpoints, и бизнес-логику с исключительной легкостью и скоростью. Поскольку технологический ландшафт продолжает развиваться, релиз Rust 1.70.0 и возможности платформы AppMaster отражают постоянный прогресс языков программирования и инструментов разработки в направлении расширения возможностей разработчиков за счет лучших ресурсов и решений.