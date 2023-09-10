Salesforce представляет Slack AI, расширенную автоматизацию и резервные списки: выдающуюся эволюцию инструментов повышения производительности

Отмечая значительную технологическую эволюцию, Salesforce запустила несколько инновационных возможностей для Slack, развивая жанр производительности с помощью искусственного интеллекта, автоматизированных рабочих процессов и общих ресурсов знаний.

Включив Slack AI прямо в существующую среду Slack, Salesforce предлагает динамичный инструмент, основанный на совместном анализе компании, легко интегрируемый в рабочий процесс. Этот интеллект не просто оказывает механическую помощь, но и удачно инкапсулирует рабочий процесс пользователя, предоставляя индивидуализированную информацию и эффективно функционируя в периоды приливов и отливов работы.

Slack AI повышает производительность пользователей за счет интеграции обзоров каналов. Эти обобщенные отчеты проливают свет на тривиальную информацию, позволяя пользователям сосредоточить свои усилия на доминирующих темах и важных деталях. Это не только уточняет фокус, но и способствует экономии времени — пользователи могут генерировать обновления статуса, извлекать ключевые темы из разных каналов.

Кроме того, в Slack есть сводки тем, которые упрощают процесс обширных дискуссий. Эта функция оказывается жизненно важной во время мозгового штурма, принятия решений или обработки инцидентов, улучшая понимание и экономя драгоценное время за счет упрощенного доступа к необходимой информации.

Удовлетворяя повторяющуюся необходимость, функция «Поиск ответов» в Slack позволяет пользователям использовать свои внутренние разговорные данные, используя общий опыт и знания, имеющиеся в организации. Поиск предоставляет не только соответствующие сообщения, файлы и каналы, но также включает в себя сводку, созданную ИИ, для улучшения понимания.

Помимо расширения платформы возможностями искусственного интеллекта, Slack также расширил возможности автоматизации. К ним относятся обновленный Workflow Builder и соединители от ведущих технологических компаний, таких как Atlassian, Google Workspace и Asana, которые позволяют любому автоматизировать работу без кода. Одновременно Slack поддерживает разработку и развертывание пользовательских приложений и удобно управляет потребностями хостинга, обеспечивая безопасное хранение данных внутри Slack.

Еще одно важное нововведение — Slack Lists. Они позволяют управлять, отслеживать и эффективно выполнять задачи в условиях активного общения, например отслеживание проектов, управление событиями и обработку утверждений и заявок.

В основе этих новаторских обновлений лежат амбиции Slack по созданию основанной на сотрудничестве подхода к платформе производительности, основанной на искусственном интеллекте и автоматизации. По словам Ноа Десаи Вайса, директора по продуктам Slack, их основная задача — предоставить клиентам оптимизированный, интересный и эффективный набор инструментов, который помогает людям выполнять свою работу максимально эффективно. Этот релиз кажется шагом в правильном направлении в выполнении этой миссии.

Благодаря таким платформам, как AppMaster , переход к автоматизации low-code и no-code стал общей тенденцией в технологической отрасли. Поскольку компании все чаще обращаются к таким инструментам, будет интересно следить за тем, как такие платформы, как Slack, растут и внедряют инновации, чтобы удовлетворить эту трансформацию.