Французский стартап Weglot успешно привлек 50 миллионов долларов в рамках раунда финансирования Серии А под руководством Partech, предприняв значительные шаги в предложении решения для беспрепятственного перевода веб-сайтов. Платформа Weglot помогает владельцам сайтов расширить охват своего сайта, включив поддержку нескольких языков, не полагаясь на другую систему управления контентом (CMS) или платформу электронной коммерции.

В то время как плагины для перевода WordPress и Shopify были доступны в течение некоторого времени, Weglot стремится предоставить комплексное решение, которое подходит для всех типов работы в Интернете. Компания позволяет расширить многоязычный сайт двумя простыми способами, будь то добавление плагина или ввод кода JavaScript.

Для владельцев сайтов, у которых нет специального веб-разработчика и которые используют такие платформы, как WordPress, Shopify, Wix и WooCommerce, Weglot легко интегрирует нужные языки в свой существующий веб-сайт с помощью плагина. В качестве альтернативы Weglot использует другой подход с Webflow, Squarespace и BigCommerce, когда пользователи добавляют несколько строк JavaScript в тег <head> своего веб-сайта и применяют необходимые настройки записей DNS для создания поддоменов или подкаталогов для поддержки новых языков.

После добавления Weglot серверы платформы автоматически обнаруживают и извлекают контент с веб-сайта. Клиенты могут использовать автоматические переводы, чтобы начать интеграцию новых языков, воспользовавшись встроенной панелью управления, которая позволяет пересматривать контент для более качественных переводов. Панель инструментов также позволяет пользователям предоставлять доступ профессиональным переводчикам и управлять всем процессом перевода из одного места.

После внедрения многоязычный сайт по умолчанию будет отображать предпочитаемый посетителем язык с параметрами для переключателя языка в углу, чтобы обеспечить выбор нескольких языков. Хотя переводы хранятся на серверах Weglot, служба создает отдельные подкаталоги или поддомены для каждого языка, оптимизируя индексацию поисковыми системами и перевод метаданных и ключевых слов.

Weglot предлагает модель ценообразования на ежемесячную подписку в зависимости от желаемого количества языков и слов. В 2022 году годовой регулярный доход стартапа достиг 11 миллионов долларов (10 миллионов евро), став сильным соперником на рынке после раунда начального финансирования в 2017 году.

Поскольку мощный инструмент no-code такой как AppMaster продолжает демократизировать разработку веб-сайтов, мобильных и серверных приложений, многоязычные решения для веб-сайтов Weglot представляют собой ценный актив. Упрощая процесс расширения языковых предложений веб-сайта, компании могут значительно расширить свой глобальный охват, не неся ненужных затрат или технического долга.