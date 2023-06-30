Бывший директор по технологиям Adobe Абхай Параснис успешно вошел в мир генеративного искусственного интеллекта (ИИ) через свое предприятие Typeface. Запущенный в 2022 году, стартап тяготеет к приложениям для бизнеса, создавая персонализированный, ориентированный на бренд контент в масштабе.

Опираясь на потенциал генеративного ИИ - технологии, набиравшей обороты в то время, - Параснис задумал создать систему на базе ИИ, способную обеспечить гиперперсонализацию для брендов.

Typeface В первый год своего существования компания быстро завоевала популярность, собрав клиентов из списка Fortune 500 и установив партнерские отношения с такими технологическими гигантами, как Salesforce и Google Cloud. Более того, ей удалось привлечь значительный интерес инвесторов, что привело к получению значительного финансирования.

Недавно Typeface объявил об успешном закрытии раунда серии B на сумму 100 миллионов долларов. Раунд финансирования, инициированный Salesforce Ventures и поддержанный Lightspeed Venture Partners, Madrona, GV (Google Ventures), Menlo Ventures и M12 (венчурный фонд Microsoft), позволил поднять оценку стартапа до 1 миллиарда долларов, увеличив общий объем привлеченного капитала до 165 миллионов долларов.

По словам Парасниса, новое вливание капитала будет способствовать расширению платформы Typeface, а также росту штата сотрудников компании.

Typeface Платформа включает в себя три основных элемента:

Контент-хаб, который позволяет пользователям загружать "одобренные брендом" тексты и изображения для создания брендового контента. Управляемый искусственным интеллектом механизм под названием "Blend", который подбирает контент в соответствии с отличительным голосом и стилем бренда. Flow, который предлагает предустановленные шаблоны и рабочие процессы для легкой интеграции в существующие приложения и системы.

Используя эти элементы, специалист по контент-маркетингу может, например, создать пост в Instagram с изображением продукта и подписью, подходящий для продвижения новой линейки продуктов, используя при этом одобренные брендом активы.

В условиях переполненного генеративного ИИ бизнес-ландшафта Typeface формирует свою индивидуальность, уделяя особое внимание управлению брендом, безопасному контенту и конфиденциальности. Стартап гарантирует создание специальных моделей ИИ для каждого клиента, сохраняя конфиденциальность его активов и деятельности.

Параснис утверждает, что клиенты полностью владеют всеми активами, которые они генерируют на платформе. "Typeface революционизирует способ, которым предприятия предоставляют контент, расширяя возможности каждого звена организации для достижения исключительных результатов с беспрецедентной скоростью", - сообщил он.

Предприятие Typeface также извлекает выгоду из быстро растущего интереса к генеративному искусственному интеллекту. Согласно опросу FreshBooks, около четверти владельцев бизнеса заявили, что в настоящее время используют или тестируют инструменты генеративного ИИ, а более 66% хотят попробовать их в течение ближайшего года.

Результаты опроса отражают тенденцию, наблюдаемую в венчурных компаниях, о чем говорится в отчете PitchBook. В отчете говорится, что венчурные фирмы значительно увеличили свои доли в секторе генеративного ИИ, инвестировав 4,8 и 4,5 млрд долларов в 2021 и 2022 годах, соответственно, по сравнению с 408 млн долларов в 2018 году.

Заглядывая в будущее, Абхай Параснис настроен оптимистично. Он утверждает, что финансирование послужит миссии стартапа по внедрению инноваций и быстрому расширению для удовлетворения различных потребностей предприятий. "Это финансирование послужит катализатором для разработки надежной дорожной карты продукта и расширения рынка сбыта, позволяя предприятиям без усилий генерировать персонализированный контент в каждой точке контакта с клиентом, безопасно и в рамках существующих рабочих процессов предприятия", - добавил он.

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