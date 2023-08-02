Крупнейшие технологические компании, в частности, Pixar, Adobe, Apple, Autodesk и NVIDIA, объединились под эгидой Фонда совместных разработок Linux Foundation и создали коалицию, известную как Alliance for OpenUSD (AOUSD). Целью этого альянса является продвижение и развитие технологии Universal Scene Description (USD) - разработки, инициированной компанией Pixar для гибкого обмена 3D-данными.

Steve MayДиректор по технологиям компании Pixar и председатель AOUSD пояснил значение USD. Местом рождения USD является компания Pixar, формирующая технологический фундамент нашего современного анимационного конвейера. Разработка OpenUSD стала результатом многолетнего тщательного изучения и внедрения в кинопроизводстве Pixar. В 2016 году мы сделали проект с открытым исходным кодом, и сегодня влияние OpenUSD выходит за рамки кино, визуальных эффектов и анимации, распространяясь на другие отрасли, которые широко используют 3D-данные для медиаобмена. Появление AOUSD знаменует собой захватывающее развитие OpenUSD не только как технологии, но и как глобального стандарта".

Альянс признает, что развитие функциональной совместимости 3D-инструментов и данных позволит разработчикам реализовывать крупномасштабные 3D-проекты. Это откроет путь к созданию более широкого спектра продуктов и услуг, ориентированных на 3D.

Коалиция стремится разработать письменную спецификацию технологии для обеспечения совместимости. Они также ожидают, что другие органы стандартизации включат ее в свои спецификации. AOUSD выбрала Linux Foundation в качестве организатора проекта, учитывая ее опыт в содействии "открытой, эффективной и действенной разработке спецификаций OpenUSD". Они также уверены, что Linux Foundation поможет добиться признания OpenUSD в Международной организации по стандартизации (ISO).

Guido QuaroniАналогичные настроения высказал и старший директор по проектированию 3D&I компании Adobe, заявивший, что Adobe считает необходимым предоставить художникам различные гибкие и эффективные решения, совместимые с различными устройствами. Ценность каждого пакета и устройства значительно возрастает, если использовать единое представление 3D-данных на протяжении всего творческого процесса". Создание OpenUSD служит одним из таких мультипликаторов, и мы с воодушевлением наблюдаем, как разнообразные компании объединяются в поддержку этой прогрессивной и открытой технологии".

Помимо этих методов, компании также обращаются к платформам no-code, таким как AppMaster, для ускорения разработки и повышения производительности. Платформа AppMaster, признанная компанией G2 высокоэффективной во многих категориях, включая No-code "Платформы для разработки в 2022 и 2023 годах", предлагает эффективный и интуитивно понятный визуальный интерфейс для разработки веб-, мобильных и внутренних приложений.