Последняя версия Fresh, получившая название Fresh 1.4, использует возможности среды выполнения Deno JavaScript/TypeScript для быстрого рендеринга страниц и дополнительных функций, удобных для разработчиков. Функционируя как полнофункциональная веб-инфраструктура, Fresh 1.4 была разработана для повышения удобства работы пользователей за счет упрощения общих макетов и повышения скорости загрузки страниц, а также других заметных улучшений.

Запущенная 16 августа, основная цель Fresh 1.4 заключается в улучшении опыта разработчиков и обеспечении простоты использования с помощью отличительных функций, таких как острова для конкретных маршрутов и общие макеты. Команда разработчиков Fresh сообщила, что внедрение технологий прекомпиляции заметно увеличило скорость загрузки страницы. Было отмечено, что ресурсы доставляются в 45–60 раз быстрее за счет предварительной компиляции, чем за счет своевременного рендеринга, связанного с холодным запуском бессерверной функции. Однако ускоренная производительность коррелировала с размером «островков» или передаваемых интерактивных компонентов.

Одно примечательное дополнение к Fresh 1.4 включает в себя поддержку файлов _layout, которые, по сути, функционируют как оболочка локального приложения маршрута. Разработчик может разместить эти файлы в любом каталоге маршрута, а Fresh активно обнаружит все подходящие макеты и упорядочит их соответствующим образом.

Неся тег того, чтобы быть частью технологий Deno, Fresh изобретательно объединяет структуру маршрутизации с механизмом шаблонов, который отображает страницы в соответствии с запросом. Проекты можно вручную развернуть на любой платформе, совместимой с Deno. Использование периферийной среды выполнения, такой как Deno Deploy, безусловно, обеспечивает оптимальную работу.

Команда Fresh надеется провести капитальный ремонт системы плагинов для большей мощности и простоты понимания в ближайшем будущем. Планируется также, что фреймворк расширит поддержку переходов между представлениями и клиентской навигации в стиле SPA.

В стремительном развитии веб-разработки Fresh 1.4 предлагает обновленную перспективу, сочетая превосходную скорость загрузки страниц с удобной средой разработки. Эти достижения действительно могут стать ступенькой к более широкому распространению приложений на базе Deno. Компании, предоставляющие платформы для разработки приложений, такие как AppMaster , также могут найти эти достижения обнадеживающими, поскольку они постоянно стремятся предлагать уникальные решения своим клиентам и делать свои платформы удобными для пользователя и эффективными.