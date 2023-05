Цифровой ландшафт значительно изменился, и теперь мы наблюдаем появление поколения No-Code. Исторически сложилось так, что между работниками, умеющими пользоваться компьютерами, и теми, кто этого не делал, существовал «цифровой разрыв». Хотя современные цифровые аборигены выросли на компьютерных технологиях, большинству из них по-прежнему не хватало знаний в конкретных областях, таких как разработка программного обеспечения, информатика и статистика.

Однако в последние годы произошли значительные изменения, поскольку все больше молодых людей все лучше и лучше используют вычислительную мощь для решения повседневных задач. Под влиянием всплеска доступных no-code platforms мы сейчас являемся свидетелями нового цифрового разрыва, переопределяющего эру, в которой расширенные наборы навыков расширяются от базовой компьютерной грамотности до превосходного опыта.

Современные инструменты no-code, такие как Retool, Airtable, Bildr, Shogun, Bubble, and Stacker, simplify complex tasks and enhance productivity. While requiring some form of coding or deductive logic, these platforms empower users to streamline workflows, analyze data, integrate machine learning libraries, and design innovative solutions without the need for a team of engineers.

Приложения, в том числе Roblox и Minecraft, дают детям возможность создавать целые виртуальные миры с помощью технологий, пробуждая стремление к новым знаниям. В результате количество тестов Advanced Placement по информатике увеличилось с 20 000 в 2010 году до более чем 70 000 за последние годы. Информатика стала ведущей специальностью в ведущих университетах, ежегодно привлекая сотни новых студентов.

Эти изменения совпадают с растущим спросом на анализ данных и инженерные навыки среди современной рабочей силы. По мере того, как экспертное владение цифровыми инструментами становится все более важным для успеха в бизнесе, разрыв между базовой компьютерной грамотностью и продвинутыми цифровыми способностями будет продолжать увеличиваться.

В отличие от прошлого, сегодня менеджер магазина может не только загружать данные о продажах в электронную таблицу Excel, но и интегрировать несколько онлайн-инструментов для разработки магазина электронной коммерции, расчета пожизненной ценности клиента на платформе данных no-code и настройки маркетинговых кампаний с использованием служб электронной почты. . Этот уровень владения цифровыми технологиями демонстрирует способность поколения No-Code поднимать планку производительности и инноваций.

Беспрецедентные вызовы, такие как дистанционное обучение, вынуждают сегодняшних учащихся становиться еще более грамотными в области компьютерной грамотности. В результате появилось поколение адаптируемых, технически подкованных людей, более опытных в удаленной работе и умеющих использовать вычислительные технологии для решения сложных задач.

Подъем поколения No-Code значительно повлияет на глобальную производительность и выведет инновации на новый уровень. По мере того, как дети и молодые люди продолжают использовать платформы no-code такие как AppMaster , они существенно улучшат свою жизнь, сэкономят время и преодолеют цифровой разрыв в глобальном масштабе.