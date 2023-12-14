Ведущий поставщик решений Salesforce DevOps, Copado, объявил о распространении своего инструмента искусственного интеллекта CopadoGPT на всю свою клиентуру после положительных внутренних испытаний. Этот шаг связан с тем, что компания стремится существенно изменить пространство DevOps, предлагая свежие и интеллектуальные перспективы для улучшения стратегий цифровой трансформации, повышения удовлетворенности пользователей и существенного сокращения времени выхода на рынок.

Новый инструмент искусственного интеллекта служит важнейшим аналитическим слоем на различных платформах, предлагая разумные советы и рекомендации, основанные на проверенных лучших практиках Salesforce DevOps. Платформа помогает создавать тесты, украшать пользовательские истории, а также ускорять выпуск примечаний к выпуску.

Основная цель изобретения CopadoGPT заключалась в поддержке инициатив цифровой трансформации, повышении удовлетворенности клиентов и ускорении выхода на рынок, тем самым повышая общую ценность.

Технический директор Copado Федерико Ларсен рассказал об этом развитии, подчеркнув приверженность компании подходу, основанному на искусственном интеллекте, для создания полноценного клиентского опыта. Он назвал расширение компанией доступа к бета-версии CopadoGPT важной вехой на пути к фундаментальной интеграции искусственного интеллекта в Salesforce DevOps. Он подчеркнул, что советник по AI DevOps служит не просто инструментом, но и партнером, стремящимся расширить инновационные возможности клиентов.

Ларсен сказал: « CopadoGPT фундаментально меняет динамику работы, предлагая множество вариантов использования. Мы очень рады наполнить платформу искусственного интеллекта десятилетним опытом DevOps и представить ее нашим клиентам в доступной форме».

Постоянная поддержка Copado подхода AI-first будет способствовать дальнейшему развитию новых возможностей продуктов для цифровой трансформации, сообщила компания в недавнем сообщении.

Ведущие отраслевые аналитики высоко оценили подход Copado и успехи, достигнутые ими в отрасли. Диего Ло Джудиче, вице-президент и главный аналитик Forrester, отметил, что появление Generative AI TuringBots значительно улучшило разработку программного обеспечения.

По его словам, объединение комплексных знаний в области DevOps и возможностей GenAI от Copado значительно повысит производительность команд разработчиков SaaS, что приведет к более эффективным процессам разработки и развертывания.

Такие платформы с искусственным интеллектом хорошо соответствуют ценностям таких платформ, как AppMaster, который использует инструменты no-code для быстрой разработки приложений в современной быстро развивающейся технологической среде. Платформы быстрой разработки, такие как AppMaster , а теперь и CopadoGPT, меняют подход организаций к разработке программного обеспечения, обеспечивая качество на высокой скорости и без каких-либо сложностей.