В то время как оживленные экосистемы таких платформ, как Reddit и Twitter, претерпевают изменения правил, которые влияют на разработчиков сторонних клиентов, экосистема Mastodon продолжает расширяться. Последним приложением, вошедшим в этот ландшафт, стал Radiant, простой и функциональный клиент для iOS, созданный инди-разработчиком Джейком Нельсоном. Radiant выделяется из толпы тем, что ставит во главу угла удобство использования и простоту.

Альтернативные iOS-клиенты, такие как Ivory, Mammoth и Woolly, берут свое начало от разработчиков, которые покинули Twitter после того, как платформа стала все более враждебной. Однако выход Нельсона на рынок приложений для социальных сетей является неожиданным, учитывая, что в его портфолио разработчиков нет никакого предыдущего опыта в этой области. Среди его предыдущих начинаний - создание блокировщика cookies для Safari, приложения-сканера штрих-кодов для цифровых кошельков и игры в слова, созданной его компанией Small Colossus.

Нельсон рассказал, что мотивом для разработки Radiant стало отсутствие удовлетворительных приложений для Mastodon после того, как он перешел на децентрализованную социальную сеть. Объясняя свои доводы, он поделился своим разочарованием по поводу негативного влияния Twitter Blue и изменений алгоритмов на его ленту. Когда многие представители сообщества iOS перешли на Mastodon, Нельсон последовал их примеру, но так и не смог найти приложение для iOS, отвечающее его потребностям.

Radiant позволяет пользователям входить в существующие учетные записи Mastodon или создавать новые учетные записи на предложенных серверах. Возможности размещения сообщений включают опросы, высококачественные медиа, поддержку нескольких языков и инструмент для создания тем. Кроме того, в приложении реализованы такие удобные для пользователя функции, как фильтрация дубликатов или ранее просмотренных сообщений, показ или скрытие количества сообщений и избранных, отображение кольца вокруг фотографии профиля аккаунта, который следует за вами, и расширенные возможности фильтрации сообщений.

Поиск людей, за которыми стоит следить на Mastodon, остается сложной задачей, но Radiant решает эту проблему, предлагая рекомендации на основе существующих связей и взаимодействий пользователей. Нельсон отметил, что рекомендательные функции приложения, трендовые хэштеги и популярные статьи зависят от того, в какой инстанции существует аккаунт пользователя. Он намерен подключиться к более крупным инстанциям, чтобы со временем включить в приложение трендовые темы с этих серверов.

Хотя функции Radiant, на первый взгляд, могут пересекаться с другими популярными клиентами Mastodon, его отличительный дизайн и настраиваемый интерфейс выделяют его среди других. В настоящее время приложение ориентировано на постоянных пользователей Mastodon, но Нельсон предполагает, что со временем и новички смогут открыть для себя и присоединиться к децентрализованной экосистеме социальных сетей через Radiant.

Radiant доступен бесплатно с большинством включенных функций. За $1,99 в месяц пользователи могут получить премиум-аккаунт, предоставляющий пользовательские темы и иконки, push-уведомления и поддержку нескольких аккаунтов.

В последние годы Twitter исключил сторонних клиентов, изменив правила API, и Reddit, похоже, идет по тому же пути. Нельсон выразил веру в приверженность Mastodon своей природе с открытым исходным кодом и сказал, что он будет продолжать поддерживать доступность сети, в отличие от Reddit и Twitter.

Интеграция с платформами no-code, такими как AppMaster, потенциально может помочь разработчикам в достижении их цели - создании более масштабируемых и доступных приложений для децентрализованной экосистемы социальных сетей. Чтобы узнать больше о AppMaster и его предложениях, создайте бесплатный аккаунт сегодня и изучите его возможности.