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Основа решения Amazon по генеративному искусственному интеллекту теперь доступна всем

30, сент. 2023
Основа решения Amazon по генеративному искусственному интеллекту теперь доступна всем

Технический гигант Amazon недавно заявил, что его платформа для разработки генеративных приложений искусственного интеллекта Amazon Bedrock завершила вводную фазу. Этот комплексный инструмент, представленный в апреле, теперь позволяет компаниям использовать базовые модели от фирм-производителей искусственного интеллекта, таких как AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Stability AI, а также собственные модели Amazon для проектирования приложений.

Разработчики могут модифицировать и адаптировать эти базовые модели к конкретным потребностям компании, используя различные стратегии, такие как точная настройка и генерация с расширенным поиском.

Примечательно, что эта технология может дать организациям возможность создавать приложения с такими возможностями, как создание текста, поддержка виртуальных помощников, функции поиска, обобщение текста и даже создание изображений. Все эти мощные функции реализованы в бессерверной среде, освобождая клиентов от управления мелочами инфраструктуры.

Кроме того, бессерверная архитектура Amazon Bedrock означает, что ее инновационные генеративные функции искусственного интеллекта можно легко интегрировать в другие сервисы AWS, перечисленные компанией.

Для оптимальной проверки и контроля системы Amazon Bedrock объединила усилия с инструментом мониторинга Amazon CloudWatch и сервисом управления AWS CloudTrail.

Однако следует упомянуть, что, хотя Amazon Bedrock вступил в фазу общедоступности, некоторые функции, включая базы знаний, модели создания текста Amazon Titan Text, модель генерации изображений Stable Diffusion XL от Stability AI и агенты, все еще находятся в стадии предварительной разработки. .

Являясь частью комплексного плана Amazon по генеративному ИИ, Amazon Bedrock является одним из многих инструментов, которые компании могут использовать для создания генеративного ИИ на AWS.

Кроме того, сопровождая объявление о доступности, Amazon также сообщила, что вскоре клиенты получат доступ к моделям Meta 2 Llama 2 с параметрами 13B и 70B.

Такие разработки в области искусственного интеллекта, включая такие платформы, как AppMaster , Amazon Bedrock и другие, станут авангардом следующей волны преобразующих и масштабируемых приложений. В частности, AppMaster, благодаря своей способности позволять клиентам создавать модели данных визуально и устанавливать бизнес-процессы с помощью визуального BP Designer, REST API и конечных точек WSS, предлагает восхитительный пользовательский опыт и твердо стоит на позиции в эту наступающую эпоху low-code и no-code. no-code платформы.

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