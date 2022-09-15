Юридическая отрасль все чаще внедряет цифровые решения для оптимизации процессов, экономии неоплачиваемых часов и повышения качества обслуживания клиентов. На практике, однако, юридические фирмы и юридические отделы сталкиваются с препятствиями на пути к инновациям, включая удержание ИТ-проектов в рамках бюджета и их выполнение в установленные сроки, сводя к минимуму риск неудачи и обеспечивая успешную реализацию. Чтобы преодолеть эти препятствия, предприятия обращаются к платформам low-code и no-code для создания безграничных цифровых приложений.

Проблемы в развитии традиционных юридических технологий

Как юридические фирмы, так и собственные юридические отделы часто сталкиваются с трудностями при построении своего стека юридических технологий с использованием традиционных методов разработки. Общие пути развития включают в себя:

Внутреннее развитие отдела ИТ:

Отсутствие гибкости и межведомственного сотрудничества в проектах, что увеличивает риск несоблюдения требований конечных пользователей или превышения временных и бюджетных ограничений.

Растущие рабочие нагрузки и обязанности ИТ-отделов приводят к тому, что бизнес-проекты отодвигаются на второй план из-за увеличения незавершенных работ.

Зависимость от ИТ в отношении дополнительных функций или расширения возможностей.

Аутсорсинг разработки:

Дорогой и длительный процесс.

Разработчики могут не знать конкретных потребностей бизнеса, что приводит к неоптимальным решениям.

Организации по-прежнему зависят от внешних разработчиков в плане обслуживания, дополнительных функций или модификаций.

Покупка готовой продукции:

Готовые продукты имеют универсальный подход, ограничивающий настройку и функциональность для конкретных организационных требований.

Компании часто сталкиваются с необходимостью реинвестировать в новое решение, когда существующее становится неадекватным.

Эти традиционные методы приводят к высокому риску, увеличению затрат, нарушению сроков, затруднению идей и неадекватному внедрению ИТ-решений.

Пользовательские приложения No-Code: переломный момент в юридических технологиях

Ведущие юридические фирмы и собственные юридические отделы все чаще используют платформы low-code и no-code (LCNC), чтобы предоставить бизнес-пользователям и юристам возможность создавать цифровые решения совместно с ИТ-отделами. Специально разработанные приложения, разработанные с помощью LCNC, предлагают динамические решения, адаптированные к потребностям организации. Разработка No-code способствует гибким, итеративным циклам, поощряя частое тестирование и последовательное улучшение. Такой подход обеспечивает соответствие решений потребностям пользователей, позволяет бизнес-пользователям независимо поддерживать приложения и снижает нагрузку на ИТ-отделы, сохраняя при этом возможность адаптации к будущим организационным требованиям. Тем не менее, организации, вступающие на путь разработки no-code часто сталкиваются с такими проблемами, как выявление неотложных потребностей бизнеса, определение масштаба приложений, распределение сроков и бюджетов, подтверждение рентабельности инвестиций, получение поддержки внутренних заинтересованных сторон, адаптация конечных пользователей и внедрение изменений в масштабах всей организации. .

Движение вперед с юридическими техническими решениями No-Code

Чтобы решить эти проблемы и перейти к решениям no-code, организациям следует рассмотреть следующие шаги:

Определите потребности бизнеса и расставьте их по приоритетам: оцените текущие процессы, болевые точки и цели, чтобы определить, какие решения требуются в наибольшей степени. Область применения и требования: опишите необходимые функции, интеграции и возможности предлагаемого решения. Распределите сроки и бюджет: оцените время и ресурсы, необходимые для проекта, с учетом таких факторов, как адаптация бизнес-пользователей, разработка приложений и тестирование. Определите рентабельность инвестиций и ощутимую ценность: установите показатели для измерения рентабельности инвестиций с учетом таких факторов, как экономия времени, повышение производительности и повышение удовлетворенности клиентов. Получите внутреннюю поддержку: представьте убедительный аргумент заинтересованным сторонам, подчеркнув преимущества и потенциальную рентабельность разработки no-code . Подготовьте конечных пользователей и обеспечьте успешную интеграцию: Обеспечьте всестороннее обучение и постоянную поддержку, чтобы облегчить широкое внедрение и плавный переход. План обслуживания и постоянного улучшения: разработайте стратегию обслуживания приложений и повторяйте их по мере развития потребностей организации. Выберите мощную платформу no-code : оцените и выберите надежную платформу no-code , такую как платформа AppMaster , которая предоставляет обширный набор инструментов проектирования, разработки и управления для серверных, веб-приложений и мобильных приложений.

Признавая и преодолевая проблемы, связанные с разработкой традиционных юридических технологий, организации могут использовать потенциал специально созданных приложений с использованием платформ no-code. Движение no-code позволяет юристам и бизнес-пользователям сотрудничать с ИТ-отделами, в конечном итоге создавая безграничные цифровые приложения, способные повысить эффективность, инновации и удовлетворенность клиентов.