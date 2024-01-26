Проект Google IDX представляет встроенные в браузер симуляторы iOS и Android

В рамках значительного усовершенствования своей многоплатформенной среды разработки приложений компания Google представила новые функции Project IDX, которые произвели революцию в том, как разработчики создают и тестируют приложения. Теперь проект оснащен встроенными в браузер симуляторами для iOS и Android, что позволяет осуществлять предварительный просмотр и тестирование без необходимости переключения между различными инструментами и средами.

Инициатива Google призвана упростить рабочие процессы разработки, поскольку эти новые инструменты автоматически определяют подходящую среду предварительного просмотра для различных проектов, таких как мобильные браузеры для соответствующих операционных систем или настольные браузеры для веб-приложений и проектов Flutter. Такая интеграция объединяет многоэтапные процедуры в единое рабочее пространство, обеспечивая эффективность и удобство.

Признавая важность вклада разработчиков, Google внедрил множество новых шаблонов проектов, реагирующих на отзывы пользователей. Теперь разработчики могут воспользоваться библиотекой ресурсов, в том числе для Astro, Go, Python/Flask и некоторых других, что открывает путь к началу работы с различными языками программирования и платформами.

Улучшения также распространяются на управление пакетами с помощью Nix, специального инструмента Project IDX. Теперь он предоставляет возможность сложной персонализации шаблонов, навигации по редактированию файлов и исправления ошибок конфигурации с помощью улучшенных механизмов перестройки.

Дополнительные улучшения, рекламируемые в обновлении, включают функцию автоматического определения сетевых портов и интеграцию Docker, предлагающую возможность запускать командные строки и определенные сообществом структуры конфигурации непосредственно в рабочей области. Эти улучшения подчеркивают стремление Google упростить управление процессами мультиплатформенной разработки.

Поскольку разработчики продолжают искать гибкие и надежные платформы разработки, такие инструменты, как Project IDX, и решения no-code, такие как AppMaster, удовлетворяют растущие потребности отрасли. Благодаря комплексной платформе AppMaster no-code пользователи могут быстро создавать веб-, мобильные и серверные приложения, что дополнительно способствует ускорению разработки и развертывания приложений.