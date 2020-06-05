Автоматизация меняет ИТ-ландшафт предприятия, предлагая различные решения для оптимизации рабочего процесса, устранения ручного вмешательства в повторяющиеся задачи и повышения эффективности процессов. Теперь стартап, который позволяет нетехническим работникам оптимизировать автоматизацию для своих задач, успешно получил финансирование для дальнейшего использования этой возможности.

Базирующаяся в Берлине Bryter, платформа no-code, которая позволяет сотрудникам различных отделов, таких как бухгалтерский учет, юридический отдел, отдел соответствия и маркетинг, создавать такие инструменты, как чат-боты, автоматизированные действия с базами данных и документами, а также оценщики рисков, не требуя навыков разработчика, объявила, что она привлек 16 миллионов долларов в раунде серии А. Раунд финансирования возглавили Accel и Dawn Capital при участии Notion Capital и Chalfen Ventures. Это произошло менее чем через год после того, как Bryter привлекла 6 миллионов долларов в ходе посевного раунда в ноябре 2019 года.

С момента запуска в 2018 году компания Bryter быстро росла и в настоящее время обслуживает 50 корпоративных клиентов, включая McDonald's, Telefónica, банки, медицинские и промышленные предприятия, а также организации, предоставляющие профессиональные услуги, такие как PwC, KPMG и Deloitte. Последняя группа использует Bryter для своих собственных операций, а также предлагает его для использования своими клиентами.

Сектор no-code представляет значительные возможности на рынке корпоративного программного обеспечения. Исторически корпоративные ИТ считались сложными и требующими технических знаний для управления, развертывания и адаптации. Однако более поздние тенденции демонстрируют сдвиг в сторону консьюмеризации ИТ, поскольку удобные аппаратные и программные решения для нетехнических потребителей вдохновляют на создание нового корпоративного программного обеспечения или напрямую интегрируются в бизнес-среду.

Программное обеспечение No-code и автоматизация играют жизненно важную роль в повышении удобства использования корпоративных инструментов. Bryter, подобно таким платформам, как IFTTT или Zapier, специально нацелен на пользователей, которые могут использовать корпоративное программное обеспечение как часть своей работы, но не должны вникать в сложную работу таких инструментов.

Хотя уже существует несколько платформ low-code и no-code, предназначенных для использования в бизнесе, таких как Blender.io, Tray.io, n8n и MuleSoft, Брайтер утверждает, что многие из этих платформ требуют больше технических знаний, чем изначально предполагалось. Набор инструментов Bryter позволяет пользователям создавать диалоги с клиентами, которые они могут программировать на основе своего опыта в предметной области, а затем подключать данные к другому программному обеспечению через платформу Bryter для более эффективного выполнения задач.

По словам Майкла Групп, генерального директора Bryter, такие инструменты используются уже некоторое время и будут по-прежнему пользоваться большим спросом, особенно с переходом на удаленную работу. Платформа может заполнить пробелы и повысить эффективность рабочих сред будущего.

Такие платформы, как Bryter, которые предлагают доступные решения no-code, привлекают таких инвесторов, как Accel, которые видят огромный потенциал в упрощении внедрения. Поскольку все больше людей используют программное обеспечение без ограничений, ожидается, что спрос на платформы no-code в ближайшие годы резко возрастет. Кроме того, предприятия все чаще стремятся к будущему, внедряя продукты, которые Bryter постоянно поставляет.

С другой стороны, такие решения, как AppMaster.io, позволяют организациям создавать серверные, веб- и мобильные приложения, даже не обладая опытом программирования. Кроме того, AppMaster позволяет пользователям создавать модели данных, бизнес-процессы, endpoints REST API и WSS, а также дизайн пользовательского интерфейса для веб-приложений и мобильных приложений. Клиенты могут персонализировать приложения быстрее и с меньшими затратами, удовлетворяя широкий спектр потребностей рынка low-code и no-code.

По мере того как организации продолжают инвестировать в платформы no-code и low-code, такие как Bryter и AppMaster.io , производительность и эффективность будут повышаться, что позволит предприятиям быстро адаптироваться и процветать в постоянно меняющемся ландшафте цифровых технологий.