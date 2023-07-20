Из сферы искусственного интеллекта (ИИ) стало известно, что компания Apple, титан технологий, занимается разработкой инструментов ИИ, чтобы конкурировать с такими конкурентами, как OpenAI и Google. Об этом сообщил известный технологический корреспондент Bloomberg Марк Гурман. Среди экспериментов Apple в области искусственного интеллекта ключевое место занимает разработка чат-бота на базе искусственного интеллекта, схожего по функциональности с ChatGPT.

В компании его называют "Apple GPT", однако точные планы по запуску этой технологии для конечных пользователей пока не определены. Однако можно с уверенностью предсказать, что в наступающем году можно ожидать существенных анонсов, связанных с ИИ, от Apple.

Как сообщается в докладе, компания Apple разработала отличительный фреймворк, получивший внутреннее название "Ajax", для создания крупномасштабных языковых моделей. Такие модели являются основой систем, основанных на искусственном интеллекте и используемых в таких предложениях, как Open AI’s ChatGPT и Google Bard. Интересно, что Ajax был разработан с использованием Google JAX, фреймворка машинного обучения от Google и работает в облаке Google Cloud. Apple использует возможности Ajax для построения обширных языковых моделей и создания основы для внутреннего инструмента, напоминающего ChatGPT.

Хотя компания столкнулась с временными трудностями в виде проблем безопасности, связанных с генеративным ИИ, что в итоге привело к остановке развертывания инструмента внутри компании, эти проблемы были решены, и теперь инструмент доступен все большему числу сотрудников. Однако для доступа к нему требуется специальная авторизация, и инструмент не может быть использован для разработки функций, предназначенных для клиентов, говорится в отчете.

Сотрудники находят чат-бот полезным для создания прототипов продуктов. С помощью этого инструмента можно отвечать на запросы, обобщать текст и многое другое, основываясь на полученных данных.

Функции, предлагаемые чатботом Apple, напоминают возможности Bing AI, ChatGPT и Bard, не отличаясь от имеющихся коммерческих решений. Поскольку компания Apple продолжает стремиться к получению знаний в области генеративного ИИ, ей требуются специалисты, обладающие обширными знаниями в области генеративного ИИ и больших языковых моделей.

В то время как такие ключевые игроки, как Google, Microsoft и Meta, быстро представили свои продукты генеративного ИИ глобальным пользователям, компания Apple сохраняет относительно низкую репутацию в области ИИ. Несмотря на то, что функции ИИ уже несколько лет интегрированы в набор приложений и продуктов компании, теперь Apple стремится идти в ногу с растущим спросом на инструменты генеративного ИИ, позволяющие упростить выполнение самых разных задач - от написания эссе до создания изображений.

Примечательно, что компания Apple тщательно следит за тем, чтобы устранить возможные опасения по поводу конфиденциальности, связанные с искусственным интеллектом, и это мнение поддержал генеральный директор Apple Тим Кук. Хотя внедрение искусственного интеллекта в продукты Apple неизбежно, оно будет осуществляться продуманно и тщательно. Стремление Apple к развитию искусственного интеллекта можно рассматривать и как развитие тенденции перехода на платформы с низким уровнем кодирования/no-code, такие как AppMaster, для ускоренной, экономически эффективной и масштабируемой разработки приложений.