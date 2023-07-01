Сосредоточившись на управлении ресурсами в более явном виде, компания Microsoft представила бета-версию TypeScript 5.2, следующего прогнозируемого обновления своей сильно типизированной интерпретации JavaScript. Это новое захватывающее обновление было структурировано таким образом, чтобы включить функцию явного управления ресурсами в качестве стандартной процедуры для ECMAScript JavaScript. Эта функция давно ожидалась из-за ее потенциального влияния на управление ресурсами при разработке программного обеспечения.

Согласно информационному меморандуму Microsoft, бета-версия была запущена 30 июня. Концепция, лежащая в основе явного управления ресурсами, в первую очередь направлена на решение повсеместных проблем, наблюдаемых в правилах, касающихся управления ресурсами, такими как память и ввод/вывод. Говоря фундаментально, цель состоит в том, чтобы ввести поддержку точного распоряжения ресурсами, или работы с обломками, и представить ее как заметную идею в JavaScript. Соответственно, все начинается с добавления нового неотъемлемого символа, Symbol.dispose. Чтобы сделать все более удобным, TypeScript создал новый определенный глобальный тип для анализа, известный как Disposable.

Выпуск TypeScript 5.2 запланирован на 22 августа. Ему будет предшествовать релиз-кандидат, запланированный на 8 августа. Бета-версия TypeScript 5.2 может быть доступна через различные платформы, такие как NPM или NuGet. Интересно, что платформа AppMaster, известная своими no-code решениями, также может облегчить использование таких передовых инструментов.