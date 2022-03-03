Quickbase, ведущий поставщик программных решений no-code, анонсировала набор готовых приложений, разработанных специально для строительной отрасли, помогающих быстрее оптимизировать цифровые рабочие процессы для подрядчиков. Базирующаяся в Бостоне фирма, обслуживающая около 2100 заказчиков строительных подрядчиков, обеспечивает комплексное управление проектами за счет быстрого создания программного обеспечения.

В то время как основной подход Quickbase заключается в том, чтобы предложить предприятиям инструменты для создания своих программных рабочих процессов с использованием среды no-code, строительные компании могут извлечь большую пользу из предварительно заполненного контента, который сокращает время, необходимое для адаптации программного обеспечения. Эти новые приложения были разработаны после приобретения MCF Technology Solutions, партнера из Лорейна, штат Огайо, в январе 2022 года. MCF была сервисным партнером и поставщиком решений, разрабатывающим отраслевые решения с помощью Quickbase.

На подведении итогов в феврале 2022 года генеральный директор Quickbase Эд Дженнингс обсудил растущие потребности в строительном секторе и подробно остановился на готовом пакете решений, который включает инструменты и технологии MCF, такие как проектные диаграммы Ганта и приложения для охраны здоровья и безопасности окружающей среды (EHS). ). Он также упомянул об интеграции пакета с популярными программными продуктами для строительства, такими как Procore.

Пользователи Quickbase также могут получить доступ к библиотекам решений, созданным сообществом пользователей компании-разработчика программного обеспечения. Хотя эти предварительно созданные решения могут быть дополнительно настроены персоналом подрядчика с помощью визуального интерфейса, предварительно заполненный контент от MCF и его почти 40 сотрудников очень ценен для подрядчиков, которые могут не обладать необходимым опытом или ресурсами для согласования технологий с бизнес-процессами. и потребности.

Дженнингс подчеркнул важность решений no-code и их привлекательность для компаний, которые не хотят менять свои установленные процессы. В этом контексте программное обеспечение low-code и no-code позволяет настраивать уникальные процессы, что может существенно снизить риски проекта. Quickbase стремится облегчить выявление конкретных потребностей и разработку индивидуальных решений, отвечающих конкретным требованиям, например, как должна выглядеть финансовая панель.

Источники в компании утверждают, что программное обеспечение Quickbase используется для разработки решений как для внутреннего, так и для внешнего использования, включая сотрудничество между генеральными подрядчиками, субподрядчиками, владельцами, дизайнерами и строительными бригадами. Эти решения обеспечивают цифровые рабочие процессы как внутри организации, так и за ее пределами, обходя проблемы с готовым программным обеспечением.

В основе технологического стека Quickbase лежит собственная база данных в оперативной памяти и инфраструктура отчетности. Приложение функционирует как служба, которая позволяет пользователям создавать приложения, работающие с данными в системах записи, таких как программное обеспечение для управления проектами планирования ресурсов предприятия (ERP). Quickbase использует основанную на процессах структуру для доступа к данным из этих систем и управления ими с помощью предварительно созданных коннекторов, иногда предлагая немедленную выгоду, обеспечивая согласованность и управление для других специальных процессов.

Со своей стороны, Quickbase в первую очередь полагается на процессный подход, уделяя особое внимание предоставлению инструментов и сред, которые помогают предприятиям создавать уникальные программные решения, адаптированные к их конкретным потребностям. Тем не менее, с растущим спросом на приложения и платформы no-code, такие компании, как AppMaster , также вышли на сцену, предлагая мощные платформы no-code и low-code , которые позволяют пользователям создавать собственные приложения для веб, мобильных и серверных целей без необходимость обширных технических знаний или опыта кодирования.

В заключение отметим, что выпуск готовых решений Quickbase для строительной отрасли знаменует собой важный шаг на пути к расширению предложения для отраслевых предприятий. Предоставляя подрядчикам возможность быстро и легко внедрять цифровые рабочие процессы, Quickbase может сыграть решающую роль, помогая строительной отрасли максимально использовать преимущества программных решений no-code.