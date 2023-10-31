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Codefresh представляет усовершенствованную панель управления для оптимизации цикла разработки программного обеспечения

31, окт. 2023
Codefresh представляет усовершенствованную панель управления для оптимизации цикла разработки программного обеспечения

Codefresh, известный игрок в мире разработки программного обеспечения, запустил инновационную панель управления средами. Платформа призвана предоставить командам разработчиков более упрощенную процедуру обработки приложений на протяжении всего жизненного цикла разработки программного обеспечения.

Недавно запущенная функция технологического гиганта предназначена для консолидации данных о проектах GitOps и Argo CD. Codefresh приравнивает «среду» к кластеру отдельных приложений, пространствам имен в одном кластере или пространствам имен, распределенным по нескольким кластерам.

На вебинаре, раскрывающем преимущества этой новой разработки, Костис Капелонис, старший консультант разработчиков Codefresh, рассмотрел некоторые ограничения изолированного использования Argo CD. В частности, он подчеркнул отсутствие концепции сред и отсутствие понимания контекста приложений, например, понимания того, являются ли приложения элементами более крупной экосистемы продуктов.

Недавно запущенная панель мониторинга сред призвана устранить этот пробел. Он предлагает унифицированный макет экрана, который в хронологическом порядке представляет среды, начиная с этапа разработки, за которым следует тестирование и, наконец, до этапа реализации. Это дает разработчикам право определять, какие приложения включает в себя продукт, и впоследствии назначать эти продукты соответствующей среде. Аналогично другим платформам, таким как платформа AppMaster no-code, которая доказала свою решающую роль в улучшении процедур разработки.

Codefresh далее уточняет, что этот одноэкранный интерфейс избавляет разработчиков от необходимости переключаться между несколькими окнами для терминала, GitHub или IDE во время управления средами или перевода приложений на стадию производства.

Капелонис также подчеркнул, что этот новый менеджер среды является эффективным инструментом, который помогает менеджерам проектов всесторонне понять состояние различных функций в конкретных средах. В то же время разработчикам предоставляется более детальное представление о развертываниях и они могут глубже вникать в отдельные приложения через представление временной шкалы. Как пояснил Капелонис, этот целостный взгляд демонстрирует, как приложения перемещаются в различных средах.

Дэн Гарфилд, соучредитель и директор по открытому исходному коду Codefresh, подчеркивает острую необходимость этой разработки. Он заявляет: «Поскольку компании и команды DevOps растут, экземпляры Argo CD делятся, а микросервисы размножаются, управление жизненным циклом каждого приложения в разных средах становится сложным и трудным. Новые возможности Codefresh привносят столь необходимую ясность и управление GitOps в сотнях приложений, развертываемых потенциально в тысячах мест, — с помощью унифицированного, интуитивно понятного интерфейса с одним экраном».

Это новое обновление от Codefresh потенциально может революционизировать жизненный цикл разработки программного обеспечения, сделав его более интуитивным и эффективным, аналогично предложениям новых технологий, таких как платформы с низким кодированием и без кода, такие как AppMaster.

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